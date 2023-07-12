Вашингтон, 12 июля, 2023, 08:27 — ИА Регнум. Заявления президента Украины Владимира Зеленского по поводу неясных формулировок о возможном членстве его страны в НАТО обозлили делегацию США на саммите альянса в Вильнюсе. Об этом 11 июля сообщило издание The Washington Post со ссылкой на анонимного чиновника, знакомого с ситуацией.

Kay Nietfeld/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

Речь идёт о заявлении украинского лидера в Telegram относительно того, что в НАТО не намерены принимать конкретных решений о сроках приглашения Киева в альянс на саммите в Вильнюсе. Украинский президент назвал ситуацию абсурдной и беспрецедентной, а также указал, что «Украина заслуживает уважения», и назвал «неопределенность партнеров» слабостью.

По данным источника издания, члены делегации США «были в ярости» из-за публикации украинского лидера. Как пояснил высокопоставленный чиновник, слова президента Украины были восприняты как попытка оказать «большое давление» на Североатлантический альянс и собрать побольше союзников, при этом помогая довести его послание о готовности «бороться до конца» до украинской аудитории.

«Разногласия по поводу членства Украины грозили затмить значительную помощь и поддержку, одобренные во вторник», — подчёркивается в публикации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Украины на саммите НАТО в Вильнюсе заявил, что альянс сделает Украину безопаснее, а Украина сделает альянс сильнее. Вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой они развернули на сцене украинский флаг, привезённый из утраченного ВСУ Артёмовска.

При этом в Госдепе заявили, что вступление Украины в НАТО в ходе боевых действий означало бы войну США с Россией. Глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер указал, что американский лидер Джозеф Байден с самого начала дал понять, что, пока он руководит, этого не произойдёт.