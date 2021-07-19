Варшава, , 16:39 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 19 июля принял участие в заседании антикризисного штаба в Кракове, который был посвящен наводнению в Малопольском воеводстве (в Кракове находится административный центр данного региона). Об этом сообщает Polskie Radio.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (сс) Kancelaria Premiera

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«Правительство финансово готово к реализации разнообразных проектов по предотвращению наводнений в регионе. Они здесь происходят почти каждое лето. Но мы столкнулись с осложнениями. Я имею в виду получения разрешений от экологов, администрации. Мы постараемся справиться со всеми препятствиями, обсудить все проекты с соответствующими институтами Европейского союза, поскольку из года в год случаются наводнения, иногда в одних и тех же местах. Мы хотим их предотвращать, а не устранять последствия», — сказал во время выступления Моравецкий.

Напомним, на выходных 16−17 июля в Польше прошел сильный дождь с грозами, вследствие чего ряд мест в Малопольском регионе оказались затоплены.