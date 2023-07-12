Вильнюс, 12 июля, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Начало заседания второго дня саммита Североатлантического альянса (НАТО) несколько раз откладывалось из-за того, что пришедшие в зал лидеры стран — участниц блока игнорировали настойчивые призывы генсека НАТО Йенса Столтенберга и не садились на свои места. Трансляция открытия сессии 12 июля велась на сайте альянса.

«Если вы займёте свои места, мы сможем начать как можно скорее. <…> Прошу прощения, что беспокою вас, но мы тут собрались для проведения заседания», — говорил лидерам государств НАТО Столтенберг.

Он уточнял, что чем раньше лидеры займут свои места, тем быстрее начнётся заседание и тем скорее оно впоследствии завершится.

Одним из наиболее дисциплинированных участников саммита оказался госсекретарь США Энтони Блинкен, который сел в кресло рядом с генсеком НАТО и с улыбкой комментировал происходящее в зале.

В результате этого Столтенбергу пришлось называть имена нарушителей дисциплины, в их числе оказались премьер-министр Албании Эди Рама и президент Финляндии Саули Нийнисте, для которого это первый саммит НАТО.

Спустя некоторое время лидеры всё же смогли рассесться, и генсек НАТО смог начать заседание.