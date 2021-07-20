Курган, , 15:57 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации начнёт действовать в Курганской области с 27 июля. Такое решение принято из-за засухи, сообщает 20 июля пресс-служба губернатора региона.

Село в Курганской области Наталья Захарова 120

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«Режим чрезвычайной ситуации будет введён в агропромышленном комплексе Курганской области в связи с почвенной засухой», — говорится в сообщении.

В большинстве районов угнетены посевы, урожайность снижается, отметили в аппарате губернатора. По словам директора департамента АПК Рустама Камалетдинова, чрезвычайный режим позволит при необходимости продлить кредиты и освободить сельхозпроизводителей от штрафов.

Режим ЧС отменят, когда слой влаги в пахотном слое достигнет 20 см.

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