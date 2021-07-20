Варшава, , 10:44 — REGNUM Заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич, отвечая во время брифинга на вопрос о возможности поддержки Германии в борьбе с последствиями наводнения, заявил, что Варшава готова оказать всестороннюю помощь Берлину. Об этом сообщает Polskie Radio.

Наводнение Hans

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«Я хотел бы напомнить вам, что за последние несколько лет польская пожарная служба предприняла ряд мер по сотрудничеству со странами, которые нуждаются в нашей помощи. Если германская сторона ожидает такой помощи, несомненно, мы направим такую помощь», — заявил Скуркевич.

Напомним, в Германии десятки человек погибли в результате самого страшного наводнения за несколько последних десятилетий. Были повреждены многие дома, мосты, дороги и железные дороги. Наводнение также обрушилось и на Бельгию.