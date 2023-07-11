Вильнюс, 11 июля, 2023, 21:29 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский 11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе заявил, что альянс сделает Украину безопаснее, а Украина сделает альянс сильнее.

«Сегодня я поехал с верой в решение партнёров, с верой в сильную НАТО. Я хотел бы, чтобы эта вера стала уверенностью в решениях, на которые мы заслуживаем. НАТО даст Украине безопасность, Украина сделает НАТО сильнее», — сказал глава киевского режима на концерте в поддержку вступления страны в НАТО.

Вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой они развернули на сцене украинский флаг, привезённый из утраченного ВСУ Артёмовска.

Вместе с тем, ранее, по дороге на саммит в Вильнюсе, Зеленский раскритиковал нежелание НАТО дать Киеву алгоритм вступления в альянс, на который он рассчитывал. Однако, заявив, что Киев ценит своих союзников и общую с этими странами безопасность, он отметил, что также ценит и возможность открытых обсуждений и назвал проявлением уважения со стороны НАТО приглашение его на саммит в Вильнюс.