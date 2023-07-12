В Вильнюсе завершается саммит стран НАТО. Украинский президент Владимир Зеленский, приглашённый на встречу, но явно не получивший того, что от альянса ожидал Киев, публично назвал результаты саммита «неидеальными». На странице в соцсети глава киевского режима не скрывал раздражения из-за того, что лидеры НАТО не приняли решения о сроках приглашения Украины в альянс. Эту ситуацию Зеленский назвал абсурдной и беспрецедентной. Он заявил, что «Украина заслуживает уважения», и назвал «неопределенность партнеров» слабостью.

EPA/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская

Слова Зеленского о «неясных формулировках», которыми отделались лидеры НАТО, вызвали вполне ясную реакцию американской делегации. Представители США пришли в ярость, сообщил источник The Washington Post. Глава британского минобороны Бен Уоллес, в свою очередь, упрекнул Киев в неблагодарности и призвал украинских руководителей почаще говорить «спасибо» Западу за поставленные вооружения.

picture/alliance photothe/ТАСС Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе

Thomas Trutschel/Global Look Press

Украинский президент, который присоединился к саммиту уже в первый день, 11 июля (а не 12-го, как планировал изначально), прибыл в Вильнюс с явно завышенными ожиданиями. «Сегодня я поехал с верой в решение партнёров, с верой в сильное НАТО. Я хотел бы, чтобы эта вера стала уверенностью в решениях, которые мы заслуживаем. НАТО даст Украине безопасность, Украина сделает НАТО сильнее», — объявил глава киевского режима на концерте в поддержку вступления страны в НАТО (где он вместе с литовским президентом Гитанасом Науседой демонстрировал украинский флаг, вывезенный из Артёмовска, после того как оттуда выбили украинские войска).

EPA/ТАСС Президент Литвы Гинатас Науседа и президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе

Концерт в центре Вильнюса в поддержку вступления Украины в альянс с участием украинского президента и его жены был «утешительным призом» в отсутствие реальных результатов.

EPA/ТАСС

По единодушному мнению западных СМИ The Wall Street Journal, NBC News и The Guardian, миссия Зеленского в Вильнюсе потерпела неудачу. А его раздражённая реакция (имевшая целью добавить упоминание Украины в итоговую декларацию саммита) привела к противоположным последствиям. Украинскому президенту не дали слова — вместо заявленного выступления в день прибытия на саммит Зеленский ограничился участием в совместном ужине с делегатами.

EPA/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский во время фотосессии перед ужином для участников саммита НАТО

Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

Украинский руководитель не оставлял попыток произвести впечатление на руководство НАТО. Но взывать в связи с этим к Столтенбергу было безнадёжно: тот с трудом справлялся с ролью модератора.

Фиаско явно сказалось на настроении главы киевского режима — на многих фото Зеленский выглядит «потерянным». Главные же участники саммита президент США Джо Байден и генсек НАТО Йенс Столтенберг, напротив, демонстрировали приподнятое настроение.

EPA/ТАСС Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент США Джо Байден (слева направо) во время встречи на саммите НАТО

Да и германский канцлер Олаф Шольц по итогам двустороннего общения с делегацией Украины не мог скрыть оптимистического настроя, который заметно контрастировал с явным разочарованием команды Зеленского. Шольц, напомним, санкционировал отправку Украине двух зенитно-ракетных систем Patriot. Французский президент Эммануэль Макрон объявил о поставках Киеву дальнобойных ракет SCALP (за что, впрочем, оппозиция назвала главу республики сумасшедшим).

EPA/ТАСС Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц на саммите НАТО

Kay Nietfeld/Global Look Press Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский проведут двусторонние переговоры на полях саммита НАТО

Kay Nietfeld/Global Look Press Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Селенский проведут двусторонние переговоры на полях саммита НАТО

По мнению наблюдателей, главной фигурой саммита, приковавшей общий интерес и задавшей интригу, был отнюдь не украинский, а турецкий президент. Реджеп Тайип Эрдоган до последнего момента держал в напряжении относительно того, даст ли Анкара «добро» на принятие Швеции в НАТО. Отправляясь на саммит в Вильнюс, Эрдоган поставил заведомо невыполнимое условие для своего согласия — ускорить процесс принятия Турции в Евросоюз (страна с конца 1990-х находится в статусе кандидата в члены).

Ak Party Office/Global Look Press Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встречается с премьер-министром Канады Джастином Трюдо на полях саммита. Вильнюс. 2023

EPA/ТАСС Встреча генсека НАТО, президента Турции и премьер-министра Швеции в Вильнюсе

Канадский премьер Джастин Трюдо, который взял на себя роль «уговаривающего» в торге с турецким лидером, очевидно, не добился результатов. Но разговор Эрдогана со Столтенбергом и шведским премьером Ульфом Кристерссоном принёс сенсацию. Торг завершён, Турция согласилась ускорить процесс вступления Швеции в Североатлантический альянс, а Эрдоган согласился передать протокол о приёме скандинавской страны.

EPA/ТАСС Премьер-министр Японии Фумио Кисида и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

EPA/ТАСС Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (справа) и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль (слева) во время встречи в рамках саммита НАТО