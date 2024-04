Все памятники деятелям Конфедеративных Штатов Америки (КША) на территории города Ричмонда (штат Виргиния) подлежат демонтажу. Соответствующее постановление издал мэр города, демократ Левар Стоуни , сообщает газета The Washington Post.

Участники протестных акций в США снесли статую мореплавателю Христофору Колумбу в американском городе Балтимор (штат Мэриленд), сообщает газета The Baltimore Sun.

Участники протестных акций в городе Балтимор (штат Мэриленд) снесли и выбросили в бухту памятник мореплавателю и первооткрывателю Америки Христофору Колумбу (1451−1506), которая был установлен в городском районе Маленькая Италия. Об этом 4 июля сообщает местная газета The Baltimore Sun.

Вместо того чтобы прикрывать глубокие расовые противоречия в США с помощью обвинений России во вмешательстве, американским властям стоит обратить свое внимание на реальные межэтнические проблемы страны, пишет The Foreign Policy.

Участие в общенациональной забастовке 20 июля, которая призвана обратить внимание на проблемы расизма в США, намерены принять несколько десятков тысяч человек. Об этом 9 июля сообщает агентство Associated Press.

Полицейский департамент Нью-Йорка вынужден ограничить прием заявлений на увольнение от своих сотрудников из-за слишком большого числа таковых на фоне протестов в США. Об этом 9 июля сообщает газета New York Post.

Как минимум пять человек было ранено в результате стрельбы, которую открыл из автомобиля неизвестный по жителям округа Бруклин в Нью-Йорке. Об этом 14 июля сообщает телеканал NBC New York со ссылкой на городскую полицию.

11:55 15.07.2020

Недостаточное количество женщин и представителей расовых и этнических меньшинств на руководящих постах в армии США вызывает обеспокоенность у американского экспертного сообщества. Об этом свидетельствует доклад Совета по международным отношениям «Демография вооруженных сил США» (Demographics of the U.S. Military), опубликованном 14 июля на сайте совета.

