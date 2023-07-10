Анкара, 10 июля, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Вступление Швеции в состав Североатлантического альянса (НАТО) станет возможным после того, как Турцию примут в Европейский союз. Об этом 10 июля заявил журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в стамбульском аэропорту перед вылетом в Вильнюс на саммит НАТО.

Global Look Press/Dimitrios Karvountzis/Keystone Press Agency

По словам президента Турции, Анкара хочет, чтобы все данные ей ранее обещания исполнили, и отметил, что турецкая сторона уже 50 лет ждёт вступления в ЕС.

«Говорю этим странам, заставляющим нас ждать, скажу это и в Вильнюсе: сначала откройте Турции двери в ЕС, тогда мы откроем путь Швеции (в НАТО — Прим. ред.), как сделали это ранее в отношении Финляндии», — сказал он.

Эрдоган добавил, что ранее заявил об этом президенту США Джо Байдену в ходе их недавнего телефонного разговора.

Турция в 1963 году подписала договор об ассоциации с ЕС, а в 1987 году подала заявку на членство в организации. Статус кандидата страна получила в 1999 году, и к настоящему моменту это рекордный срок.

При этом многие западные страны добились членства в считанные годы: рекордсменами оказались Финляндия и Швеция, пребывавшие в статусе кандидата около трёх лет. В то же время многие восточноевропейские страны годами ведут переговоры: среди них Северная Македония (с 2004 г.), Черногория, Албания (обе с 2009г.), а также Сербия (с 2010г.) и Босния и Герцеговина (с 2016 г.).

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля Эрдоган провёл с Байденом телефонный разговор. Во время него стороны обсудили вопросы вхождения в НАТО Швеции в НАТО, а также отношения Турции и США и вопросы закупок Анкарой американских истребителей F-16.

До этого турецкий лидер заявил, что Анкара всё ещё не может одобрить вступление Швеции в НАТО из-за её поддержки «террористов». Он подчеркнул, что Турция поддержала политику открытых дверей НАТО, одобрив членство Финляндии в альянсе.

До этого Эрдоган отреагировал на сожжение Корана в Швеции. В своём видеообращении 29 июня он назвал эту акцию подлой и заявил, что власти Турции не поддаются угрозам и провокациям.