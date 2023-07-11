Вильнюс, 11 июля, 2023, 23:44 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили процесс вступления Швеции в НАТО, а также планы по предоставлению Украине дополнительной военной помощи.

Minister-president Rutte Реджеп Эрдоган

«Я сегодня говорил с президентом Эрдоганом. Мы обсудили <…> [конфликт на Украине — ред.], заявку Швеции на вступление в НАТО и другие важные вопросы», — написал Трюдо на своей странице в социальной сети Twitter во вторник, 11 июля.

Отмечается, что лидеры двух стран в очередной подтвердили приверженность совместном работе по поддержанию основных принципов мировой коллективной безопасности.

Как передавало ИА Регнум, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с президентом Турции и премьером Швеции Ульфом Кристерссоном в Вильнюсе заявил, что турецкая сторона согласилась ускорить процесс вступления королевства в Североатлантический альянс. По его словам, Реджеп Тайип Эрдоган согласился передать протокол о приёме Швеции в НАТО.

Позднее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя согласие Турции на вступление Швеции в НАТО, заявил, что Москва не питала иллюзий на тему обязательств Анкары как члена военно-политического блока. Песков отметил, что Турция, вероятно, переживает период интенсивного ориентирования на Запад.