Вильнюс, 11 июля, 2023, 00:32 — ИА Регнум. Процесс передачи в парламент Турции заявки Швеции на членство в НАТО пообещал ускорить турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщил 10 июля генеральный секретарь военного альянса Йенс Столтенберг в своем Twitter по итогам встречи с президентом Турции и премьером Швеции Ульфом Кристерссоном в Вильнюсе.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция и НАТО

«Президент Эрдоган согласился в кратчайшие сроки передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент и обеспечить его ратификацию», — указал Столтенберг.

Генсек НАТО назвал событие историческим и отметил, что оно сделает сильнее «всех союзников по НАТО». При этом дату ратификации и присоединения Швеции к альянсу Столтенберг не назвал, пояснив, что её назовёт турецкая сторона.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил генеральный секретарь НАТО Столтенберг, альянс поддерживает стремление Турции стать полноправным членом Европейского союза, но это должно стать помехой на пути Швеции в НАТО.

Столтенберг напомнил о списке условий, которые Швеция должна была выполнить, чтобы стать членом альянса, и добавил, что Стокгольм необходимые требования выполнил. На июньском саммите в Мадриде члены альянса почти единогласно поддержали вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Турция стала единственной страной, выступившей против. По итогам саммита был подписан трёхсторонний меморандум, согласно которому Швеция и Финляндия обязались вести борьбу с терроризмом и условием для вступления в НАТО указана передача Турции курдских активистов.

На днях Эрдоган заявил, что Турция по-прежнему не может одобрить вступление Швеции в НАТО из-за её поддержки «террористов» и ожидает от королевства выполнения взятых на себя обязательств.