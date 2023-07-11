Париж, 11 июля, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Передача Парижем Киеву ракет большой дальности SCALP — это фактическое вступление Франции в конфликт на Украине. Об этом 11 июля заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Франция объявляет прямо сейчас на саммите НАТО многие вещи, которые всё больше напоминают вступление в войну! Макрон сумасшедший!», — написал он.

Филиппо на этом фоне призвал французский парламент провести экстренное собрание.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Макрон заявил, что Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия, чтобы «поддержать» контрнаступление ВСУ. Французский лидер полагает, что это позволит Киеву «защищать свою территорию».

Позднее Agence France-Presse сообщило, что Париж уже поставил Киеву первые ракеты дальнего действия SCALP. По данным издания, это было сделано с одновременным заявлением Макрона.

В начале июля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил французскому лидеру заняться проблемами своей страны, а не тратить средства на вооружение киевских властей. По его словам, эти деньги можно было потратить на помощь простым французам.