Берлин, 18 июля 2021, 21:11 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель призвала к скорейшей реализации политики по борьбе с изменением климата. Об этом сообщает РИА Новости.
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Заявление последовало в контексте разрушительных наводнений в стране, унесших жизни свыше 150 человек.
Тем не менее, канцлер подчеркнула, что выводы об изменении климата не стоит делать на основании одного, пусть и разрушительного, природного явления.