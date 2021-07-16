Берлин, , 15:47 — REGNUM Решение о введении режима военной катастрофы из-за мощного наводнения на западе Германии приняло минобороны страны. Об этом 16 июля сообщил на брифинге представитель немецкого военного ведомства.

Наводнение Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Уточняется, что соответствующе решение было принято главой минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Это значит, что инстанции, принимающие решения, будут вынесены вперед, точнее именно туда, где они необходимы. Например, командир подразделения на месте теперь может решить, будет ли предоставлена бронированная эвакуационная машина, военный грузовик или генератор, если появится в наличии», — пояснил представитель германского ведомства.

Также он добавил, что в настоящее время в устранении последствий разгула стихии принимают участие 850 солдат бундесвера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число жертв наводнения, произошедшего на западе Германии из-за сильных ливней, выросло до 103.