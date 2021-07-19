Москва, , 12:54 — REGNUM Российская сторона сочувствует жителям Германии, которые пострадали от наводнений, и желает им стойкости. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала 19 июля в своём телеграм-канале.

Мария Захарова Петр Данилов © ИА Красная Весна

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Она напомнила о карикатуре на власти Красноярского края, которую в 2019 году после наводнений в Сибири опубликовала русскоязычная служба DW. Захарова посоветовала этой немецкой телерадиокомпании «присмотреться к карикатуре еще раз», так как она может подойти для текущей ситуации в ФРГ.

Автор карикатуры изобразил красноярского губернатора Александра Усса, который пролетает на вертолёте над затопленными домами и грубо обращается к жителям, влезшим на крышу.

«Мы же искренне сочувствуем немцам и желаем им стойкости в преодолении последствий стихии», — добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Западной Германии в результате наводнения погибли 155 человек, пострадали — 670. Таковы данные на 18 июля.

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