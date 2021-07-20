Погода не устаёт преподносить сюрпризы жителям России. В Москве 14 июля был повторён рекорд жары, установленный ровно 70 лет назад, в 1951 году. Как уточнили в Гидрометцентре России, термометр на главной метеостанции Москвы ВДНХ показал 34,1 °С. В центре города, на Балчуге, воздух прогрелся до 34,8 °С. В то же время по области местами прошли освежающие кратковременные дожди. Сильная жара в Воронежской, Липецкой, Курской, Орловской, Белгородской, Брянской областях. Между тем в Сибирь и на Дальний Восток пришла непогода в виде интенсивных осадков. В ряде регионов объявлено штормовое предупреждение. В странах Центральной и Западной Европы идут сильнейшие дожди, в Германии в результате наводнений погибли десятки людей. При этом в Северной Европе установилась аномально жаркая погода. Всё о погодных аномалиях в России читайте в трансляции ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Жара

08:43 05.07.2021 На неделе с 5 июля в Московском регионе вновь ожидается 30-градусная жара. Читайте также: Синоптики обещают 30-градусную жару в Москве

08:44 05.07.2021 Сильные дожди, штормовой ветер и град ожидаются в начале предстоящей недели на юге Европейской части России. Читайте также: Специалист Гидрометцентра РФ предупредил о погодных аномалиях в России

08:45 05.07.2021 В начале недели на юге Европейской России, в Крыму и на Урале ожидаются сильнейшие дожди, штормовой ветер и град, а в Карелию, на Кольский полуостров и в Санкт-Петербург придет «волна тепла». Читайте также: Синоптик предупредил об опасной погоде в ряде российских регионов

08:48 05.07.2021 В Бурятии по состоянию на утро 5 июля лесных пожаров не обнаружено, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства. В регионе действует особый противопожарный режим.

08:50 05.07.2021 В Кемеровской области днём 5 июля ожидается +28…+33 °С, местами до +38 °С. Читайте также: В Кузбассе ожидается жара до +38 °С

08:59 05.07.2021 В Москве ожидается комфортное летнее тепло немного выше климатической нормы, сообщил 5 июля ведущий специалист центр погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом: Синоптики пообещали москвичам комфортное летнее тепло

09:01 05.07.2021 Парк Горького. Жара в Москве. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

09:02 05.07.2021 Один человек погиб в Сочи в результате падения дерева из-за сильного ветра вечером 4 июля, об этом сообщил в соцсетях глава администрации города Алексей Копайгородский. Читайте также: В Сочи из-за урагана погиб один человек

09:04 05.07.2021 В Новосибирской области 5 июля местами сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 °C и выше. Читайте также: В Новосибирске сохраняется аномальная жара

09:05 05.07.2021 Люди отдыхают возле фонтана. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

09:07 05.07.2021 В Бахчисарайском районе республики Крым из-за подтоплений эвакуировали 164 человека, в том числе 31 ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым 5 июля. Для эвакуированных граждан подготовлено 12 пунктов временного размещения. Читайте также: В Крыму из-за непогоды эвакуировали более 160 человек

09:09 05.07.2021 В Приморском крае утром и днём 5 июля в 14 районах идут дожди, предполагается выпадение осадков до 50 мм, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Читайте также: В Приморье пришли ливни и грозы

09:10 05.07.2021 В Ставропольском крае непогода 4 июля привела к аварийном отключению света в ряде населенных пунктов. Без света остались более 81 тыс. жителей, проживающие в отдельных районах города Ставрополя, Грачевского, Андроповского, Предгорного, Петровского, Шпаковского, Благодарненского и Ипатовского округов, сообщили в региональном управлении МЧС. Об этом: На Ставрополье из-за урагана остаются без света около 28 тыс. жителей

09:11 05.07.2021 4 июля в Крыму из-за разгула стихии погиб один человек, ещё один пострадал. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС. Читайте также: В Крыму из-за непогоды погиб один человек

09:12 05.07.2021 В Крыму из-за сильных дождей в ряде районов полуострова произошли подтопления. Читайте также: В Крыму дожди вновь привели к подтоплениям

09:15 05.07.2021 Один человек погиб в Сочи в результате падения дерева из-за сильного ветра вечером 4 июля, об этом сообщил в соцсетях глава администрации города Алексей Копайгородский. Об этом: В Сочи из-за урагана погиб один человек

09:16 05.07.2021 В некоторых реках Забайкалья продолжается рост уровня воды. Как сообщает территориальная ГУ МЧС РФ, со ссылкой на ФГБУ «Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в верхнем течении Аргуни, на отдельных участках Шилки, Онона, Ингоды, Читы, Чикоя, Хилка прирост составил 7−32 сантиметров. Об этом: В Забайкалье сохраняется угроза паводка

09:16 05.07.2021 Жителей Адлерского и Хостинского районов Сочи власти просят подготовить документы и вещи первой необходимости на случай возможной эвакуации — в городе не исключают возможности выходы рек Хорота и Мацеста из берегов из-за сильных дождей. Подробнее: В Сочи объявили об эвакуации жителей в случае наводнения

09:18 05.07.2021 Жителям станицы Тацинской Ростовской области, оказавшимся в ночь на 18 июня 2021 года в зоне подтопления, выплатят компенсации. Читайте также: В Ростовской области станичникам из зоны подтопления выплатят компенсации

09:19 05.07.2021 Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило жителей и гостей Северной столицы о вновь наступающей 30-градусной жаре. До такой отметки воздух прогреется ко второй половине дня 5 июля. Читайте также: МЧС предупредило жителей и гостей Петербурга о 30-градусной жаре

09:22 05.07.2021 В Забайкалье, которое постигло мощное наводнение, всё ещё восстанавливают дороги. Как сообщает 5 июля пресс-служба правительства региона, движение восстановлено на 10 объектах, а на трёх работа продолжается. «Сложная ситуация сохраняется при подъезде к селу Олекан — срок по восстановлению данного участка дороги выпадает на 5 июля 2021 года. Также 7 июля будут восстановлены дороги: Газимурский Завод — Батакан — Зерен и Нерчинск — Шоноктуй», — пояснил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Сергей Гордеев. Подробности в материале: Забайкалье восстанавливает дороги после наводнения

09:25 05.07.2021 В Крыму продолжается ликвидация последствий комплекса неблагоприятных метеоявлений. 82.mchs.gov.ru

09:37 05.07.2021 В Сочи фиксируется резкий подъём воды в реке Хоста, по данным на 08:20 5 июля он составил 326 см при отметке неблагоприятных гидрологических явлений в 300 мс. Об этом сообщили в Росгидромете. Читайте подробнее: В Сочи резко вырос уровень воды в реке Хоста: затоплена территория больницы

09:37 05.07.2021 В Перми 4 июля прошёл мощный ливень. Затопило ряд улиц, смыло часть стены и забор, который примыкает к бизнес-центру «Любимов» по ул. Ленина, 58а. Читайте также: «Апокалипсис. Главное — люди целы» — о последствиях ливня в Перми

09:44 05.07.2021 В Карачаево-Черкесии 5 июля произошло обрушение части моста через реку Кубань. Причиной стал сильный ливень, из-за которого резко поднялся уровень воды в реке и подмыло опоры моста, сообщили в экстренной службе. Читайте также: В Карачаево-Черкесии из-за ливней обрушился мост

09:48 05.07.2021 В Ростовской области в целях обеспечения пожарной безопасности продлён запрет на посещение лесов. Въезд на территорию донских лесов разрешён только патрульным службам и пожарным расчётам. Об этом: В Ростовской области из-за угрозы пожаров продлён запрет на посещение лесов

09:52 05.07.2021 В Свердловской области вновь продлили штормовое предупреждение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном главке МЧС. В области сохраняется вероятность дождей и гроз. Ветер усилится в некоторых районах региона до 18 м/с. Температура воздуха составит от +10 до +19 градусов по Цельсию. Жителей просят соблюдать все меры безопасности. Если стихия застала водителя в дороге, рекомендуется сделать остановку и не прикасаться к металлическим предметам, плотно закрыв окна и двери транспортного средства. Пешеходам на такой случай советуют укрыться в помещении. Читайте также: На Среднем Урале продлили штормовое предупреждение

09:56 05.07.2021 Уровень Амура у Хабаровска 5 июля был равен почти 4 метра — за сутки он поднялся на 15 см. Читайте также: Специалисты рассказали о новых сроках паводка в Хабаровском крае

09:58 05.07.2021 В Ростове-на-Дону восемь пассажирских автобусов сняли с маршрута за неработающие в жару кондиционеры, сообщили ИА REGNUM в городской администрации. Об этом: В Ростове-на-Дону восемь автобусов сняли с линии за нарушения

10:00 05.07.2021 Несколько новых случаев подтопления зарегистрировано на территории Ялты после дождей 4−5 июля, об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым. «По состоянию на 06:00 на территории городского округа Ялта осадки прекратились. Поступило 12 обращений в ЕДДС о возможных подтоплениях», — уточнили в ведомстве. Подробности в материале: В Ялте из-за новых ливней подтоплено несколько домов

10:03 05.07.2021 Цитата из видео «Потоп на Куйбышева». Пермь. 4 июля 2021. vk.com vikiperm

10:05 05.07.2021 В Приморском крае из-за ливней объявлено штормовое предупреждение, возможно подтопление низин. Об этом 5 июля сообщает региональное главное управление МЧС. Об этом: В Приморье объявили штормовое предупреждение

10:07 05.07.2021 Жителей Сочи предупреждают о возможном выходе из берегов рек и подтоплениях — 5 июля на улицах города звучат сирены. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Подробности в материале: На улицах Сочи включили сирены из-за непогоды

10:07 05.07.2021 В Хакасии 5−6 июля ожидается сильная жара. Максимальная температура воздуха может достигнуть +35 °С. Жителей просят соблюдать меры безопасности. Читайте подробнее: Сильная жара пришла в Хакасию

10:08 05.07.2021 В столице России в понедельник, 5 июля, ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха +25… +27 °C. Об этом 5 июля сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. Подробности в материале: В Москве 5 июля ожидается до +27 °C

10:13 05.07.2021 В Крыму начались работы по устранению последствий паводка, заявил 5 июля вице-премьер регионального правительства Евгений Кабанов. Читайте также: В Крыму начались работы по устранению последствий непогоды

10:20 05.07.2021 Комиссии по оценке ущерба имущества начинают работать в Республике Крым с 5 июля. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров РК Евгений Кабанов. Читайте также: В Крыму подсчитывают ущерб от нового наводнения

10:35 05.07.2021 Ливни и грозы ожидаются 5 июля в Крыму, местами возможен крупный град. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону. Читайте также: Жителей Крыма предупредили о ливнях, грозах и граде

10:35 05.07.2021 Сочинские власти попросили жителей подготовиться к возможной эвакуации и собрать вещи. В реках критический уровень воды из-за ливней. В городе включили сирены из-за резкого подъема воды. Введен режим ЧС. [[[video-0]]] Цитата tv360.

10:36 05.07.2021 В зоне возможного подтопления шесть садоводств Иркутска: Елизовское, Озерное, Прибрежное, Прибрежное-2, Ангара-3, Нептун. В первом в воде уже два участка.

10:39 05.07.2021 Сегодня в Алтайском крае очередной жаркий день, столбики термометров перевалят за отметку в +30 градусов. Столь высокие температуры могут стать для многих настоящим испытанием, особенно если этот день нужно провести на работе.

10:43 05.07.2021 Жара в Москве. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

10:54 05.07.2021 Проверку по факту исчезновения двух женщин в Ялте и Бахчисарайском районе Крыма в результате наводнений 18 июня и 4 июля проводят следственные органы. Подробности в материале: В Крыму ищут двух женщин, пропавших при наводнениях

10:55 05.07.2021 Как сообщили в Среднесибирском УГМС, 6−8 июля в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса. В центральных и южных районах Красноярского края ожидается сильная жара, температура воздуха днем +31 — +36 °С.

11:02 05.07.2021 На севере Камчатки сотрудники КГАУ «Охрана камчатских лесов» 5 июля тушат три лесных пожара. Один из них действует в 5 км от села Оклан. В Пенжинском районе ввели режим ЧС. Подробности в материале: Камчатка просит помощи в тушении лесных пожаров

11:08 05.07.2021 В Пенжинском районе Камчатского края из-за угрозы распространения лесного пожара на населённый пункт введено действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС). Читайте также: В одном из районов Камчатки из-за лесного пожара ввели режим ЧС

11:09 05.07.2021 В Кабардино-Балкарии устраняют последствия ураганного ветра с ливнем, обрушившегося 4 июля на территорию республики. Непогода оставила без света тысячи жителей региона, в населенных пунктах сорваны кровли домов, повалены деревья, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Об этом: В Кабардино-Балкарии ураганный ветер срывал кровли домов и валил деревья

11:19 05.07.2021 Подразделения МЧС на территории города Сочи переведены в режим чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Подробности в материале: В Сочи подразделения МЧС приведены в режим чрезвычайной ситуации

11:20 05.07.2021 Сильные осадки в Сочи продолжатся ориентировочно до 15:00 мск 5 июля, после их интенсивность пойдёт на спад. Об этом сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Об этом: Синоптики рассказали, когда закончатся ливни в Сочи

11:25 05.07.2021 В Пермском крае прошедшая неделя (28 июня — 4 июля) оказалась экстремальной по характеру погоды. На эти дни на территории региона пришлись пик жары, шквалы, ливни и град, сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета. На юго-востоке Пермского края завершилась засуха. Вследствие сильных дождей ненадолго увеличится приток воды в Камское водохранилище, который оставался рекордно низким на протяжении всего июня. Читайте подробнее: Для Прикамья неделя стала экстремальной по характеру погоды

11:35 05.07.2021 Вода постепенно спадает на подтопленной территории городской больницы №3 Хостинского района Сочи, сообщили 5 июля в пресс-службе администрации города. Читайте подробнее: Вода в подтопленной больнице в Сочи пошла на спад — власти

11:36 05.07.2021 Ликвидация последствий наводнений в Крыму. 82.mchs.gov.ru

11:38 05.07.2021 В результате наводнения в Забайкалье пострадавшим признан 3541 человек. Как сообщает пресс-служба правительства региона, получили единовременную материальную помощь по 10 тысяч рублей 2305 забайкальцев. Читайте подробнее: Более трёх тысяч человек пострадали от наводнения в Забайкалье

11:42 05.07.2021 Особый противопожарный режим отменён в Красноярском крае в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки. Об этом: В Красноярском крае отменён особый противопожарный режим

12:08 05.07.2021 По данным Западно-Сибирского УГМС, с 5 по 9 июля в Кош-Агачском районе Республики Алтай ожидается чрезвычайная пожароопасность (V класса).

12:30 05.07.2021 Село Николо-Павловское (Свердловская область, под Нижним Тагилом) затопило после грозы, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. В связи с осадками «произошло подтопление девяти приусадебных участков», уточнили в ведомстве. Из-за дождя в селе сохраняется угроза подтопления 30 садовых и 65 приусадебных участков. Спасатели подготовили пункт временного размещения для сельчан, но те не спешат прибывать туда. Читайте также: Уральское село затопило после грозы

12:31 05.07.2021 Жителей Томской области предупредили о надвигающейся непогоде. Подробности в материале: Дожди, грозы и град ожидаются в Томской области

12:31 05.07.2021 По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6−8 июля местами по области ожидается высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов. Подробности в материале: В Приангарье ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов

12:38 05.07.2021 Территории ряда пансионатов, а также пляжи подтоплены на территории Сочи в результате непогоды 4−5 июля, сообщила администрация города. Читайте подробнее: В Сочи подтоплены территории пансионатов и пляжи

12:43 05.07.2021 Дождь [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

12:44 05.07.2021 В Чувашию после холодного фронта, который накрыл республику, вернётся сильная жара. Читайте подробнее: В Чувашию может вернуться засушливая погода

12:53 05.07.2021 В период с 7 по 11 июля на территории Псковской области ожидается аномально жаркая погода, сообщает официальный телеграм-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр. Подробности в материале: Аномальная жара ожидается на Псковщине

12:58 05.07.2021 Экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений на территории Сочи объявлено ГУ МЧС России по Краснодарскому краю на 5 июля, сообщили в пресс-службе ведомства. Читайте также: В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды

13:08 05.07.2021 Двое взрослых и ребёнок погибли при купании в море в районе одного из пляжей Анапы, об этом сообщили правоохранительные органы 5 июля. Читайте подробнее: В Анапе двое взрослых и ребенок погибли в море

13:11 05.07.2021 В Ростовской области продлили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и дождя. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 6 июля. Читайте подробнее: В Ростовской области сохранится непогода

13:16 05.07.2021 Погода в барнаульских маршрутках — +40 градусов.

13:21 05.07.2021 В Москве столбики термометров могут подняться до 33 градусов выше нуля, сообщает 5 июля официальный сайт мэра и правительства столицы. Об этом: Москвичей предупредили о возвращении жары

13:21 05.07.2021 В тюменском Тобольске после ураганной грозы, которая разразилась вечером 4 июня, без электроэнергии остались потребители подгорной части города и восьми микрорайонов. В результате падения дерева повреждён газопровод низкого давления. Без газа — 68 потребителей. Ведутся ремонтно-восстановительные работы. Об этом: Десятки жителей Тобольска после грозы остались без света и газа

13:31 05.07.2021 Пробки в жару [Ярослав Чингаев © ИА REGNUM]

13:39 05.07.2021 В Новосибирской области за прошедшую неделю увеличилось количество происшествий на водоемах. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ. «Аномальная жара и отсутствие осадков лишь усугубили ситуацию — температуры воздуха и воды были комфортны для купания и отдыха у воды. Количество вызовов спасателей значительно возросло за последние семь дней», — уточнили в ведомстве. Об этом: Жара привела к росту числа происшествий на водоёмах в Новосибирской области

13:49 05.07.2021 Проверку в связи с затоплением на территории Бахчисарайского района начала прокуратура Республики Крым, сообщили 5 июля в пресс-службе ведомства. Читайте подробнее: Прокуратура Крыма начала проверку из-за затопления в Бахчисарайском районе

13:59 05.07.2021 На Ставрополье ураган с ливнем нанесли значительный ущерб Ипатовскому району. Штормовой ветер срывал кровли домов, валил деревья на линии электропередачи, повредил электроснабжение, оставив без света около 3000 жителей города Ипатово. В настоящее время в районе введен режим повышенной готовности, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров. Подробности в материале: Стихия нанесла удар по Ипатовскому району Ставрополья

14:00 05.07.2021 За неделю, с 28 июня по 4 июля, парашютисты-десантники Федеральной Авиалесоохраны, работники лесных пожарных станций, с участием привлеченных сил, потушили в 51 регионе России 640 лесных пожаров. В том числе в наиболее пожароопасной Якутии потушено 112 лесных пожаров, из которых 92 труднодоступные и удаленные. Сегодня, 5 июля, в России продолжаются работы по тушению более 200 лесных пожаров в 15 регионах (в Якутии, Башкирии, Карелии, Коми, в Курганской, Свердловской, Тюменской, Архангельской, Амурской, Магаданской, Мурманской, Иркутской областях, в Камчатском, Красноярском краях, в Чукотском автономном округе). На тушении работают более 5, 5 тысяч человек, более 900 единиц наземной техники техники. Для разведки обстановки и тушения лесных пожаров Авиалесоохраной задействовано более 100 самолетов Ан-2, Цесна, вертолетов Ми-8 и других воздушных сдуов

14:00 05.07.2021 Самая сложная обстановка сохраняется в Якутии, где из-за вспышки труднодоступных и удаленных лесных пожаров «грозового» происхождения с 23 июня введен режим ЧС.

14:01 05.07.2021 В городах Красноярске и Минусинске Красноярского края объявлен режим «чёрного неба». Подробности в материале: «Чёрное небо» накрыло Красноярск и Минусинск

14:01 05.07.2021 Для тушения пожаров в Якутию переброшено почти 700 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны и Авиалесоохраны 10 регионов Сибирского и Дальневосточного округов. Сегодня в Якутию дополнительно прибыли 50 парашютистов-десантников из регионов Уральского округа — Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Всего сегодня на тушении лесных пожаров в Якутии работают почти 3 тысячи человек. Для разведки обстановки и тушения лесных пожаров Якутской Авиалесоохраной привлечено около 20 самолетов и вертолетов. От МЧС России работают два вертолета.

14:04 05.07.2021 Всё пройду [Иван Шилов © ИА REGNUM]

14:18 05.07.2021 Роспотребнадзор дал поручение усилить контроль за ситуацией в Краснодарском крае и в Крыму в связи с непогодой и подтоплениями. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. «Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дано поручение об усилении контроля за ситуацией в Краснодарском крае, в районе города Сочи и Республике Крым, в Бахчисарайском районе в связи с подтоплениями», — говорится в сообщении. Об этом: Роспотребнадзор распорядился усилить контроль в Крыму и на Кубани

14:26 05.07.2021 В ближайшие часы с сохранением ночью 6 июля местами в Омской области ожидаются опасные погодные явления. Подробности в материале: Ураганный ветер надвигается на Омск

14:27 05.07.2021 На Татарию снова надвигается аномальная жара. В период с 6 по 12 июля в регионе местами в крайних восточных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов (5-й класс). Подробности в материале: В Татарию вновь вернётся жара

14:32 05.07.2021 6 июля на юге Таймыра в Красноярском крае ожидаются порывы северного ветра 15−17 м/с, в Эвенкийском муниципальном районе, в Туруханском и на севере центральных районов местами грозы, в Эвенкийском муниципальном районе жаркая погода, температура воздуха днем +30.+32 °С, передаёт Среднесибирское УГМС.

14:39 05.07.2021 Чрезвычайная пожарная опасность лесов сохранится в Самарской области. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба МЧС по региону. Сообщается, что в области объявлен оранжевый уровень опасности. С 6 по 12 июля по области сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность лесов (4 класс и 5 класс соответственно). Об этом: В Самарской области объявлен «оранжевый» уровень опасности

14:45 05.07.2021 Владивосток. Пригород. Фото с веб-камеры

14:50 05.07.2021 Усилия тысяч людей вернули Ялте, пострадавшей от наводнения в середине июня, красивый вид. Об этом глава городской администрации Янина Павленко заявила в эфире «Первого канала». По её словам, есть надежда, что пляжи снова будут доступны для посещения уже в ближайшее время. Инфраструктура восстанавливается «всем миром», на это брошены все силы региона. Курортный сезон должен состояться. Подробности в материале: Мэр назвала огромным чудом расчистку подтопленной Ялты

14:52 05.07.2021 В Новосибирской области в период с 5 по 9 июля в Баганском и Карасукском районах ожидается высокая пожароопасность 4 класса горимости. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ. Читайте подробнее: В двух новосибирских районах ожидается высокая пожароопасность

14:59 05.07.2021 Кампания по уборке зерновых приостановлена на территории всей Республики Крым в связи с сильными дождями. Об этом сообщили 5 июля в пресс-службе правительства региона. Читайте подробнее: В Крыму из-за дождей приостановили уборочную кампанию

15:06 05.07.2021 В Кемеровской области завтра, 6 июля, во второй половине дня местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах усиление ветра до 20 м/с. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. Подробности в материале: В Кузбасс после жары придут дожди и грозы

15:32 05.07.2021 В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений. По информации краснодарского гидрометцентра, в регионе до конца суток 5 июля ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра, опасностью формирования смерчей. Подробности в материале: В Сочи сохраняется штормовое предупреждение из-за ливней

15:52 05.07.2021 Жаркая погода в Санкт-Петербурге продержится до 13 июля, при этом в городе на Неве ожидаются дни, когда могут быть установлены новые температурные рекорды, рассказал корреспонденту ИА REGNUM 5 июля главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. Об этом: Главный синоптик Петербурга рассказал об аномальной жаре и рекордах

15:56 05.07.2021 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев дал поручения в связи с подтоплением части Верхнесалдинского городского округа. Об этом сообщает региональный департамент информполитики. Читайте также: В зоне подтопления на Урале оказались два детских лагеря

16:17 05.07.2021 Пункты временного размещения для жителей подтопленных районов Краснодарского края распорядился подготовить губернатор Вениамин Кондратьев 5 июля на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщили в пресс-службе его администрации. Читайте подробнее: Мы должны быть готовы к любому развитию событий — глава Кубани

16:19 05.07.2021 Подготовить пункты временного размещения для жителей подтопленных районов Сочи поручил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 5 июля на совещании, которое он провёл в городе-курорте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. Об этом: В Сочи готовят пункты временного размещения

16:20 05.07.2021 Дождливое лето не даёт отдыха от катаклизмов ни жителям, ни гостям юга России. Ливневые дожди последний месяц фактически не покидали Крым, а теперь добрались и до Сочи — там непогода бушует второй день. Читайте также: «Природа за жадность наказывает»? — Сочи затопило реками грязи

16:30 05.07.2021 Несколько пляжей пострадало от непогоды на территории Адлерского и Хостинского районов Сочи. Данные прозвучали 5 июля на совещании, которое провёл глава региона Вениамин Кондратьев. Об этом: В Сочи шторм разбил несколько пляжей

16:38 05.07.2021 Генеральная прокуратура взяла под контроль мероприятия по ликвидации последствий обильных осадков в Краснодарском крае, сообщили 5 июля в пресс-службе ведомства. Читайте подробнее: Генпрокуратура проконтролирует устранение последствий шторма на Кубани

16:48 05.07.2021 Около 250 жителей посёлка Кепша Адлерского района Сочи эвакуированы 5 июля из-за подтопления, сообщил глава администрации Сочи Алексей Копайгородский. Подробности в материале: В Сочи из затопленного посёлка эвакуированы 200 детей

16:59 05.07.2021 План-график по расчистке русел рек разработают в Сочи в целях предотвращения возможных подтоплений. Поручение дал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 5 июля на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщили в пресс-службе администрации края. Читайте подробнее: В Сочи после июльского потопа разработают план по расчистке русел рек

17:06 05.07.2021 В Удмуртии в ближайшее время надеются получить справку от Гидрометцентра, которая позволит ввести ЧС (чрезвычайную ситуацию) в связи с засухой на почве. Для придания ситуации статуса ЧС необходимо, чтобы на глубине до 20 см влажность составляла не более 10 мм. Читайте также: В Удмуртии заявили об очевидных убытках из-за засухи

17:06 05.07.2021 Аномальный июнь побил все рекорды по жаре и засухе за последние сотни лет в Якутии, что привело к опасным природным явлениям. В середине месяца жаркая погода, +30 градусов и выше, установилась в большей части оленеводческих районов республики в течение пяти дней и более. «У нас уже к середине июня было отклонение среднемесячной температуры, в Якутске — на +7 градусов и выше от нормы в течение пяти суток. На данный момент уже четвертый день действует второе предупреждение — среднесуточная температура тоже выше нормы: 1 июля — на 8 градусов, 2 июля — на 8,5», — рассказала начальник управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Саха (Якутия) Татьяна Маршалик. Эксперт также отметила, что июнь 2021 года стал самым засушливым месяцем с 1888 года, за месяц в регионе выпало всего 1,8 мм осадков. Подробности в материале: В Якутске зафиксирован абсолютный максимум температуры

17:22 05.07.2021 Возле рынка тоже полно воды. Пермь. vk.com podslushanoperm

17:28 05.07.2021 В течение недели в Удмуртии температурный фон начнет повышаться, к концу недели температура вновь будет превышать климатические нормы. 8 и 9 июля в темное время суток ожидается +12…+17°С. Днем столбики термометров поднимутся до +25…+30°С, 9 июля местами ожидается жара до +32°С. Читайте также: В Удмуртию возвращается 30-градусная жара

17:29 05.07.2021 Около 30 домовладений пострадало от подтоплений в Сочи 5 июля, сообщил в соцсетях губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом: В Сочи от потопа пострадало около 30 домовладений

17:40 05.07.2021 В Архангельской области начнут патрулировать водоемы — в регионе участились купания с трагическими исходами. Подробности в материале: В Архангельской области за неделю утонули пять человек

17:47 05.07.2021 Неблагоприятная гидрологическая обстановка прогнозируется на реках в Крыму и в Краснодарском крае 6 июля в связи с обильными осадками, об этом сообщил Росгидромет. Читайте подробнее: В Крыму и Сочи прогнозируют рост уровня воды в реках из-за дождей

17:54 05.07.2021 В городе-курорте Сочи прекратился дождь, который длился 12 часов, об этом 6 июля в соцсетях написал глава администрации Сочи Алексей Копайгородский. Подробности в материале: В Сочи устраняют последствия 12-часового дождя

18:32 05.07.2021 В Нижневартовске (ХМАО) в результате проливного дождя произошло подтопление трёх ковидных палат инфекционного корпуса. «По предварительным данным, в городе в понедельник выпала половина месячной нормы осадков», — сообщил исполняющий обязанности директора департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Сергей Лях. Читайте подробнее: В Югре ливень подтопил ковидные палаты инфекционного корпуса

18:54 05.07.2021 Улицы города Сочи из-за прошедшего в ночь на 5 июля ливня залиты водой. Об этом: Автомобили смывает водой на улицах Сочи — видео

19:56 05.07.2021 Последствия стихии в Сочи оперативно устраняют городские и коммунальные службы курорта. sochi.ru

20:58 05.07.2021 Ликвидация последствий наводнений в Крыму. 82.mchs.gov.ru

21:14 05.07.2021 В Верхнюю Салду (Свердловская область) направлена аэромобильная группировка регионального главка МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее город пострадал от дождевого паводка. В Верхней Салде действует режим ЧС. До сих пор подтоплены 54 дома, 49 придомовых территорий и 30 садовых участков. Бороться с последствиями паводка дополнительно направили 45 работников специализированной пожарно-спасательной части Екатеринбурга на девяти единицах техники, а также 21 спасателя Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС на четырёх единицах техники. Всего задействованы 273 человека и 73 единицы техники. Подробности в материале: В свердловский город, переживший подтопление, направили группировку МЧС

21:56 05.07.2021 В пяти населённых пунктах Свердловской области ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщают в пресс-службах пострадавших муниципалитетов. Режим ЧС ввели в селах Николо-Павловское и Краснополье, в деревне Соседовка (все три населённых пункта находятся на территории Горноуральского городского округа), а также в Верхней Салде и Нижней Салде. Такие меры приняты в связи с последствиями дождевого паводка. Ранее населённые пункты пострадали от подтопления. Читайте подробнее: На Урале ввели режим ЧС в населённых пунктах, пострадавших от потопа

22:45 05.07.2021 Полторы сотни домов пострадали в результате урагана, обрушившегося на Абхазию, сообщает 5 июля «Апсныпресс». Читайте также: От урагана в Абхазии пострадало полторы сотни домов

05:32 06.07.2021 Жители Приамурья, которые пострадали от паводка, могут рассчитывать на отсрочку по кредитам в банках. Читайте подробнее: Пострадавшие от паводка амурчане получат отсрочку по кредитам в банках

05:44 06.07.2021 В Приамурье после сильного паводка остаются подтопленными на 6 июля 87 жилых домов и 477 приусадебных участков. По-прежнему нет транспортного сообщения с посёлком Кузнецово, сёлами Калиновка и Марково. Подробности в материале: В Приамурье жителей затопленного села спасает лодочная переправа

06:06 06.07.2021 Пострадавшим от паводка в Приамурье из резервного фонда правительства области выплатили уже 3,07 млн рублей. Подробности в материале: Подтопленцы Приамурья получили уже более 3 млн рублей выплат

07:07 06.07.2021 В Горном районе Якутии 6 июля тушат 15 лесных пожаров. Об этом: В Якутии продолжают вызывать дожди для тушения лесных пожаров

07:16 06.07.2021 Ликвидация последствий комплекса неблагоприятных метеоявлений. Крым 82.mchs.gov.ru.

07:19 06.07.2021 В Свердловской области из-за ливней затоплены более 50 домов, эвакуированы более 150 человек, затоплены дороги, в одном из сел потоком снесло пешеходный мост. [[[video-1]]]

07:21 06.07.2021 Наиболее сложная ситуация в Адлере, Хосте и центральном районе Сочи. Спасатели откачивают воду, повреждены более 30 пляжей, затоплены пансионаты и отели, некоторые улицы превратились в реки. Отменены все экскурсии, купаться в море запрещено. [[[video-2]]] Цитата «Вести».

07:32 06.07.2021 Штормовое предупреждение передано в Хакасии: в регионе ожидаются ливни, грозы, град. Читайте подробнее: В Хакасии передано штормовое предупреждение

08:02 06.07.2021 На территории Тувы объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды. «По прогнозам синоптиков, днем 6 и в течение суток 7 июля местами по Республике Тыва ожидается сильный ветер, порывы будут достигать местами до 25 метров секунду, также прогнозируется очень сильные дожди, грозы, град», — отметили в ведомстве. Читайте также: Жителей Тувы предупредили о сильном ветре до 25 м/с

08:04 06.07.2021 ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждает население о том, что до 8 июля на территории региона в отдельных реках ожидается формирование дождевых паводков. Жителям рекомендуют переместить ценные вещи и предметы интерьера на верхние этажи дома, освободить овощные ямы и погреба от продуктов, все важные документы следует упаковать плотно в непромокаемый материал. Из-за возможного повышения уровня воды спасатели советуют отказаться на время от сплавов, рыбалки и охоты. Читайте подробнее: В Прикамье предупреждают о дождевых паводках

08:35 06.07.2021 По состоянию на утро 6 июля в Красноярском крае действует три лесных пожара на площади 21 га — в Кежемском и Эвенкийском районах. Подробности в материале: Лесные пожары полыхают в двух районах Красноярского края

08:45 06.07.2021 На Красноярск надвигается непогода — сильные дожди и шквалистый ветер. Об этом сообщили в мэрии города, ссылаясь на информацию Среднесибирского УГМС. Подробности в материале: Сильные дожди и шквалистый ветер ожидаются в Красноярске

08:52 06.07.2021 Во вторник, 6 июля, в столице России ожидается небольшая облачность и без осадков, температура воздуха +26… +28 °C. Об этом 6 июля сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. Подробности в материале: В Москве 6 июля ожидается небольшая облачность и до +28 °C

09:01 06.07.2021 Режим чрезвычайной ситуации введен в шести муниципалитетах Краснодарского края по данным на утро 6 июля, сообщил региональный оперативный штаб. Уровни рек в регионе находятся на постоянном мониторинге. Читайте также: На Кубани режим ЧС введен в шести муниципалитетах

09:07 06.07.2021 Движение по федеральной автодороге А-147 Джубга — Сочи восстановлено, сообщили утром 6 июля в оперативном штабе Краснодарского края. Читайте подробнее: Движение по трассе Джубга — Сочи восстановлено

09:07 06.07.2021 Погода в Москве 6 июля будет тёплой, сообщает центр «Фобос». "Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится юго-восточной периферией скандинавского антициклона, который обеспечит москвичей малооблачной и довольно тёплой погодой с температурным фоном на пять градусов выше многолетней нормы климата июля», — говорится в прогнозе. Читайте подробнее: Москвичам пообещали тёплую погоду без осадков

09:18 06.07.2021 В Туапсинском районе Краснодарского края после сильных дождей подтоплено 760 домовладений, на территории муниципалитета действует режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили 6 июля в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Туапсинском районе Кубани затоплено 760 домовладений

09:25 06.07.2021 Сергей Аксёнов провёл заседание оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории Республики Крым. glava.rk.gov.ru.

09:29 06.07.2021 В Туапсинском районе стихия бушевала всю ночь. Затопило и село Лермонтово. На видео улица Новороссийское шоссе — здесь затоплено всё. [[[video-3]]] Цитата канала kub_news_ru.

09:30 06.07.2021 Река вблизи села Фанагорийское Краснодарского края вышла из берегов. Один из домов оказался в зоне затопления и потока воды. В доме находятся 2 взрослых и 2 ребенка. На месте работают спасатели. Дом потрескивает и вот-вот может разрушиться. [[[video-4]]] Цитата канала kub_news_ru.

09:31 06.07.2021 Из-за сильных дождей на Кубани оказались подтопленными сотни придворовых территорий. В зоне подтопления оказались Горячий Ключ, Белореченский, Ейский, Мостовской, Павловский, Темрюкский, Северский, Славянский и Туапсинский районы. [[[video-5]]] В районе Джубги выпало порядка 170 мм осадков. Подтоплены 150 придомовых территорий.

09:32 06.07.2021 В Горячем Ключе введен режим ЧС по подтоплению. Датчики на притоках реки Псекупс сигнализировали о повышении уровня воды. Рано утром вода зашла в город и близлежащие населенные пункты. Сейчас самая сложная ситуация в Горячем Ключе, станице Пятигорской.

09:34 06.07.2021 Движение по трассе Джубга — Сочи снова перекрыто. [[[video-6]]] Теперь в районе посёлка Лермонтово, проезд возможен через Шаумянский перевал, сообщает УГИБДД по Кубани. Цитата канала kub_news_ru.

09:39 06.07.2021 Участок дороги А-147 Джубга — Сочи перекрыт в районе села Лермонтово Туапсинского района по данным на утро 6 июля. Подробности в материале: В Туапсинском районе из-за паводка перекрыта федеральная трасса

09:54 06.07.2021 Жителей и гостей Петербурга 6 июля ждет жаркий летний день. Как предупреждает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, в городе на Неве во вторник температура воздуха поднимется до +32 градусов. Об этом: В Петербурге ожидается до 32 градусов тепла

09:54 06.07.2021 Штормовое предупреждение объявлено на территории Крыма на 6 и 7 июля, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым. Подробности в материале: В Крыму объявлено штормовое предупреждение

09:58 06.07.2021 Днем и до конца суток 6 июля, а также в течение суток 7 июля в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, местами крупный град и шквальный ветер со скоростью 20−25 м/с. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Читайте подробнее: В МЧС РФ предупредили о ветре и сильных ливнях в Крыму

10:08 06.07.2021 До двух месячных норм осадков выпало в шести муниципалитетах Краснодарского края, об этом 6 июля сообщили в пресс-службе администрации региона. Читайте также: На Кубани выпало две месячные нормы осадков

10:26 06.07.2021 В селе Лермонтово Краснодарского края провалилась дорога. В Сочи добраться на автомобиле пока очень затруднительно. [[[video-7]]] Цитата «Кубанские новости».

10:28 06.07.2021 Повышенный сброс воды Ангарского каскада ГЭС продлится как минимум до 10 июля. Решение о продлении периода и увеличении сбросных расходов, в том числе о начале сброса воды на Братской ГЭС, будет приниматься исходя из контрольных показателей. «Судя по тому, как развивается ситуация, повышенный режим сбросов придется продлить еще на одну декаду, а может быть, и увеличить объем», — пояснила глава Енисейского управления Росводресурсов Любовь Короткова. На утро 5 июля на острове Елизовский Иркутска в пониженных участках прибрежной зоны садоводческого товарищества «Елизовское» было подтоплено 2 участка. Жалоб от населения не поступало.

10:29 06.07.2021 Жителей двух населённых пунктов эвакуировали в ночь на 6 июля в Северском районе Краснодарского края, сообщили в региональном оперативном штабе. Подъезд к самим сёлам затруднен из-за подтопления дороги. Читайте также: В Северском районе Кубани эвакуировали жителей двух сёл

10:30 06.07.2021 Кадры из села Лермонтово, где река Шапсухо вышла из берегов. Уровень воды на дорогах достиг 1,3 м. Движение по федеральной трассе Джубга — Сочи, которая проходит рядом с селом, снова перекрыто. На месте работают экстренные службы. [[[video-8]]] Цитата RT.

10:39 06.07.2021 Режим чрезвычайной ситуации, введённый в связи с паводком, снят в южных районах Красноярского края — Ермаковском, Каратузском и Шушенском. Об этом сообщили 6 июля в краевом правительстве. Читайте подробнее: В южных районах Красноярского края сняли режим ЧС

10:46 06.07.2021 Последствия шторма устраняют в Сочи 6 июля, на территории города введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил в соцсетях глава администрации города-курорта Алексей Копайгородский. Читайте также: В Сочи солнечно: на курорте устраняют последствия шторма

10:50 06.07.2021 В Лермонтово трасса и море оказались примерно на одном уровне — все в воде. [[[video-9]]] Цитата канала soch01.

10:51 06.07.2021 В Туапсе уровень воды поднялся настолько, что машины уносит течением в море. Пляжи во всём районе закрыты из-за шторма, заявили в администрации Туапсинского района. В городе введён режим ЧС. Цитата RT.

10:54 06.07.2021 В Горячем Ключе эвакуируют людей из подтопленных домов. За последние сутки в Горячем Ключе выпал 81 мм осадков. Самый высокий уровень воды в реке Псекупс был зарегистрирован в 4 утра 6 июля — +590 см. Ночью было организовано оповещение населения. Цитата канала «Кубанские новости».

11:18 06.07.2021 Сочи. Пляжи убирают с помощью тяжелой техники. Такой объем веток и мусора невозможно разгрести вручную. [[[video-10]]] Цитата канала «Сочи№1».

11:39 06.07.2021 Кубань. В Северском районе из-за непогоды введен режим ЧС. Поднялся уровень вод в реках Шебш, Афипс, Убин. В результате река Шебш вышла из берегов, подтопила два населенных пункта — село Тхамаха и село Шабановское. Ночью проводилась эвакуация населения. Проезд к населенным пунктам затруднен из-за подтопления дороги. В Шабановском подтоплено восемь придворовых территорий. В пункты временного размещения на базе школы №2 ночью был доставлен 21 человек, из них шесть детей.

11:50 06.07.2021 Река Шапсухо вышла из берегов. Село Лермонтово полностью затоплено. [[[video-11]]] Цитата канала «Кубанские новости».

11:50 06.07.2021 Два взрослых человека и ребёнок погибли в результате наводнения на территории Туапсинского района Краснодарского края 6 июля. Читайте подробнее: В Туапсинском районе Кубани при наводнении погибли двое взрослых и ребёнок

11:52 06.07.2021 Барнаул. Плюс 34 градуса в тени, но к вечеру 6 июля ожидают ветер, дождь, грозу, град.

11:52 06.07.2021 В Кемеровской области в ближайшие дни сохраняются дожди, грозы и сильный ветер. Таков прогноз регионального гидрометцентра. Так, завтра днём, 7 июля, в Кузбассе местами ожидаются сильные дожди, грозы, град, усиление ветра до 20 м/с, температура днём +18…+23°С, по югу до +28°С. Подробности в материале: Дожди с грозами задержатся в Кузбассе

11:53 06.07.2021 Похолодание ожидается в Новосибирской области после изнуряющей жары свыше +30 °C.

11:54 06.07.2021 Все пляжи Сочи, кроме тех, что находятся в затопленном поселке Кудепста, будут открыты 6 июля. В настоящий момент последствия ливней на пострадавших пляжах устранены на 70%, рассказал глава города.

12:01 06.07.2021 Пляжи на территории Сочи будут открыты для отдыхающих уже 6 июля, за исключением территорий в посёлке Кудеспа. Об этом сообщил журналистам мэр города-курорта Алексей Копайгородский. Подробности в материале: Власти Сочи рассказали, когда откроют пляжи

12:05 06.07.2021 На кемеровский посёлок Яя сегодня, 6 июля, обрушился сильный дождь с градом и ветром. Непогода разгулялась и в других населённых пунктах региона. Читайте также: В Кузбассе прошёл град

12:06 06.07.2021 Жителей Томской области предупредили о надвигающейся непогоде. Объявлено штормовое предупреждение. Читайте подробнее: Штормовое предупреждение объявлено в Томской области

12:16 06.07.2021 Ликвидация последствий стихии в Сочи. admkrai.krasnodar.ru.

12:18 06.07.2021 В Крыму автомобиль отдыхающих из Белоруссии снес поток воды в русло реки Коккозка. Об этом сообщает ГТРК «Таврида» в эфире «Россия 1» и «Россия 24» со ссылкой на пресс-службу МЧС Крыма. Стихия протащила автомобиль более 200 метров и закидала бревнами, камнями и мусором. Спасатели выпилили деревья, освободили от бревен и мусора трассу для эвакуации авто. Тем временем в Крыму из-за сильных ливней до 7 июля включительно продлили штормовое предупреждение. Там ожидаются сильные ливни, грозы, местами крупный град, шквал 20−25 м/с.

12:21 06.07.2021 «До 8 июля в крае действует штормовое предупреждение. И сильные дожди еще могут пройти на территории региона. Все последствия предстоит ликвидировать в кратчайшие сроки. Там, где невозможно подключить электричество и газ в течение двух суток, поручил обеспечить подвоз воды и питания», — написал губернатор Краснодарского края Кондратьев в соцсетях. Читайте подробнее: Штормовое предупреждение на Кубани действует до 8 июля

12:21 06.07.2021 В Иркутской области определяют границы зон затопления, подтопления прибайкальских территорий и территорий нижнего бьефа Иркутской ГЭС. На эти цели в 2021 году из областного бюджета выделено 36,7 млн рублей.

12:31 06.07.2021 Ещё четыре человека погибли из-за потопов в районе Туапсе — двое детей, женщина и 71-летний инвалид. Один человек пропал без вести, сообщает прокуратура. Родители с ребенком решили переночевать в машине, но авто снесло в канаву и затопило. Мать и малыш захлебнулись, отец выжил — у него обморожение. Пожилой мужчина-инвалид почти не мог двигаться. Во время паводка его дом затопило, он захлебнулся. Также погибшим был найден 9-летний ребёнок. Они с отцом перевернулись на лесовозе, но мужчину до сих пор не нашли. Цитата канала breakingmash.

12:32 06.07.2021 Паводок в Верхней Салде. Свердловская область. 66.mchs.gov.ru.

12:34 06.07.2021 Данные о гибели пяти человек в Туапсинском районе Краснодарского края в результате наводнения проверяют надзорные органы. Об этом сообщили СМИ. Подробности в материале: На Кубани проверяют данные о гибели пяти человек при наводнении

12:34 06.07.2021 Ураганный ветер с пылью накрывает Барнаул со стороны аэропорта. [[[video-12]]] Цитата канала «Барнаул22».

12:52 06.07.2021 Ликвидация последствий стихии в Сочи. sochi.ru.

12:57 06.07.2021 Забайкалье. Добровольцы штаба чрезвычайных ситуаций при поддержке МЧС провели погрузку гуманитарной помощи. Около 6 тонн воды отправят в Шелопугинский и Балейский районы на нужды жителей, пострадавших от паводков, пишет ГТРК «Чита». За всё время волонтёрами некоммерческих организаций в районы было переправлено более 40 тонн груза. Для доставки гуманитарной помощи используется техника МЧС. До этого Министерство чрезвычайных ситуаций также содействовало штабу добровольцев не только наземным транспортом, но и вертолётом службы.

13:12 06.07.2021 Глава Кубани на заседании оперштаба по ликвидации ЧС поручил проверить выданные разрешения на строительство в поймах рек в водоохранной зоне — власти.

13:13 06.07.2021 Жители Свердловской области, пострадавшие от последствий дождевого паводка, получат финансовую помощь от региональных властей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном департаменте информполитики. По 10 тыс. рублей получат жители Горноуральского округа, Нижней и Верхней Салды, а также Нижнего Тагила, чьи дома подтопило после проливных дождей. Для получения выплаты пострадавшие должны подать соответствующие заявления. Власти планируют обойти пострадавшие муниципалитеты и оценить нанесённый жителям ущерб. «Рассчитываем, что к вечеру сегодняшнего дня вода с подтопленных жилых участков уйдет», — сказал региональный министр общественной безопасности Александр Кудрявцев. Читайте подробнее: На Среднем Урале выплатят по 10 тыс. рублей пострадавшим от потопа

13:19 06.07.2021 В предстоящие три дня, с 7 по 9 июля, жителей Санкт-Петербурга вновь ожидает аномальная жара. Температура воздуха поднимется до +32 градусов, предупреждает 6 июля ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Подробности в материале: В предстоящие дни жителей Петербурга ожидает аномальная жара

13:22 06.07.2021 Пострадавшие от стихии пляжи Сочи откроют для курортников вечером 6 июля Работы по ликвидации последствий непогоды на пляжных территориях курорта завершены на 70%. К вечеру все будет открыто за исключением только Кудепсты. Цитата канала «Кубанские новости».

13:26 06.07.2021 Проверить выданные разрешения на строительство в поймах рек поручил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 6 июля в ходе заседания оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Читайте подробнее: На Кубани после потопа проверят разрешения на строительство в поймах рек

13:38 06.07.2021 Море возле Туапсе сейчас выглядит так… но народ все равно купается. [[[video-13]]] Видео канала «Кубанские новости».

13:42 06.07.2021 Тело мужчины выбросило на берег в Анапе, где утонули три человека, сообщают «Кубанские новости». По предварительной информации, это мужчина, который пытался спасти утонувших мужчин и ребенка. Его личность устанавливается. 5 июля семья приезжих из Тулы с детьми отдыхала на одном из пляжей села Витязево. В какой-то момент 12-летний мальчик зашел в воду, где его сбила с ног волна. На спасение ребенка бросился его 36-летний отец, а также двое отдыхающих, которые стали очевидцами. В результате происшествия мальчик, его отец и 42-летний мужчина погибли. В акватории Черного моря продолжаются поиски 47-летнего мужчины, который пытался спасти утопающих. Прокуратура и следователи организовали проверку.

14:10 06.07.2021 Последствия затопления села Куйбышева (Крым) из-за ливней. Александр Полегенько © ИА REGNUM.

14:13 06.07.2021 Участок федеральной трассы М-4 «Дон» перекрыт в Краснодарском крае у станицы Саратовской и Горячего Ключа, причиной стали обильные осадки. Читайте также: На Кубани перекрыт участок федеральной трассы М-4 из-за ливней

14:32 06.07.2021 Аварийные бригады устраняют последствия грозы в Барнауле. По информации управления ГО ЧС города, во время грозы из-за порывов ветра произошёл ряд происшествий связанных с падением веток деревьев на улицах краевой столицы и точечными отключениями электроснабжения в пригородных посёлках города. Аварийные бригады и управляющие компании работают над устранением последствий. Пострадавших нет.

14:32 06.07.2021 Аварийные бригады устраняют последствия грозы в Барнауле. По информации управления ГО ЧС города, во время грозы из-за порывов ветра произошёл ряд происшествий связанных с падением веток деревьев на улицах краевой столицы и точечными отключениями электроснабжения в пригородных посёлках города. Аварийные бригады и управляющие компании работают над устранением последствий. Пострадавших нет.

14:54 06.07.2021 Уголовное дело по факту гибели троих человек во время наводнения в Туапсинском районе Краснодарского края возбуждено Следственным управлением Следственного комитета РФ по региону 6 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Читайте также: Возбуждено дело о гибели трёх человек при наводнении на Кубани

14:57 06.07.2021 Спасатели эвакуировали 108 человек из Верхней Салды (Свердловская область), пострадавшей от последствий дождевого паводка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Всего с подтопленных территорий эвакуировали 108 человек, из них 16 — дети. Жители разместились у родственников. «От размещения в развернутом органами местного самоуправления пункте временного размещения жители отказались», — сообщили в МЧС. Подробности в материале: На Среднем Урале эвакуировали более 100 человек с подтопленных территорий

15:02 06.07.2021 Подтопление в Свердловской области. 66.mchs.gov.ru

15:29 06.07.2021 Тело мужчины, погибшего при попытке спасти подростка в Анапе в Чёрном море 5 июля, найдено. Таким образом, число жертв трагедии выросло до четырёх человек. Читайте также: В Анапе найдено тело четвёртого погибшего в Чёрном море

15:39 06.07.2021 6 июля в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России глава ведомства Евгений Зиничев провел совещание о состоянии оперативной обстановки, связанной с паводком в Краснодарском крае, Республике Крым и Амурской области.

15:44 06.07.2021 Водоемы становятся излюбленным местом отдыха граждан летом. По статистике, за июнь на водных объектах страны погибли 702 человека, включая 138 детей. В половине случаев к трагедии привело купание в необорудованных местах, треть купающихся были в состоянии опьянения. Больше половины детей погибли, оставшись без присмотра взрослых, сообщила на пресс-конференции 6 июля заместитель начальника Управления безопасности людей на водных объектах МЧС России Галина Королева. По ее словам, для исключения подобных случаев подразделения ГИМС МЧС России ежедневно патрулируют акватории. Так, за июнь инспекторы провели свыше 10 тыс. рейдов. В частности, специалисты отмечают, что купание в необорудованных местах опасно.

15:46 06.07.2021 На пресс-конференции было отмечено, что этим летом по стране организовано 3 тыс. пляжей. На их территории созданы все условия для безопасного отдыха, а главное, в их пределах всегда дежурят аттестованные спасатели. Береговая черта и дно в месте заплыва очищены от посторонних предметов, вода и грунт соответствуют норме, место заплыва ограничено буйками. Купание в их пределах безопасно при соблюдении элементарных правил: постепенно входите в воду, не устраивайте в воде игры с захватом рук/ног, не подавайте сигналов ложной тревоги. Важно помнить, что надувные принадлежности для плавания не являются гарантом безопасности. Обо всем этом рассказывают отдыхающим сотрудники МЧС России во время рейдов и занятий с детьми в оздоровительных лагерях, отмечает пресс-служба МЧС России.

15:47 06.07.2021 Отдельные дни июля в Москве грозят быть очень жаркими, сообщает 6 июля портал погоды «Метеоновости». "Июль в Москве самый тёплый месяц, но в этом году он грозит быть жарким, в отдельные дни очень жарким», — рассказали синоптики. Читайте подробнее: Жара в Москве продержится до середины июля

15:49 06.07.2021 Сухой фонтан в парке. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

16:22 06.07.2021 Сильные дожди и ураганный ветер в Сочи не напугали туристов — уровень загрузки отелей в городе-курорте по-прежнему высокий. Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе администрации Сочи. Читайте также: Непогода в Сочи не напугала туристов

16:34 06.07.2021 Станица Ставропольская Северского района Краснодарского края оказалась полностью отрезана от внешнего мира из-за наводнения. В станице также отключено электричество, об этом 6 июля сообщил региональный оперативный штаб. Читайте подробнее: На Кубани станица из-за паводка осталась без света и связи с внешним миром

16:49 06.07.2021 Более 18 тысяч гектаров сельхозугодий было подтоплено из-за ливней на территории Республики Крым, гибель агрокультур зафиксирована на площади 355 га, сообщили в региональном минсельхозе 6 июля. «Наибольшая сумма ущерба отмечается в Бахчисарайском районе — 26 млн рублей, в регионе пострадало 17,5 гектара», — сообщил заместитель председателя Совета министров РК — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. Читайте также: В Крыму подтоплено 18 тыс. га сельхозугодий — аграрии подсчитывают ущерб

16:59 06.07.2021 Ликвидация последствий схода грязекаменной массы в Туапсинском районе (Краснодарский край). 23.mchs.gov.ru

17:00 06.07.2021 7−12 июля в Санкт-Петербурге и Ленинградской, Псковской, Новгородской областях аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7−10° выше климатической нормы.

17:00 06.07.2021 8 июля в Коми ливневый дождь, гроза.

17:00 06.07.2021 Дождь. Дарья Антонова © ИА REGNUM

17:01 06.07.2021 6−7 июля в Крыму сильный ливневый дождь, гроза, крупный град, ветер 20−25 м/с.

17:02 06.07.2021 Затопленное село Куйбышево (Крым). Александр Полегенько © ИА REGNUM

17:03 06.07.2021 6 июля в Адыгее, 6−7 июля в Краснодарском крае (исключая МО г. Сочи) сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, ветер до 20 м/с.

17:03 06.07.2021 Ликвидация последствий стихии в Сочи. sochi.ru

17:04 06.07.2021 6 июля в Ростовской области, 6 июля ночью и 7 июля в Волгоградской области сильный и очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра до 20−25 м/с.

17:05 06.07.2021 6−7 июля на большей части Северо-Кавказского федерального округа (исключая Дагестан) сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра до 23−25 м/с (в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии до 27 м/с).

17:23 06.07.2021 Военнослужащие Росгвардии помогли жителям многоэтажных домов в Адлерском районе города Сочи, пострадавшим от непогоды. Росгвардейцы выполнили расчистку территории одного из жилых комплексов от мусора, принесенного ливневыми потоками, откачали воду из подвала многоэтажного дома. Их сослуживцы на полевой кухне обеспечили кипяченой водой более 650 жителей высотки, обесточенной в результате стихии.

17:29 06.07.2021 На Северном Кавказе ожидаются в ближайшие двое суток сильные ливни с грозами и шквалистым ветром. Такая погода уже до конца суток 6 июля и в течение следующих суток прогнозируется в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Местами ливни захватят в эти дни и 8 июля Ингушетию и Чечню, сообщили в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Об этом: Жителей Северного Кавказа предупредили о сильных ливнях

17:55 06.07.2021 Движение автотранспорта по федеральной автомобильной дороге А-147 на участке Туапсе — Джубга возобновилось, пока только по одной полосе, сообщили 6 июля в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Читайте также: На Кубани движение по размытому участку трассы А-147 частично восстановили

18:33 06.07.2021 В Петербурге из-за жары лопнул рельс трамвайного пути на подъезде к мосту Александра Невского, из-за чего на путях образовался затор. Читайте также: В Петербурге из-за аномальной жары лопнул рельс трамвайного пути

18:36 06.07.2021 В дождь с зонтом [Наталья Стрельцова © ИА REGNUM]

18:38 06.07.2021 По сообщению Гидрометцентра России, до конца суток 6 июля, а также в течение суток 7 и 8 июля местами в Ингушетии и Чечне ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20−25 м/с, на реках подъемы уровней воды с достижением неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема. Также в отдельных районах республики ожидаются очень сильные дожди и сильные ливни.

19:23 06.07.2021 7 июля в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края ожидается сильная жара (максимальная температура воздуха 35°).

19:25 06.07.2021 В Сочи работы по ликвидации последствий стихии на муниципальных и ведомственных пляжных территориях завершены на 70%. Проводятся восстановительные работы, ответственные службы обеспечивают безопасность. К вечеру все 128 пляжей будут открыты для прогулок, за исключением Кудепсты. Купание на пляжах по-прежнему запрещено из-за шторма, сообщает администрация города 6 июля.

19:25 06.07.2021 Последствия стихии в Сочи оперативно устраняют городские и коммунальные службы курорта. sochi.ru

19:30 06.07.2021 Четыре человека погибли в результате наводнения в Туапсинском районе Краснодарского края 5−6 июля, сообщили в пресс-службе администрации региона. Губернатор Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семьям погибших. Читайте также: На Кубани жертвами наводнения стали четыре человека

20:17 06.07.2021 Автомобили аэромобильной группировки МЧС в Краснодарском крае. 23.mchs.gov.ru

21:00 06.07.2021 7 июля в Томской области, в Алтайском крае сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра до 23 м/с.

21:00 06.07.2021 7 июля в Новосибирской области сильный дождь, гроза, похолодание.

21:02 06.07.2021 В центральных районах Красноярского края, Хакасии и Туве сильная жара (температура до 35…37°), 7 июля сильный и очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

21:02 06.07.2021 7 июля в Республике Алтай сильный дождь, гроза, град.

21:04 06.07.2021 Протекают крыши домов в Перми из-за ливня. vk.com podslushanoperm

21:04 06.07.2021 7−12 июля в большинстве районов Карелии и в г. Петрозаводск ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха 22…26°, что на 7−10° выше климатической нормы.

21:41 06.07.2021 По данным Гидрометцентра России на 6 июля, на реках Крыма наблюдается спад уровня воды при сохранении повышенной водности, особенно рек Бельбек и Черная.

21:43 06.07.2021 Дождь в Крыму. ИА REGNUM

21:43 06.07.2021 В Свердловской области резкие подъемы уровня воды из-за сильных дождей, склонового стока наблюдались на малых реках бассейнов Ницы, Тагила, Чусовой. Рост уровня воды за сутки составил: на р. Тагил (д. Трошкова) 331 см, р. Мугай (с. Топорково) 206 см, р. Нейва (д. Черемшанка) 53 см и р. Ница (г. Ирбит) 41см. Подтоплены дома, приусадебные участки, дороги в Горноуральском, Нижнесалдинском и Верхнесалдинском городских округах области.

21:43 06.07.2021 Подтопление в Свердловской области. 66.mchs.gov.ru.

21:44 06.07.2021 7−8 июля сложная гидрологическая обстановка сохранится. Повышение уровня воды (на 39−44 см) отмечалось на р. Яйва у с. Усть-Игум, р. Чусовая у пгт. Лямино (Пермский край).

21:45 06.07.2021 Подъем уровня воды (на 30−136 см) наблюдался на реках Северного Кавказа: Пшеха, Пшиш, Туапсе, Терек и р. Кубань на участке г. Невинномысск — г. Армавир. Резкий рост уровня воды (на 234−537 см за сутки) наблюдался на р. Псекупс у г. Горячий Ключ, р. Афипс у ст. Смоленская, р. Убинка у ст-цы Северская Краснодарского края.

21:45 06.07.2021 Уровни на некоторых реках черноморского побережья (МО Геленджик) и река юго-запада Краснодарского края (МО Горячий Ключ) достигали и превышали опасные отметки.

21:45 06.07.2021 Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава Сочи Алексей Копайгородский осмотрели места ликвидации последствий стихии в Сочи. sochi.ru.

21:46 06.07.2021 7 июля на территории Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, юго-запада Краснодарского края и черноморского побережья на реках возможен рост уровня воды местами до неблагоприятной отметки.

21:47 06.07.2021 Последствия стихии в Сочи оперативно устраняют городские и коммунальные службы курорта. sochi.ru

22:33 06.07.2021 Уровень воды выше неблагоприятной отметки сохраняется на Енисее у г. Красноярск, на р. Баргузин у с. Баргузин, р. Селенга у пос. Новоселенгинск и р. Чикой у с. Поворот (Бурятия). На Енисее у г. Кызыл (Тува) сохранялись разливы воды.

22:34 06.07.2021 Повышение уровня воды (на 22−77 см) наблюдалось на реках Лена от г. Усть-Кут до п. Марково (Иркутская область) и от р.п. Витим до г. Ленск, р. Яна у пол. ст. Юбилейная (Якутия), р. Онон у ст. Оловянная (Забайкальский край).

22:34 06.07.2021 На Амуре, на участке с. Пашково — с. Ленинское (Еврейская автономная область) наблюдается уровень воды выше неблагоприятной отметки на 61−97 см. 7-10 июля на Амуре на участке с. Ленинское — с. Нижнеспасское (Еврейская автономная область) и у г. Хабаровск продолжится рост уровня воды до неблагоприятной отметки и близкими к опасной.

22:34 06.07.2021 Температура воды в Москве-реке у г. Звенигород 20°.

22:52 06.07.2021 Подтопление в Свердловской области. 66.mchs.gov.ru.

07:42 07.07.2021 Енисейским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов принято решение об увеличении сбросов Иркутской ГЭС до 2900 м³/с с 7 по 9 июля.

07:43 07.07.2021 В Забайкальском крае в результате июньских паводков были повреждены несколько зданий, где располагаются избирательные участки. Помещения можно будет использовать на выборах в сентябре этого года, если там проведут ремонт, сообщила 7 июля глава регионального Избиркома Светлана Судакова.

08:03 07.07.2021 Последствия паводка в Свердловской области. Фото: 66.mchs.gov.ru

08:07 07.07.2021 Воздух в Москве 7 июля прогреется до 30 градусов выше нуля, сообщает центр погоды «Фобос». Читайте также: В Москву придёт 30-градусная жара

08:12 07.07.2021 Жителей Алтайского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По данным территориального Г у МЧС РФ, 7 июля в регионе ожидаются дожди, местами ливни, грозы, град. Об этом: В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение

08:18 07.07.2021 В двух районах Ульяновской области — Инзенском и Старокулаткинском — продолжаются работы по ликвидации последствий стихии. Читайте подробнее: В двух районах Ульяновской области ликвидируют последствия стихии

08:20 07.07.2021 В Красноярском крае восстанавливают электроснабжение в Балахтинском и Новоселовском районах. Об этом сообщили 7 июля в пресс-службе ПАО «Россети Сибирь». Вечером 6 июля из-за сильной грозы и шквалистого ветра были повреждены пять опор линии электропередачи 110 кВ. Без электричества в настоящее время остаются жители 24 населённых пунктов. Об этом: Непогода оставила без света 24 населённых пункта в Красноярском крае

08:31 07.07.2021 Прокуратура Красноярского края проводит проверку по факту аварийного отключения электроэнергии в 37 населённых пунктах. По данным ведомства, непогода оставила без электроснабжения более 25 тысяч человек. Подробности в материале: В Красноярском крае без электроснабжения остались более 25 тысяч человек

09:10 07.07.2021 Последствия подтопления села в Бахчисарайском районе (Крым). Александр Полегенько © ИА REGNUM

09:10 07.07.2021 Сильные ливни в Адыгеи привели к резкому подъему уровня воды в реке Афипс. В результате оказались подтопленными жилые дома в дачном товариществе «Берег Афипса» в Тахтамукайском районе, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Подтоплены 46 домов и 51 приусадебный участок. В них проживают 80 человек, в том числе десять детей. Читайте подробнее: В Адыгее подтоплены 46 домов в дачном товариществе

09:36 07.07.2021 Санкт-Петербург в среду, 7 июля, может ожидать обновление температурного рекорда, который был установлен в этот день аномально жарким летом 2010 года. В течение дня воздух прогреется в городе на Неве до +32 градусов. Подробности в материале: В Петербурге ожидают первый июльский рекорд жары

09:54 07.07.2021 Енисейским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов, было принято решение об увеличении сбросных расходов Иркутской гидроэлектростанции до 2900 м³/с на период с 7 по 9 июля. Читайте подробнее: На Иркутской ГЭС вновь увеличен сброс воды

10:11 07.07.2021 В среду, 7 июля, в столице России ожидается небольшая облачность и без осадков, температура воздуха +27… +29 °C. Об этом 7 июля сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. Читайте также: В Москве 7 июля ожидается небольшая облачность и до +29 °C

10:13 07.07.2021 Пожароопасная обстановка обострилась в Алтайском крае. Как сообщает территориальное ГУ МЧС РФ, за 6 июля в регионе потушено 36 пожаров, из них 14 — ландшафтных. Об этом: На Алтае за сутки потушили десятки пожаров

10:19 07.07.2021 Около 700 тонн мусора вывезли с пляжных территорий Сочи за ночь с 6 на 7 июля, сообщили в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: С пляжей Сочи после наводнения вывезли 700 тонн мусора

10:28 07.07.2021 В ближайшие дни аномально теплая погода, при которой отклонения составят 7−15 градусов от нормы, ожидается в регионах центра и северо-запада Европейской части России, а также в Поволжье, Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке. Об этом 7 июля рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Об этом: Синоптик предупредил о жаркой погоде в некоторых регионах России

10:40 07.07.2021 В Центральном федеральном округе (ЦФО) с 8 июля ультрафиолетовый индекс радиации солнца составит пять единиц, что является опасным значением. Об этом 7 июля рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Читайте также: Вильфанд предупредил о повышенном уровне ультрафиолетового излучения в ЦФО

11:20 07.07.2021 На Оренбуржье надвигается ливневый фронт. В южных и восточных районах региона 7 июля ожидается гроза и дождь с сильным ветром, его порывы могут достигать 20 метров в секунду, сообщает гидрометцентр. В ночь на 8 июля локально в южной части Оренбуржья начнется ливень. Он будет длиться весь день. В центральных и восточных районах пройдет кратковременный дождь. Дождливую погоду будет сопровождать ветер, сила которого может быть до 23 метров в секунду. Читайте подробнее: В Оренбуржье ожидается затяжной ливень

11:23 07.07.2021 Последствия ливней в Краснодарском крае. Фото: 23.mchs.gov.ru

11:24 07.07.2021 В Татарии до 6 июля действовал запрет на посещение жителями лесных массивов. В связи с аномальной жарой в республиканском минсельхозе считают, что открывать леса пока рано, и направили в кабмин РТ проект постановления о необходимости введения режима ограничения на пребывание населения в лесу. Читайте подробнее: В Татарии планируют ввести очередной запрет на посещение лесов

11:42 07.07.2021 Число погибших при подтоплениях в Краснодарском крае возросло до восьми человек, сообщили ТАСС в региональной прокуратуре.

11:43 07.07.2021 Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что работы по ликвидации последствий ливня в городе завершены на 99%.

11:51 07.07.2021 В Крыму разрабатывают меры воздействия на злостных нарушителей антиковидных требований — речь идёт о представителях бизнеса. Вопрос обсуждался 7 июля на заседании регионального оперативного штаба. Об этом: В Крыму нарушителям антиковидных требований пригрозили отключением света

11:59 07.07.2021 Со среды, 7 июля, в столицу России вернется жаркая погода, при которой значения температуры воздуха будут превышать +30 °C. Об этом 7 июля свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра РФ. Подробности в материале: Синоптики сообщили о возвращении жаркой погоды в Москву

12:13 07.07.2021 Тела мужчин 54 и 70 лет найдены в одной из построек на территории пилорамы в станице Пятигорской Горячего ключа, они погибли в результате наводнения. Читайте подробнее: На Кубани нашли тела ещё двух человек, погибших при наводнении

13:08 07.07.2021 Борьба с лесным пожаром в Якутии. Фото: 14.mchs.gov.ru

13:18 07.07.2021 Коттеджный посёлок в микрорайоне «Курортный» Горячего Ключа оказался буквально на дне «озера» после наводнения. Теперь надзорные органы будут разбираться, каким образом было выдано разрешение на застройку территории. Об этом 7 июля в соцсетях написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Читайте подробнее: На Кубани после ливней коттеджный посёлок ушёл на дно «озера»

13:18 07.07.2021 В жару лучше есть менее калорийную пищу и по возможности принимать прохладный душ в течение дня, сообщили в Роспотребнадзоре. Подробности в материале: В Роспотребнадзоре дали рекомендации на время аномальной жары

13:28 07.07.2021 Число волонтёров для помощи в ликвидации последствий наводнения поручил увеличить губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона 7 июля. Глава региона объезжает пострадавшие от наводнения районы. Читайте подробнее: На Кубани увеличат число волонтёров на устранении последствий наводнения

13:34 07.07.2021 В Северной столице продолжится ухудшение погодных условий в виде сохранения аномальной жары до +34 градусов. Подробности в материале: В Петербурге предупредили о продолжении аномальной жары

13:46 07.07.2021 В Чувашии ближайшие дни будет сильная жара, в связи с чем ожидается жёлтый уровень опасности. Подробности в материале: В Чувашии ожидается аномальная жара

13:53 07.07.2021 Обильные осадки на Кубани с 4 по 6 июля привели к подтоплениям 1262 частных домовладений и 1548 придомовых территорий. Об этом ТАСС заявил первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко.

14:09 07.07.2021 Желтый уровень погодной опасности объявлен в Самарской области. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба МЧС по региону. Сообщается, что с 8 по 10 июля по области ожидается жара до +34°С. Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют жителям соблюдать правила безопасности и не рекомендуют долго находится на солнце. Читайте подробнее: В Самарской области ожидается повышение температуры воздуха до +34°С

14:17 07.07.2021 «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за очень высокой температуры. Это 7 июля следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра России. Об этом: В Москве объявили из-за жары «оранжевый» уровень погодной опасности

14:20 07.07.2021 Последствия подтопления села в Бахчисарайском районе (Крым). Александр Полегенько © ИА REGNUM

14:30 07.07.2021 Гидрометцентр объявил на 7 июля оранжевый уровень погодной опасности в Москве по причине очень высокой температуры воздуха.

14:45 07.07.2021 В Крыму практически ликвидировали последствия июньских и июльских наводнений, отдыху туристов ничего не мешает. Об этом 7 июля в соцсетях написал глава Крыма Сергей Аксёнов. Об этом: Наводнение в Крыму не помешало курортному сезону — Аксёнов

14:55 07.07.2021 Непогода продолжит бушевать на территории Тувы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, в течение суток 7 и 8 июля здесь ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 25 метров в секунду. Читайте подробнее: В Туве ожидаются сильный ветер, ливни и пыльная буря

14:57 07.07.2021 Порывы ветра до 18 метров в секунду и чрезвычайная пожароопасность ожидаются в Башкирии. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 8 и 9 июля в южных районах республики ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха днем может подняться до отметки +30°С, +31°С соответственно. Читайте подробнее: В Башкирии ожидается повышение температуры воздуха до +31°С

15:31 07.07.2021 В Пензенской области 8 июля ожидается повышение температуры воздуха до +31 градуса. В связи с этим ГУ МЧС России по региону объявил желтый уровень погодной опасности. Подробности в материале: В Пензенской области сохраняется сильная жара

16:19 07.07.2021 В Саках четыре дома подтоплено из-за сильных дождей 7 июля, на месте работают сотрудники МЧС и коммунальщики. Читайте подробнее: В Саках из-за ливней подтоплено четыре дома, жители эвакуированы

16:30 07.07.2021 «По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 1−2 часа и до конца суток 7 июля в Симферополе ожидаются сильный ливень, гроза, град, шквал 20−25 м/с», — МЧС объявило штормовое предупреждение в столице Крыма. Читайте подробнее: В Симферополе объявлено штормовое предупреждение

16:39 07.07.2021 Ликвидация последствий урагана в Абхазии. Источник: mchsra.info

17:20 07.07.2021 В Ульяновской области ожидается жара до +34 градусов. Читайте также: В Ульяновскую область возвращается аномальная жара

17:35 07.07.2021 В Санкт-Петербурге в среду, 7 июля, установлен первый температурный рекорд второго месяца лета. В 17:00 мск температура воздуха достигла +31,7 градуса. Об этом: В Петербурге установлен первый июльский температурный рекорд

17:50 07.07.2021 В период с 6 по 7 июля метеорологические условия в Северо-Западном, Центральном федеральных округах (ФО), на большей части Приволжского и на севере Южного ФО определялись влиянием Скандинавского антициклона, центр которого с территории Вологодской области перемещался в район Предуралья. На юге ЕТР сохранялось влияние южной циклонической депрессии. Облачность системы атмосферных фронтов, связанная с циклоном, отчетливо прослеживается на карте нефанализа и монтаже спутниковых изображений, совмещенных с картой термобарического поля.

17:50 07.07.2021 В отдельных районах Северо-Западного ФО отмечалась жаркая погода, днем столбики термометра поднимались до +30 °С. Зоны с высокой температурой зафиксированы на карте температуры поверхности суши. На монтаже спутниковых изображений, совмещенных с приземной картой термобарического поля также отмечается повышенный фон температуры на северо-западе ЕТР.

17:51 07.07.2021 Сегодня циклон с центром над Таймырским М.Р. и его фронтальные разделы продолжат влиять на погоду большей части Сибири. На западе к утру 7 июля уже похолодало, на востоке еще сохраняется теплая, но уже очень ветреная и дождливая погода.

17:52 07.07.2021 Изнуряющая жара с прогревом воздуха в южных районах Западной Сибири 6 июля до +30…+36°С, в Восточной Сибири до +37,5°С (г.Кызыл, был перекрыт суточный максимум температуры воздуха), постепенно спадет. В условиях южной составляющей в ориентации высотной фронтальной зоны ночные значения температуры воздуха в западных районах Сибирского федерального округа с 6 на 7 июля еще удерживались в пределах +16…+19°С, в то время, как местами столбики термометров уже опускались до +7…+11°С. В восточной части округа в большинстве районов южной половины в прошедшую ночь отмечалось не ниже +9…+13°С, местами до +16…+21°С (центральные районы Красноярского края).

17:52 07.07.2021 Сегодня, 7 июля, температурный фон в Сибирском федеральном округе ожидается очень контрастным. На западе воздух прогреется не выше +18…+24°С, с сохранением максимальных значений температуры воздуха до +27°С в Алтайском крае и до +32°С в Республике Алтай, но с дальнейшим ее понижением в течения дня. На востоке округа сильная жара до +35°С сохранится в восточной части Эвенкийского М.Р. и в Иркутской области. Ожидается, что сегодня очаг тепла в округе с максимальной температурой воздуха +32…+37°С расположится над Тувой.

17:54 07.07.2021 Последствия урагана в Абхазии. mchsra.info.

17:54 07.07.2021 Вследствие экстремального потепления бурное развитие кучево-дождевой облачности вдоль фронтальной системы сопровождалось в прошедшие сутки интенсивными ливнями над Западной Сибирью, грозовой деятельностью, выпадением града и ухудшением видимости до 500 м. В эпицентре ненастной погоды 6 июля с сильным ветром до 24 м/с, сильным ливнем до 24 мм за 12 часов светлого времени суток и градом до 6 мм в диаметре оказался г. Киселевск Кемеровской области. В протяженной фронтальной зоне обострение синоптической ситуации в ночь на 7 июля отмечалось и над Новосибирской областью. Здесь интенсивность ливней достигала 16−36 мм. Смещение контрастных воздушных масс через Алтайский край также характеризовалось ливнями до 15−27 мм.

17:55 07.07.2021 Вслед за фронтальными разделами зона неблагоприятных условий погоды смещалась к востоку. Количество осадков, выпавших прошедшей ночью в центральных районах Красноярского края (до 15−28 мм) и в Республике Хакасия (до 25 мм) удерживалось в градации сильных.

17:56 07.07.2021 Смещение разнородных воздушных масс сохранит сложные погодные условия 7 июля на территориях Республик Тыва, Хакасия, в центральных и южных районах Красноярского края. Днем здесь пройдут кратковременные, местами сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, возможен град, местами крупный град, ожидается шквалистое усиление ветра до 25 м/с. В ночь на 8 июля ветер сохранит штормовую силу до шквалистых усилений. Все также в зоне фронта погода ожидается с грозами, крупным градом и очень сильными ливнями. Днем условия погоды существенно улучшаться, за исключением Республики Тыва. Не останутся в стороне от непогоды 8 июля Эвенкийский М.Р. (ночью сильные ливни, грозы) и Иркутская область (днем сильные ливни, грозы, град)

17:57 07.07.2021 Гребень амурского паводка смещается по территории области у с. Ленинское. На отдельных участках р. Амур уровни воды достигли или превысили отметки НЯ и ОЯ. Пойма реки подтоплена на 1,2−2,7 м.

17:57 07.07.2021 На участке Ленинское — Нижнеспасское продолжается подъем уровня воды на 5−14 см за сутки. Уровень воды у с. Ленинское составляет 852 см (НЯ 750, ОЯ 850 см), у с. Нижнеспасское — 449 см (НЯ 400, ОЯ 500).

17:57 07.07.2021 На участке Пашково — Нижнеспасское сохраняются уровни категории неблагоприятного явления. В селах Пашково (НЯ 1400, ОЯ 1600) и Нагибово (НЯ 980, ОЯ 1100) уровень воды превышает отметки НЯ и на сегодняшний день составляет 1365 и 1040 см соответственно, отмечается спад уровня на 26−96 см/сутки. У с. Екатерино-Никольское сегодня отмечен уровень 867 см (НЯ 850, ОЯ 1000), отмечается спад уровня на 48 см/сутки.

17:58 07.07.2021 По прогнозам специалистов-гидрологов, прохождение пика паводка по территории ЕАО продолжится до 10 июля. На малых реках в пределах области преобладает тенденция спада уровня воды, реки в основных берегах.

17:59 07.07.2021 Паводок в Амурской области. 28.mchs.gov.ru.

17:59 07.07.2021 На Кольском полуострове уровни воды на реках понижаются с интенсивностью 1−5 см за сутки. По данным на 6 июля уровни воды на реках выше среднемноголетних уровней летней межени на 5−55 см, на р. Умба — выше на 101 см. Температура воды в Баренцевом море в районе Мурманска +10 °С, скорость приводного ветра 5−7 м/с.

17:59 07.07.2021 Температура воды в Двинской губе Белого моря по состоянию на 6 июля была +15 …+19 °С, скорость приводного ветра 2−3 м/с.

17:59 07.07.2021 Проводится постоянный мониторинг рек Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, уровень воды в которых поднялся до критической отметки вследствие сильных и очень сильных дождей.

19:26 07.07.2021 Спасение от жары. Москва. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

20:23 07.07.2021 Ликвидация паводка в Туве. Фото: 17.mchs.gov.ru

20:57 07.07.2021 «Москву ждёт вторая волна аномальной жары. Температура в столице будет постепенно расти, а в пятницу и субботу приблизится к отметке 31—33 °С», — RT цитирует прогноз главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой.

22:56 07.07.2021 Ликвидация паводка в Туве. Фото: 17.mchs.gov.ru.

07:07 08.07.2021 Повышенный «оранжевый» уровень погодной опасности, объявленный в Москве из-за жары, продлён до вечера четверга, 8 июля. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра. Читайте также: В Москве продлён «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары

07:08 08.07.2021 Москвичи спасаются от жары. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

07:11 08.07.2021 По прогнозу Гидрометцентра России, 8−10 июля на северо-западе европейской части страны сохранится жаркая погода, днем температура около 30°. Под влиянием атмосферного фронта на западе СЗФО местами ожидаются кратковременный дождь и гроза. Синоптики напомнили, что 7 июля в Санкт-Петербурге температура превысила предыдущий исторический максимум 2010 года, достигнув +31,7°.

07:13 08.07.2021 Египетский сфинкс на Университетской набережной Петербурга. Дарья Драй ИА REGNUM

07:17 08.07.2021 По прогнозу Гидрометцентра России, жара будет усиливаться в центральных областях, в том числе и в Москве. Температура днем будет составлять от 28 до 34°, при этом дождь маловероятен. Такая же температура в Поволжье. Грозовые дожди с ветром 25−26 м/с ожидаются только в Оренбургской области. Самым жарким районом будет Нижнее Поволжье. К концу недели в Южном федеральном округе местами до 34…37°.

07:27 08.07.2021 По состоянию на утро 8 июля в Красноярском крае действует восемь лесных пожаров на площади 85 га — в Богучанском, Кежемском, Шушенском и Эвенкийском районах. Подробности в материале: В Красноярском крае действует восемь лесных пожаров

08:11 08.07.2021 В ряде районой Иркутской области, сегодня, 8 июля, образовалась облачность, подходящая для вызывания искусственных осадков, которые эффективно помогают наземным силам в тушении лесных пожаров. Как сообщает пресс-служба областного правительства, эту задачу призван решить самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон» Авиалесоохраны. За минувшие сутки в лесном фонде в Иркутской области ликвидировано шесть пожаров. Потушено возгорание, обнаруженное 7 июля в Усть-Илимском районе. В этом же районе ликвидировано три ранее зарегистрированных пожара. Читайте также: Искусственный дождь поможет в борьбе с пожарами в Приангарье

08:15 08.07.2021 В Якутии действуют 282 природных пожара, за сутки ликвидировано 15, на тушение привлекалось 2682 человека и 352 единицы техники. Читайте также: В Якутии действует почти 300 природных пожаров

08:55 08.07.2021 В районах Поволжья 8 июля температура примерно такая же, как и в средней полосе (температура днем +28… 34°). Пройдут грозовые дожди с ветром 25−26 м/с только в Оренбургской области.

09:04 08.07.2021 Режим ЧС намерены ввести из-за засухи в Башкирии. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба республиканского министерства сельского хозяйства. Сообщается, что в Башкирии приступили к уборке урожая. В некоторых районах республики аграрии убирают озимые рыжик и пшеницу. Всего в 2021 году им предстоит убрать порядка трех млн га сельхозкультур. Об этом: В Башкирии могут ввести режим ЧС из-за засухи

09:20 08.07.2021 В Москве 8 июля ожидается до 32 градусов выше нуля, сообщает центр погоды «Фобос». По данным синоптиков, столицу ждёт малооблачная погода без осадков с температурой воздуха выше 30 градусов. Максимальное значение показаний термометров в Московском регионе — 33 градуса. Скорость ветра не превысит шести метров в секунду. Читайте подробнее: Жара в Москве перейдёт 30-градусную отметку

09:26 08.07.2021 Вакцинация от дизентерии и брюшного тифа будет проведена в районах Краснодарского края, пострадавших от подтоплений 5−6 июля. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона. Об этом: На Кубани жителей подтопленных районов привьют от дизентерии и тифа

09:59 08.07.2021 Осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными для госпитализированных с COVID-19. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» заявил главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. «Жара и COVID-19 — это очень плохое сочетание. Если не тяжелый COVID-19, который мы можем контролировать, он не является в данной ситуации проблемой, то осложнения, связанные с жарой, они могут быть фатальными», — сказал Проценко. Читайте подробнее: Проценко заявил об осложнениях при COVID-19 из-за жары

10:15 08.07.2021 В ближайшие 4−6 часов с сохранением до конца суток 8 июля и в течение суток 9 июля в Бурятии ожидается сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, ветер 20−24 м/с, понижение температуры на 8° и более, предупредили в Гидрометцентре России.

10:16 08.07.2021 В Северной Осетии 7 июля прошли сильные дожди. На населенные пункты пролилось большое количество осадков, подтопив улицы. Больше всего досталось городу Владикавказу. Машины с трудом двигались по переполненным водой улицам. Читайте также: Сильный ливень затопил улицы Владикавказа

10:26 08.07.2021 Петербург в четверг, 8 июля, находится на окраине обширного антициклона. В этот день существенных осадков не ожидается, а температура воздуха превысит климатическую норму на восемь-девять градусов. Читайте подробнее: Петербург разогревается в ожидании новых температурных рекордов

11:05 08.07.2021 В Приамурье в Свободненском районе паводок уничтожил почти 900 га посевов сои и пшеницы. Читайте также: В Приамурье паводком уничтожило посевы сои и пшеницы

11:19 08.07.2021 Более 40 га леса горело в минувшие сутки в Башкирии. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба республиканского министерства лесного хозяйства. «За истекшие сутки зарегистрировано 4 лесных пожара на общей площади 42,5 га», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Подробности в материале: В Башкирии за сутки сгорело более 40 га леса

11:23 08.07.2021 В четверг, 8 июля, в столице России ожидается небольшая облачность и без осадков. Температура воздуха составит +31… +33 °С. Об этом 8 июля сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. Об этом: В Москве 8 июля ожидается небольшая облачность и до +33 °С

12:14 08.07.2021 В Забайкальском крае уточнили число пострадавших от недавнего наводнения. Как сообщает пресс-служба правительства региона, к таковым отнесены уже свыше четырёх тысяч человек. «4001 человек признаны пострадавшими. Задача перед главами районов — представить списки на выплаты по 50 и 100 тысяч рублей совместно с актами по оценке ущерба, которые они получили в результате подтопления. Отмечу, что согласно порядку и позиции МЧС России, данные выплаты по ущербу будут предоставляться по федеральному законодательству, то есть — по факту регистрации граждан по месту жительства», — пояснил министр труда и социальной защиты населения Евгений Казаченко. Читайте подробнее: В Забайкалье растёт число пострадавших в результате наводнения

12:23 08.07.2021 Петербуржцев ждет жаркий июль, а похолодание в конце второй декады этого месяца будет незначительным, сообщил 8 июля корреспонденту ИА REGNUM главный синоптик Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов. Подробности в материале: До середины июля в Петербурге будет очень жарко

12:39 08.07.2021 В жару охлаждаться необходимо при температуре 20−25 градусов, более резкий перепад температур опасен переохлаждением. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Читайте также: Врач назвал необходимую для охлаждения в жару температуру

12:40 08.07.2021 В Орске Оренбургской области ввели режим повышенной готовности. Он будет действовать до утра 12 июля. Причиной для такой меры являются неблагоприятные погодные условия. Читайте также: В Орске из-за ливня ввели режим повышенной готовности

12:41 08.07.2021 В Ярославскую область на три дня вернулась аномально жаркая погода. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Ярославской области. Читайте также: В Ярославскую область вернулась аномальная жара

13:02 08.07.2021 Аномально жаркая погода в Санкт-Петербурге усилила распространение коронавируса среди горожан. Петербуржцы ошибочно думают, что благодаря солнечной и жаркой погоде ситуация с распространением инфекции в городе стабилизируется. Читайте также: Жара в Петербурге спровоцировала рост заражений коронавирусом

13:03 08.07.2021 Жара в Санкт-Петербурге. Дарья Драй © ИА REGNUM

13:27 08.07.2021 В столичном регионе до окончания выходных вероятность осадков мала, жара усилится, сообщает Гидрометцентр России. В начале следующей недели сохранятся условия для интенсивного дневного прогрева воздуха, и температура во второй половине суток может еще повыситься. В отдельных районах не исключены кратковременные дожди.

13:30 08.07.2021 Солнце. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

13:41 08.07.2021 Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу выпустило штормовое предупреждение об ухудшении погоды. По информации синоптиков, в пятницу, 9 июля, в Санкт-Петербурге ожидаются грозы с порывистым ветром. Напомним, в Северной столице при этом сохраняется аномально жаркая погода, с дневной температурой выше +30 градусов.

13:42 08.07.2021 Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий 9 июля. Как сообщает территориальное ГУ МЧС РФ, ночью в южных районах ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы. Подробности в материале: В Приангарье идут сильные ливни и грозы

13:48 08.07.2021 В период с 11 по 13 июля в Москве сохранится сильная жара, температура воздуха днем будет достигать +33°. При этом 9−13 июля среднесуточная температура воздуха в столице будет выше климатической нормы на 7° и более, сообщили в Гидрометцентре России.

13:49 08.07.2021 Мороженое в жаркую погоду. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

14:05 08.07.2021 Иркутская область. Из-за сильного ливня в Ангарске затопило несколько улиц. Всего за час в городе выпала суточная норма осадков. [[[video-14]]] Видео: «Непростой Ангарск».

14:38 08.07.2021 Хотя жара и засуха могут создавать трудности с заготовкой кормов в отдельных хозяйствах РФ, в целом эту проблему не стоит преувеличивать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал опасения российских животноводов по поводу того, что из-за жары, засухи и, как следствие, проблем с заготовкой кормов в РФ может повыситься себестоимость молока. Читайте также: Жара в РФ обернется дефицитом молока и его резким подорожанием?

14:47 08.07.2021 Жаркая погода в столице России сохранится как минимум до начала следующей недели. Об этом 8 июля сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. Подробности в материале: Синоптики предупредили, что жара в Москве сохранится до 13 июля

15:11 08.07.2021 Устранение последствий стихии в Сочи. sochi.ru.

15:49 08.07.2021 На территории Татарии погоду определяет обширный антициклон, благодаря которому установилась жаркая сухая погода. Вероятность осадков 8 и 9 июля небольшая. Кратковременные дожди с грозами, локально град возможны к выходным, 10 и 11 июля. Подробности в материале: В Татарии обещают грозы и град

16:00 08.07.2021 Во время жаркой погоды следует уделять особое внимание правильному питанию и выбору продуктов. Необходимо употреблять менее калорийную пищу, исключить жирную еду, отдавать предпочтение растительной пище. Подробности в материале: В Роспотребнадзоре по Петербургу рассказали, чем питаться в жару

16:04 08.07.2021 Штормовое предупреждение объявлено на территории Севастополя на 8 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. Подробности в материале: В Севастополе объявлено штормовое предъявление

16:08 08.07.2021 Ухудшение погодный условий обещают синоптики в Саратовской области. До 12 июля местами в Левобережье сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс). В связи с опасными метеорологическими явлениями по области объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом: В Саратовской области объявлена чрезвычайная пожароопасность

17:04 08.07.2021 Дорожные службы возобновили проведение аэрации воздуха в Подмосковье. Об этом 8 июля сообщается на сайте правительства Московской области. Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, аэрация воздуха проводится при температуре воздуха выше 30 градусов. Эти меры позволяют снизить температуру асфальтобетонного покрытия, тем самым избежать его пластической деформации под воздействием высоких температур. Читайте подробнее: В Подмосковье возобновили аэрацию воздуха

17:11 08.07.2021 Все аварийные службы Иркутска в четверг, 8 июля, переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ливня с ветром, сообщает телеграм-канал «Ангара». В Октябрьском округе произошло отключение электроснабжения на улицах Советская, Декабрьских событий, 2-я и 3-я Летчиков и других.

17:51 08.07.2021 Жёлтый уровень погодной опасности прогнозируется 9 июля в Пензенской области. В регионе ожидается жара с температурой воздуха выше 30 градусов. В ближайшие выходные, 10 и 11 июля, облегчения не будет. Осадки маловероятны, 30-градусная жара продолжит проверять на прочность пензенцев. Подробности в материале: В Пензенской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности

18:32 08.07.2021 Въезд на территорию городских лесов транспортных средств ограничили в Ижевске до 14 июля из-за сухой и жаркой погоды. Также запрещено посещение лесов гражданами. По территории ижевских лесов в период действия запрета разрешается лишь сквозной проезд по дорогам общего пользования. Об этом: Из-за жары ограничили въезд в городские леса Ижевска

19:55 08.07.2021 Жара в Санкт-Петербурге. Дарья Драй © ИА REGNUM.

21:43 08.07.2021 Жаркая погода и в основном без осадков сохранится в областях северо-запада и центра Европейской части под влиянием антициклона, сообщает Гидрометцентр России. На северо-западе аномально жарко, температура в ближайшие несколько дней (9−11 июля) будет превышать июльские показатели на 7−10°. Дневные температурные показатели будут достигать 33…34 градусов Цельсия.

07:08 09.07.2021 9 июля за счет атмосферного фронта с запада местами по центральным и южным районам Ленинградской области ожидаются ливни, грозы и град. 10 июля местами кратковременный дождь с грозой вероятен только в Ленинградской области, в остальных областях Северо-Запада погода без осадков. Несмотря на кратковременный дождь, везде жарко, температура днем от 29 до 34°.

07:09 09.07.2021 Гидрометцентр отмечает, 7 июля в Санкт-Петербурге и Петрозаводске были отмечены абсолютные значения максимальной температуры воздуха. В Санкт-Петербурге было 31,8° (предыдущий 31,4° в 2010 г.), в Петрозаводске 28,7° (28,5° в 2010 г.).

07:46 09.07.2021 В центральных областях тоже жаркая погода. С 9 по 11 июля днем воздух будет раскаляться до +30…+34°. В среднем за сутки такая температура выше климатической нормы на 5−6°. Существенных осадков не ожидается. Только 10 июля появляется небольшая вероятность кратковременного дождя на северо-западе Центрального округа.

07:47 09.07.2021 Усиливается жара и в Москве. С 9 по 13 июля температура днем до +32…+34°. Преимущественно без осадков. В отдельные дни (10−13 июля) в столице могут быть очередные температурные рекорды. По городу Москве действует штормовое предупреждение о сильной жаре до 13 июля и об аномально жаркой погоде в период с 9 по 13 июля.

07:47 09.07.2021 Аэрация воздуха в Подмосковье. (сс) Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

07:57 09.07.2021 В Красноярском крае по состоянию на утро 9 июля зарегистрировано восемь лесных пожаров на площади 152 га — в Богучанском, Енисейском, Кежемском и Эвенкийском районах. Читайте также: Леса горят в четырёх районах Красноярского края

08:24 09.07.2021 В Свердловской области усиливают меры пожарной безопасности. Причиной стала жара, сообщили журналистам на муниципальном предприятии «Спецавтобаза», являющемся одним из операторов по обращению с бытовыми отходами на территории Свердловской области. Читайте также: На Урале из-за жары усилили меры пожарной безопасности

08:35 09.07.2021 Гроза и ливни с градом ожидаются в Башкирии. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Сообщается, что днем 9 июля в Башкирии ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, а также небольшой дождь и гроза. Читайте также: В Башкирии ожидаются ливни, град, грозы и сильный ветер

08:48 09.07.2021 В Ульяновской области 9 — 10 июля ожидается жара +30…+34 градуса. За последние сутки в условиях аномальной жары произошло ещё четыре травяных пожара, в том числе потушен крупнейший пожар в Чердаклинском районе. Читайте также: В Ульяновской области за сутки сгорело 37 гектаров сухой травы

09:02 09.07.2021 Люди на пляже в Подмосковье. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

09:10 09.07.2021 В районах Поволжья такая же жаркая погода, как и в средней полосе (температура днем + 29… 34°). На севере Поволжского региона пройдут грозовые дожди, на юге тоже могут быть кратковременные дожди, в Оренбургской области с ветром 15−17 м/с. 11 июля в Башкортостане ливневый дождь с грозой, град, ветер 15−20 м/с.

09:11 09.07.2021 На юге европейской части жара будет нарастать. 9−11 июля днем +28… 33, местами до +35. На Черноморском побережье температура воздуха в районе Анапа — Геленджик +27…32°, в районе Туапсе — Сочи +31… 34°.

09:11 09.07.2021 В низменных и приморских районах Дагестана местами до 35°, 11 июля в Ставропольском крае до 37°.

09:11 09.07.2021 Ночью и утром 9 июля в Северной Осетии, Ингушетии, Чеченской Республике, Кабардино-Балкарии сильный грозовой дождь с градом и ветром до 25 м/с. 9−10 июля в районе Новороссийска (Краснодарский край) ветер 18−23 м/с.

09:12 09.07.2021 Устранение последствий стихии в Сочи. sochi.ru

09:12 09.07.2021 11 июля в Мурманской области пройдет сильный дождь. В Карелии 11 июля ожидается сильный дождь, гроза.

09:27 09.07.2021 В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности Оранжевый уровень погодной опасности объявлен 9 июля в Москве, сообщает Гидрометцентр России.

09:32 09.07.2021 В пятницу, 9 июля, в столице России ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха составит +30… +32 °С. Об этом 9 июля сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. Подробности в материале: В Москве 9 июля ожидается небольшая облачность и до +32 °С

09:48 09.07.2021 В связи с установлением жаркой и преимущественно сухой погоды в областях Центральной России повысится класс пожарной опасности до чрезвычайного (5-й класс).

09:49 09.07.2021 Пожар. Саратовская область. 64.mchs.gov.ru

09:49 09.07.2021 9−11 июля в Северо-Западном федеральном округе, на северо-востоке Центрального федерального округа, в Волгоградской области, в южной половине Приволжского федерального округа ожидается высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. При такой ситуации возрастает вероятность человеческого фактора в возникновении лесных пожаров и возгорания торфяников.

09:52 09.07.2021 В Челябинской области для борьбы с природными пожарами привлекли авиацию. Об этом сообщает региональный главк МЧС России. Подробности в материале: На борьбу с челябинскими природными пожарами бросили авиацию

10:05 09.07.2021 В Челябинской области на 06:00 9 июля существовала угроза перехода природных пожаров на четыре населённых пункта. Об этом сообщает региональный главк МЧС. Подробности в материале: В Челябинской области тушат три крупных природных пожара

10:16 09.07.2021 В Челябинской области 21 житель посёлка Запасное был эвакуирован по причине природного пожара. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. Читайте подробнее: Жителей челябинского посёлка эвакуировали из-за природного пожара

10:35 09.07.2021 Пить больше воды, покрывать голову и носить светлую одежду следует в жару, чтобы уберечь себя от теплового удара. Об этом рассказала 9 июля врач Суна Исакова. «Чтобы избежать теплового удара, уличные работы следует отложить на вечернее время. Пейте больше воды, чем обычно, не дожидаясь, пока почувствуете жажду», — приводит слова Исаковой РИА Новости. Об этом: Врач рассказала, как уберечься от теплового удара

10:36 09.07.2021 В Нагайбакском районе Челябинской области эвакуировали детей, отдыхающих в летнем загородном лагере. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона. Об этом: Детей эвакуировали из челябинского лагеря из-за природного пожара

10:51 09.07.2021 Губернатор Челябинской области Алексей Текслер едет в Карталинский район, где сложилась наиболее сложная обстановка с лесными пожарами. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Читайте также: Челябинский губернатор выехал в Карталинский район из-за лесных пожаров

10:57 09.07.2021 В Воронежскую область возвращается жара — с 9 июля и в последующие дни в регионе установиться дневная температура выше +30 градусов по Цельсию. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Воронежского гидрометеоцентра. Читайте также: Пришла жара: в Воронежской области прогнозируют до +33 градусов

11:06 09.07.2021 Жара в Москве. Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

11:15 09.07.2021 В Ростовской области во второй половине дня 9 июля жара достигнет +35 градусов, сообщается на сайте регионального МЧС России. В северо-восточных районах сохранится пожарная опасность самого высокого класса. Об этом: В Ростовской области жара достигнет +35 градусов

11:22 09.07.2021 В Челябинской области к утру 9 июля отмечено улучшение ситуации с природными пожарами. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер. Об этом: Челябинский губернатор объявил об улучшении ситуации с лесными пожарами

11:25 09.07.2021 В Чувашии ожидается новая волна жары. Об этом: В Чувашии ожидается 35-градусная жара

11:32 09.07.2021 В Челябинской области эвакуируют жителей посёлка Джабык Карталинского района. Причиной является угроза распространения природного пожара, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона. Об этом: Огонь наступает — жителей челябинского посёлка Джабык эвакуируют

11:56 09.07.2021 Днем 9 июля в юго-восточных районах Башкирии ветер 20−25 м/с.

11:57 09.07.2021 Днем и вечером 10 июля (с 7 до 22 часов) на территории Татарии и в г. Казани местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15−20 м/с, локально шквал до 24 м/с, сильный дождь, град.

11:57 09.07.2021 До конца суток 9 июля в Оренбургской области ветер до 25−26 м/с.

11:58 09.07.2021 Казань. Андрей Грук © ИА Красная Весна

11:59 09.07.2021 9−10 июля продолжится рост уровня воды на Амуре у с. Нижнеспасское (Еврейская автономная область), а у Хабаровска и с. Елабуга уровень воды достигнет неблагоприятной отметки.

11:59 09.07.2021 Паводок в Амурской области. 28.mchs.gov.ru

11:59 09.07.2021 Село Париж Нагайбакского района Челябинской области отстояли от природного пожара. Об этом сообщает Управление пресс-службы и информации регионального правительства. Читайте подробнее: Челябинское село Париж отстояли от природного пожара

12:28 09.07.2021 В Челябинской области жителей посёлка Джабык эвакуируют с помощью электрички. Об этом сообщает областное управление МЧС. Читайте подробнее: Жителей челябинского посёлка Джабык эвакуируют электричкой

13:01 09.07.2021 Подъем уровня воды (на 21−57 см) наблюдался местами на реках: Кубань (Краснодарский край), Уруп (Карачаево-Черкесия), Курджипс (Адыгея), Подкумок, Аварское Койсу, Самур (Дагестан), Терек, Асса, Сунжа (Кабардино-Балкария, Чеченская Республика). 9 июля на реках Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании ожидается рост уровня воды до неблагоприятных отметок.

13:02 09.07.2021 Улицы поливают водой в жару. © Комитет внешнего благоустройства Казани.

13:03 09.07.2021 В Свердловской области сформировались пики дождевого паводка в нижнем течении рек Мугай, Тагил, на большинстве притоков Ницы. Наиболее значительное суточное повышение уровней воды наблюдалось на реке Реж у д. Ключи (на 82 см). Пойма Нейвы в районе с. Кировское освободилась от воды, оставались подтопленными пойменные участки отдельных рек бассейна Тагила. На р. Тура у с. Санкино продолжалось повышение уровня воды (на 68 см), в нижнем течении реки подъемы были незначительные. На р. Ница у с. Краснослободское и г. Ирбит подъем уровней составил 38 и 48 см соответственно. На остальных реках территории наблюдались спады уровней воды, местами стабилизация либо слабое повышение. 9−10 июля в среднем течении р. Ница начнет формироваться пик дождевого паводка, на р. Тура рост уровней воды продолжится, в районе г. Туринск произойдет увеличение интенсивности подъема.

13:25 09.07.2021 На Енисее у г. Красноярск уровень воды выше неблагоприятной отметки на 7 см, частично сохранялось подтопление города и его окрестностей. Разливы воды по пойме сохранялись у г. Кызыл на Енисее (Тыва). Повышение уровня воды (на 21−30 см) отмечалось на Казыре у п. Казыр (Красноярский край), Лене у п. Макарово (Иркутская область).

13:25 09.07.2021 В Бурятии на р. Баргузин у с. Баргузин на 117 см, р. Селенга у пос. Новоселенгинск и с. Усть-Кяхта, р. Чикой у с. Поворот на 10−55 см затоплена пойма.

13:26 09.07.2021 Паводок в Амурской области. 28.mchs.gov.ru

13:26 09.07.2021 Медленный рост уровня воды продолжался на Амуре от с. Ленинское (Еврейская автономная область) до с. Троицкое (Хабаровский край); выше по течению у с. Константиновка и на участке с. Иннокентьевка (Амурская область) — с. Екатерино-Никольское (Еврейская автономная область) река вошла в свои берега. на Амуре у с. Ленинское уровень воды превышает опасную отметку на 4 см. На Амуре у с. Нагибово и с. Нижнеспасское (Еврейская автономная область) уровень воды выше неблагоприятной отметки на 13 и 62 см соответственно (Рисунок 2). 9−10 июля продолжится рост уровня воды на Амуре у с. Нижнеспасское (Еврейская автономная область), а у Хабаровска и с. Елабуга уровень воды достигнет неблагоприятной отметки.

13:26 09.07.2021 Температура воды в Москве-реке у г. Звенигород 22°.

13:35 09.07.2021 В Челябинской области природный пожар перешёл на посёлок Джабык. Об этом сообщает областное управление МЧС. Читайте также: Природный пожар перекинулся на челябинский посёлок Джабык

13:59 09.07.2021 Смог и дымка, на которые жалуются в последнее время жители Башкирии, могли образоваться в результате переноса частиц дыма и гари от лесных пожаров, которые бушуют в других субъектах РФ, в том числе в Челябинской области. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба МЧС по региону. Сообщается, что жители Башкирии с 8 июля сообщают о задымлении, смоге и дымке, а также едком запахе гари. Жалобы регистрируются от жителей г. Сибай, г. Белорецка, н.п. Тирлянский, сел Сосновка, Буганак, Серменево, а также Абзелиловского и Баймакского районов республики. Читайте подробнее: В Башкирии назвали возможную причину смога в некоторых районах республики

14:14 09.07.2021 Иркутская область. За прошедшие сутки, 8 июля, в связи с прохождением холодного фронта, по области отмечались дожди, грозы, усиление северо-западного ветра до 18 м/с в Шелеховском районе. Сильный ливневый дождь прошёл на территории Ангарского городского округа, где за 12 часов выпало 46 мм осадков, 28 мм осадков зарегистрировано в Нукутском районе, 23 мм в Усольском районе, в горах Хамар-Дабана 22 мм. В городе Иркутске вечером и ночью выпало более 50 мм осадков. В настоящее время фронт сместился в верхнеленские районы.

14:14 09.07.2021 Правила поведения в жаркую погоду. 73.mchs.gov.ru

14:15 09.07.2021 В Ульяновской области ожидается ухудшение погодных условий из-за жары. Читайте также: В Ульяновской области объявлен «оранжевый» уровень опасности

14:41 09.07.2021 10 июля на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края ожидается ветер 20−25 м/с.

14:42 09.07.2021 11−13 июля в Москве сохранится сильная жара (температура днем до 33°), 9−13 июля аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7° и более.

14:42 09.07.2021 Челябинский губернатор Алексей Текслер приехал в посёлок Джабык, пострадавший от природного пожара. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Подробности в материале: Челябинский губернатор прибыл в пострадавший от огня посёлок Джабык

14:43 09.07.2021 Источник: Гидрометцентр России

14:43 09.07.2021 9−10 июля в районе Новороссийска (Краснодарский край) ветер 18−23 м/с.

14:43 09.07.2021 9 июля в Кабардино-Балкарии сильный грозовой дождь с градом и ветром до 25 м/с.

14:43 09.07.2021 9 июля в Челябинской области дождь, гроза, ветер до 21 м/с. 10 июля на юге Тюменской области сильный грозовой дождь, ветер 15−20 м/с.

14:44 09.07.2021 В связи с продолжающейся аномальной жарой и максимальным увеличением числа желающих выехать из Петербурга на природу, власти города договорились с железнодорожниками о назначении дополнительных пригородных поездов с Финляндского вокзала на выходные дни. Читайте подробнее: В Петербурге пустят дополнительные электрички из-за жары и ажиотажа

14:44 09.07.2021 9 июля в Иркутской области сильный дождь, очень сильный дождь, гроза, ветер 15−20 м/с.

14:44 09.07.2021 11 июля на юге Алтайского края, в южных районах Красноярского края и в Хакасии сильный дождь, гроза.

14:44 09.07.2021 Сотрудники МЧС откачивают воду из подвальных помещений после паводка в Свердловской области. 66.mchs.gov.ru

14:45 09.07.2021 9 июля в Якутии, Забайкальском крае, 10−11 июля в Амурской области ливневый дождь, гроза. 10 июля в районе Певека (Чукотский автономный округ) ветер до 30 м/с.

14:45 09.07.2021 10−11 июля на арктическом побережье Якутии дождь, ветер 19−24 м/с.

14:55 09.07.2021 Правила поведения при наводнении

15:12 09.07.2021 В Челябинской области расследуется три уголовных дела о природных пожарах, возникших 8 июля. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры. Об этом: В Челябинской области из-за лесных пожаров возбудили уголовные дела