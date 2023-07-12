Вильнюс, 12 июля, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Результаты саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе для Украины являются хорошими. Даже несмотря на то, что страну не пригласили в НАТО. Такую оценку проходящей встрече на пресс-конференции с генсеком военного блока Йенсом Столтенбергом 12 июля дал президент Украины Владимир Зеленский.

EPA/ТАСС Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе

«Можем констатировать, что результаты саммита хорошие, но если бы было приглашение, они были бы идеальными», ― подчеркнул украинский лидер.

Зеленский также сказал, что в Киеве понимают, что Украина не может стать членом НАТО, пока продолжается вооружённый конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, в итоговом заявлении саммита НАТО отмечено, что приглашение в альянс Украине направят после достижения согласия между союзниками, когда все условия Киев выполнит.

12 июля в Белом доме заявили, что страны G7 объявят о готовности дать Киеву гарантии безопасности. Украине выделят военную помощь и будут дальше так же, как и раньше, помогать разведданными.

О готовности предоставить Украине гарантии безопасности заявили и в Евросоюзе. Председатель Евросовета Шарль Мишель, выступая на саммите НАТО, подчернил, что страны ЕС и НАТО должны работать вместе для поддержки Украины.

Президент Украины заявил на саммите НАТО в Вильнюсе, что, по его мнению, блок сделает Украину безопаснее, а страна сможет сделать альянс сильнее. Он также намекнул на то, что ожидал на мероприятии получить приглашение для своей страны в НАТО, но этого не произошло.