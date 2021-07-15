Санкт-Петербург, , 11:12 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилёв («Единая Россия») предложил вице-губернатору Сергею Дрегвалю, отвечающему за городскую энергетику и тарифы, срочно организовать в городе бесплатные водоколонки. Об этом народного избранника попросили в социальных сетях жители, переживающие за судьбу цветов зелёных насаждений, погибающих из-за жары и засухи.

Водоразборная колонка Maiskayagorka.ru

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Колонки предлагается открыть с технической водой, для полива растений, посаженных во дворах.

«Как известно, существует опыт европейских городов, где организованы общедоступные источники с питьевой водой. Санкт-Петербург мог бы реализовать проект по доступу к технической воде. Зимой ею можно было бы заливать дворовые катки», — пишет депутат Цивилёв.

Он напомнил, что жители готовы сами поливать не только цветники у домов, но и расположенные рядом зеленые зоны общего пользования. Проблема только с водой, которую сейчас люди вынуждены носить из дома.

«В европейских городах, например, в Риме, есть общедоступные колонки с питьевой водой. Петербург — Северный Рим. Давайте попробуем организовать техническую. Зимой ею можно будет заливать дворовые катки», — прокомментировал депутат своё обращение в Смольный.

Пока же в условиях аномальной жары и засухи по всему городу наблюдаются выжженные газоны и гибнущая растительность.