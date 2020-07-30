Волнения и массовые беспорядки в США, отправной точкой которых стала гибель негра Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе, не только перекинулись на многие другие страны, но и спровоцировали во всём мире вспышку болезненного внимания к расовому вопросу. Этот вопрос активно используется различными силами для достижения своих политических и даже коммерческих целей, что не отменяет, однако, важность борьбы с любыми формами расовой дискриминации, в чью бы сторону она ни была направлена. Все новости о «расовом вопросе» в мире — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты в США

10:01 02.07.2020 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский для помощи США предложил направить туда представителей от КПРФ, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июля. Читайте также: Жириновский предложил направить в США представителей КПРФ для революции

10:02 02.07.2020 Владимир Жириновский рекомендовал КПРФ и другим левым организациям России направить своих представителей в США. ldpr.ru

10:40 02.07.2020 Все памятники деятелям Конфедеративных Штатов Америки (КША) на территории города Ричмонда (штат Виргиния) подлежат демонтажу. Соответствующее постановление издал мэр города, демократ Левар Стоуни, сообщает газета The Washington Post. Читайте подробнее: Мэр Ричмонда распорядился снести все памятники конфедератам

10:45 02.07.2020 Как и Советский Союз в последние годы своего существования, США переживают один шок за другим: страну раздирают последствия ошибок ее политического руководства и давно подавленные и теперь выходящие наружу социально-экономические противоречия. Наиболее важным событием для остального мира является то, что гегемония доллара США, наконец, подходит к концу, пишет профессор истории и международных отношений в Принстонском университете Гарольд Джеймс в статье, вышедшей 1 июля в Project Syndicate. Читайте также: Project Syndicate: США при Трампе всё больше напоминают СССР перед развалом

10:46 02.07.2020 Протестующие в Окленде (США). (сс) Daniel Arauz

12:15 02.07.2020 Шведская государственная железнодорожная компания Statens Järnvägar и производитель напитков Oatly присоединились к тем компаниям, руководство которых намерено требовать, чтобы администрация социальной сети Facebook противодействовала «ненависти и расизму». Свое решение бойкотировать Facebook они выразили посредством отказа размещать рекламу своих брендов в социальной сети. Об этом 1 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter. Читайте подробнее: Шведские компании присоединились к бойкоту Facebook — SVT

14:30 02.07.2020 Происходящее сегодня в США — это продукт исторического невежества, порожденного проникновением в учебные заведения левацких идей, пишет издание Washington Examiner. «Наиболее «слабоумным» учащимся колледжей удалось «промыть мозги» и внедрить идею о том, что США в своем основании злы, построены исключительно на рабстве и расизме, и поэтому сама Америка не подлежит искуплению». Читайте также: Washington Examiner: вандализм в США стал результатом провала образования

14:31 02.07.2020 Снесенный памятник Христофору Колумбу в Сент-Поле. (cc) Tony Webster

15:38 02.07.2020 Протестующие в Нью-Йорке. (сс) Felton Davis

15:38 02.07.2020 В Швеции правительство премьер-министра Стефана Лёвена намерено выделять больше ресурсов на борьбу со «структурным расизмом» и «афрофобией», то есть неприязни по отношению к лицам африканского происхождения. Перед всеми административными советами округов была поставлена задача покончить с «расизмом на рынке труда». Об этом 2 июля сообщила шведская газета Fria Tider. Об этом: Власти Швеции намерены покончить с «расизмом на рынке труда» — Fria Tider

17:05 02.07.2020 Оккупированная протестная зона Капитолийского холма в Сиэтле (CНОР). (сс) Ochlo

22:35 02.07.2020 Протест в США. (сс) Becker1999

03:36 03.07.2020 Глава Facebook Марк Цукерберг и исполнительный директор Шерил Сэндберг 7 июля встретятся с представителями трёх неправительственных правозащитных организаций, которые инициировали бойкот рекламодателями социальной сети этой американской компании. Об этом 2 июля сообщает агентство Bloomberg. Об этом: Цукерберг встретится с вдохновителями бойкота Facebook

07:10 03.07.2020 Расовые протесты и погромы в США имеют тесную связь с активно применяемой этой страной технологией цветных революций, которую сейчас «приложили себе», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев live». Читайте также: Захарова заявила, что США «приложили к себе» схему цветных революций

08:45 03.07.2020 В Соединенных Штатах резко выросли продажи огнестрельного оружия, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Small Arms Analytics & Forecasting. Об этом: В США на фоне протестов резко выросли продажи оружия

08:50 03.07.2020 Шквал беспорядков в американских городах и коронавирусная эпидемия были использованы оппозиционной прессой США для того, чтобы как можно ярче выделить несоответствия между «ужасами» и неспешной реакцией на них главы государства: «Но что они запоют, если окажется, что «ужасы» были серьёзно преувеличены, а Трамп в своей неспешности оказался во всем прав?» Читайте также: Трамп решил проиграть выборы или притворяется?

09:54 03.07.2020 Полицейский участок в Сиэтле. (сс) Benjamin Morawek

10:54 03.07.2020 Конфликты, разгоревшиеся в последний месяц в США, можно было бы преобразовать с помощью Католической церкви, считают два чернокожих католика — декан Юридической школы Бостонского колледжа Винсент Ружо и профессор права Чикагского университета Гершелла Коньерс. Об опыте их столкновений с расизмом в Церкви пишет редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский. Читайте также: Католическая церковь могла бы сказать свое слово о расовых бунтах в США

11:40 03.07.2020 Министерство обороны Франции представило книгу с рассказом о 100 африканцах, которые сражались за страну во Второй мировой войне. В представленной книге предлагается увековечить их имена в названиях улиц, сообщает агентство «Красная весна». Читайте подробнее: Во Франции улицы могут назвать именами воевавших за страну африканцев

12:58 03.07.2020 Американский банк JPMorgan Chase исключит из документации и программного кода общепринятые термины «blacklist» («черный список»), «whitelist» («белый список»), «master» («ведущий жесткий диск») и «slave» («ведомый жесткий диск»). Читайте также: Twitter и JPMorgan отказались от терминов «раб» и «чёрный список»

14:09 03.07.2020 Протестующие в США. (сс) Anthony Crider

15:49 03.07.2020 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о своём скептическом отношении к жестам, подобным коленопопреклонению, в память о погибшем при задержании афроамериканце Джордже Флойде. Об этом он заявил 3 июля в эфире радиостанции LBC. Джонсона спросили, согласился бы он опуститься на колено. «Я не верю в жесты, я верю в суть», — ответил британский премьер. Подробности в материале: Джонсону не понравилась идея преклонить колено в память о Флойде

16:47 03.07.2020 Автогонщик Льюис Хэмилтон представил публике свой новый шлем, на котором отображена фраза «black lives matter» («жизни чёрных важны»).

17:45 03.07.2020 Протестующие в Австралии. (сс) Andrew Mercer

20:57 03.07.2020 Транспортная компания Берлина BVG намерена переименовать станцию метро с названием «Моренштрассе» (Mohrenstraße) в станцию «Улица Глинки» («Глинкаштрассе»). В Средневековье немецкое слово Mohren употреблялось в отношении темнокожих людей.

22:02 03.07.2020 Станция «Моренштрассе» (Mohrenstraße) в Берлине. (cc) quapan

23:17 03.07.2020 Ранее другие компании, в частности Twitter и GitHub, приняли аналогичные изменения. JPMorgan стал первым представителем финансового сектора, отказавшимся от расово-недопустимого дискурса. Читайте также: JPMorgan отказался от терминов «господин», «раб» и «черный список»

20:39 04.07.2020 Автомобиль, за рулем которого находился мужчина, протаранил группу протестующих в американском штате Вашингтон. Об этом 4 июля сообщил официальный представитель полиции штата Вашингтон Рик Джонсон на своей странице в соцсети Twitter. Подробности в материале: В штате Вашингтон автомобиль въехал в толпу протестующих Автомобиль

21:30 04.07.2020 На волне протестов и беспорядков, связанных с убийством полицией Джорджа Флойда, Мемориал Линкольна и другие памятники великому освободителю подверглись вандализму. Были повреждены статуи Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона и Мемориал Второй мировой войны, посвященный величайшему поколению, победившему фашизм. Некоторые активисты теперь даже призывают избавиться от изображений Иисуса. Между тем большинство средств массовой информации, корпоративная Америка и многие политики не выступали с осуждением или даже поощряли толпу. Для многих левых проблема заключается не в существовании статуй или мемориалов, а в существовании американской республики и самой иудео-христианской цивилизации. В эти выходные американцы празднуют День основания нашей страны. Но для многих американцев главным будет не формирование нашей великой нации, а ее уничтожение. Читайте также: Как уничтожить Америку изнутри: Washington Examiner

05:20 05.07.2020 Группа протестующих в Вашингтоне сожгли американский флаг во время выступления президента США Дональда Трампа в честь Дня независимости, передает телеканал WUSA9. Подробности в материале: Протестующие сожгли флаг США во время речи Трампа

06:07 05.07.2020 Участники протестных акций в США снесли статую мореплавателю Христофору Колумбу в американском городе Балтимор (штат Мэриленд), сообщает газета The Baltimore Sun. Об этом: Вандалы в Балтиморе снесли памятник Христофору Колумбу

08:56 05.07.2020 Участники протестных акций в Вашингтоне сожгли возле Белого дома американский флаг после речи президента США Дональда Трампа, посвященной Дню независимости страны. Об этом 5 июля сообщает телеканал NBC. Читайте также: Протестующие сожгли у Белого дома американский флаг после речи Трампа — NBC

11:33 05.07.2020 Участники протестных акций в городе Балтимор (штат Мэриленд) снесли и выбросили в бухту памятник мореплавателю и первооткрывателю Америки Христофору Колумбу (1451−1506), которая был установлен в городском районе Маленькая Италия. Об этом 4 июля сообщает местная газета The Baltimore Sun. Читайте подробнее: В Балтиморе участники акций протеста снесли ещё один памятник Колумбу

21:22 05.07.2020 В США освобожден под залог один из бывших полицейских Ту Тао, проходящий по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает Fox 9. Читайте подробнее: Обвиняемый по делу Флойда экс-полицейский освобожден под залог

07:14 06.07.2020 Протестующий. (сс) Roo Pitt

08:50 06.07.2020 В американском городе Портленд в штате Орегон в ходе протестных акций и столкновений со стражами порядка был задержан и арестован 21 человек. Об этом сообщается на сайте местной полиции. Читайте также: Полиция Портленда задержала 21 манифестанта

09:55 06.07.2020 Пятеро пилотов автогонок серии «Формула 1» отказались вставать на колено перед началом гонки Гран-при Австралии для поддержки борьбы с расизмом. Об этом 5 июля сообщает ВВС. При этом все 20 пилотов «королевских автогонок» согласились провести гонку в футболках с надписью «End racism». Читайте также: Пятеро пилотов «Формулы 1» отказались вставать на колено

11:25 06.07.2020 Волна вооруженных нападений прокатилась по США на фоне празднования в стране Дня независимости, сообщает 6 июля ряд американских информагентств. Читайте также: По США после Дня независимости прокатилась волна вооруженного насилия

11:46 06.07.2020 Статую сбежавшему из рабства аболиционисту (движения за отмену рабства и освобождение рабов в США в 19 веке) Фредерику Дугласу повредили и снесли со своего пьедестала неизвестные в городе Рочестер (штат Нью-Йорк). Об этом 6 июля сообщает газета Washington Examiner. Читайте подробнее: В штате Нью-Йорк неизвестные снесли памятник аболиционисту Дугласу

12:51 06.07.2020 Протест в Иране. (сс) Zoheir Seidanloo. farsnews. ir

14:17 06.07.2020 Позиция Дональда Трампа — этопозиция государственного деятеля, верная для любой страны, которая не хочет власти толпы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 6 июля, комментируя акты сжигания протестующими в США флагов собственной страны. Читайте также: США России враждебны, но нельзя не поддержать борьбу Трампа с властью толпы

17:53 06.07.2020 К США вернулось то зло, которое они выпустили на свободу несколько десятков лет назад, их прихвостней это возмездие тоже не минует — в Европе ситуация не лучше. Мистики здесь нет: это всего лишь проблема распространения идеологической заразы, вернувшейся к тем, кто ее выпустил на волю. Подробнее — в аналитическом материале ИА REGNUM. Читайте также: Честно заслужили: США повторяют судьбу СССР

20:02 06.07.2020 Протестующие с флагом США. (сс) Rhododendrites

02:53 07.07.2020 Решение объявить чрезвычайное положение в Атланте (американский штат Джорджия) и повторно ввести национальную гвардию в город из-за беспорядков принял губернатор региона Брайан Кемп. Об этом 6 июля сообщается на его сайте. Читайте также: В Атланте объявили чрезвычайное положение из-за беспорядков

08:43 07.07.2020 Протестующие в Испании. (сс) Marc Celeiro Escribà

13:45 07.07.2020 Происходящее сейчас в США заставляет тревожиться разные слои американского общества, и местных католиков в том числе. В чем они видят и риск, и выход из положения и при чем тут Россия, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский. Читайте подробнее: Беспорядки в США — предвестники «коммунизации» Америки?

15:25 07.07.2020 Крушение мифа о свободе слова и свободе СМИ произошло в США, это свершившийся факт. Об этом заявила 7 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на онлайн-конференции, организованной МИА «Россия сегодня». Крушение понятий, якобы формировавшихся годами, произошло подобно разрушению колосса. Всё, что предлагалось миру как образец — больше не работает, добавила она. Об этом: МИД России: в США понятие свободы слова полностью обрушено

15:37 07.07.2020 Вместо того чтобы прикрывать глубокие расовые противоречия в США с помощью обвинений России во вмешательстве, американским властям стоит обратить свое внимание на реальные межэтнические проблемы страны, пишет The Foreign Policy. Читайте также: Не надо прикрывать расизм в США российским жупелом — Foreign Policy

15:38 07.07.2020 В США в обозримом будущем могут начаться конфликты между вооруженными формированиями афроамериканцев и белых консерваторов. Об этом 7 июля заявил российский политолог-американист Дмитрий Михеев на телеканале «Россия 1». Читайте также: Политолог предсказал вооруженные конфликты в США

15:39 07.07.2020 Наибольшую опасность для государственности США в обстановке массовых беспорядков представляет отсутствие централизованной системы управления полиции на федеральном уровне. Об этом 7 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко на телеканале «Россия 1». Читайте также: Военный эксперт назвал наиболее уязвимое место США

18:35 07.07.2020 Президент США Дональд Трамп значительно повысил свои шансы на переизбрание и использовал беснующиеся толпы для предвыборной агитации. Манёвр, который напрашивался с того самого момента, когда «мирные митингующие» перешли к убийствам, грабежам и вандализму. Решение Трампа всыпать этим мерзавцам по первое число повысит его поддержку с учетом эффектной паузы, которую он выдержал, дав огню как следует разгореться. Тем не менее шансы Трампа на переизбрание хоть и наверняка повысились, еще далеки от оптимальных. Читайте также: За эффектной речью Трампа видна тень будущего бункера

18:36 07.07.2020 Дональд Трамп выступает с речью в День независимости США

01:45 08.07.2020 Правозащитные организации продолжат «рекламный» бойкот социальной сети Facebook, поддержанный компаниями по всему миру, поскольку не удовлетворены ответом руководства Facebook на их требования удалять из сети сообщения, носящие «расистский характер» или «вводящие в заблуждение». Заявление об этом было опубликовано 7 июля на сайте американской неправительственной организации Free Press. Об этом: После встречи с главой Facebook правозащитники продолжат бойкот компании

05:04 08.07.2020 Американская корпорация Facebook, владеющая одноимённой социальной сетью, заявила о намерении продолжать работать над удалением с её ресурсов разжигающих ненависть сообщений. Об этом говорится в заявлении компании, распространённом 7 июля после встречи с правозащитниками, инициировавшими её «рекламный» бойкот. Читайте подробнее: Facebook обещает удалять «разжигающие ненависть» записи

07:26 08.07.2020 Граффити в Сент-Поле (США). (сс) Lorie Shaull

09:02 08.07.2020 Трамп, выступивший перед мемориалом Рашмор, где изображены Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Авраам Линкольн и Теодор Рузвельт, заверил сограждан, что все будет не так, как задумали те, кто хочет «отменить культуру», и у США хватит военных и полицейских сил, чтобы подавить погромщиков.

09:19 08.07.2020 За убийствами чернокожего населения в городе Нью-Йорке в подавляющем большинстве случаев стоят меньшинства — чернокожее и сексуальное, написал 7 июля председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter. Об этом: Пушков прокомментировал убийства чернокожих в Нью-Йорке

10:52 08.07.2020 Мальчик с флагом перед выступлением Дональда Трампа с речью в День независимости США

12:24 08.07.2020 Российский пилот «Формулы-1» ДаниилКвят заявил, что преклонение колена в рамках акции против расизма противоречит его русскому менталитету. Об этом 8 июля он сказал в эфире Первого канала. Читайте также: Квят объяснил, почему не встал на колено: это против русского менталитета

13:44 08.07.2020 Напомним, в июне 2020 года в США было продано более 2,3 млн единиц оружия, это на 145,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Читайте также: В США на фоне протестов резко выросли продажи оружия

14:42 08.07.2020 Протестующие в Японии. (сс) N. Y.

15:12 08.07.2020 В РПЦ считают, что любое церковное участие в движении Black Lives Matter носило бы политизированный характер. «Мы считаем, что вне зависимости от того, каковой была причина начала этого движения, в настоящий момент оно приобрело совершенно определенную и несомненную политическую окраску. Поэтому мы полагаем, что любое церковное участие в этом движении носило бы тоже политизированный характер», — цитирует РИА Новости слова замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе.

15:31 08.07.2020 Одним из лозунгов участников расовых беспорядков в США стала надпись «Гаити 1804», пишет издание ruposters.ru. Оно напомнило историю геноцида белого населения на острове Гаити в начале XIX века.

15:57 08.07.2020 Политолог Сергей Михеев высмеял борцов с памятником Теодору Рузвельту в США. Он напомнил, что скульптурная композиция не понравилась лишь потому, что Рузвельт ехал на коне, а рядом шли пешком индеец и афроамериканец. «Видимо, конь должен сидеть на Рузвельте, а сверху негр и индеец», — сказал Михеев в эфире «Царьград ТВ».

16:03 08.07.2020 «Те беспорядки, которые произошли в США, они на самом деле выгодны больше всего Трампу. Он без вариантов переизбирается в ноябре. Нет никаких сомнений», — заявил член Зиновьевского клуба Алексей Плотников в эфире Первого канала. Читайте также: Нет сомнений в том, что Трамп выиграет ноябрьские выборы — прогноз

16:43 08.07.2020 Протестующие в Нидерландах. (сс) Karen Eliot

17:47 08.07.2020 В результате стрельбы, которую устроили неизвестные в городе Патерсон (штат Нью-Джерси, США), было ранено семь человек. По местных СМИ, стрельба произошла после 23:00 по местному времени (06:00 мск) и в результате нее четыре человека с места происшествия были госпитализированы с тяжелыми огнестрельными ранениями, а позднее ещё три человека самостоятельно обратились в больницу за медицинской помощью. Читайте также: В результате стрельбы в Нью-Джерси пострадали семь человек

19:24 08.07.2020 Лозунг Black Lives Matter на шлеме гонщика. Цитата twitter @LewisHamilton

11:31 09.07.2020 Водитель, протаранивший группу манифестантов в Сиэтле в ночь на 4 июля, обвинён в совершении ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает газета Seattle Times. Читайте подробнее: Сбившему протестующих в Сиэтле предъявили обвинение в смертельном ДТП

11:37 09.07.2020 Процессы, происходящие в США, — это не бунт, это не борьба за власть между демократами и республиканцами, это предсмертный хрип умирающей цивилизации, которая, быть может, впервые в истории умрет не под ножом вторгшихся завоевателей или под взрывом сверхновой мечты, а по причине собственного одряхления, приведшего к забвению заветов отцов — основателей американского государства. Подробнее — в аналитическом материале ИА REGNUM. Читайте также: Закат американской империи: к чему приведут расовые беспорядки в США?

12:07 09.07.2020 Участие в общенациональной забастовке 20 июля, которая призвана обратить внимание на проблемы расизма в США, намерены принять несколько десятков тысяч человек. Об этом 9 июля сообщает агентство Associated Press. Читайте также: Тысячи жителей США хотят участвовать в забастовке против расизма — АР

12:14 09.07.2020 Более полторы сотни либеральных интеллектуалов США поддержали открытое письмо, осуждающее нетерпимость представителей так называемых американских левых и прогрессистов, склонных с особой жестокостью расправляться с теми, кто с ними не согласен. Текст «Письма о справедливости и свободе дискуссий» 7 июля опубликовало издание Harpers. Читайте также: Либеральные интеллектуалы выступили против нетерпимости «левых» в США

15:21 09.07.2020 Протестующие в Канаде. (сс) GoToVan

08:57 10.07.2020 Бывший вице-президент США Джо Байден посетил город Скрантон, в котором он жил раньше, и преклонил колено, выражая поддержку темнокожим. Об этом 9 июля сообщил телеканал сообщил телеканал Fox News. Об этом: Байден поддержал борьбу с расизмом, преклонив колено

09:13 10.07.2020 Сжигание флага США в Вашингтоне в День независимости США. (сс) Kyle T.

09:13 10.07.2020 Соединенные Штаты Америки, празднуя каждый год свой День независимости, раз за разом заставляют и своих граждан, и весь мир выслушивать, какая они замечательная страна — лучшая, самая великая и пр., и пр. Почему это хвастовство доведет таки США до беды, рассуждают обозреватели ИА REGNUM. Читайте также: За былым величием США Трамп прячет их грядущее ничтожество

13:15 10.07.2020 В Нью-Йорке появилась надпись Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»). Большими жёлтыми буквами её нарисовали на Пятой Авеню напротив небоскреба Trump Tower. Читайте также: Надпись Black Lives Matter нарисовали большими буквами возле башни Трампа

13:17 10.07.2020 Главный тренер клуба MLS «Монреаль Импэкт» Тьерри Анри простоял на колене более восьми минут во время матча с «Нью-Инглэнд Революшн». Кроме того, он вышел на игру в футболке с надписью Black Lives Matter. Читайте также: Тьерри Анри простоял на колене более восьми минут во время матча MLS

15:11 10.07.2020 Протестующие во Франции. (сс) Jeanne Menjoulet

17:18 10.07.2020 Протестующие в Италии. (сс) Tommi Boom

17:43 10.07.2020 Протестующие в Вашингтоне в День независимости США. (сс) Kyle T.

22:23 10.07.2020 Протесты в Коламбусе в июле. (сс) Becker1999

10:37 11.07.2020 Полицейский департамент Нью-Йорка вынужден ограничить прием заявлений на увольнение от своих сотрудников из-за слишком большого числа таковых на фоне протестов в США. Об этом 9 июля сообщает газета New York Post. Об этом: Нью-Йоркский департамент полиции ограничил прием заявлений на увольнение

17:20 11.07.2020 Полиция Южной Каролины, США. (cc) North Charleston

20:28 12.07.2020 Американская рок-группа Bon Jovi посвятила песню American Reckoning памяти погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает издание Rolling Stone. Подробности в материале: Bon Jovi посвятила новую песню Джорджу Флойду

07:52 13.07.2020 Акция протеста в Коламбусе. (сс) Becker1999

14:31 13.07.2020 Протестующий за права негров. (сс) Becker1999

15:13 13.07.2020 В США 24-летнюю Джессику Доти Уитакер убили во время споров с участниками движения Black Lives Matter. Об этом пишет издание Daily Mail. Инцидент произошёл ещё 5 июля, но стало известно о нём только сейчас.

16:21 13.07.2020 Протест в Вашингтоне. (сс) Elvert Barnes

17:27 13.07.2020 Российский автогонщик, чемпион серии GP3, пилот Формулы-1 Даниил Квят отказался вставать на колени перед стартом «Гран-при Штирии», потому что это противоречит русскому менталитету. Об этом 13 июля заявил сам гонщик в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». «Я уже выражал свою позицию на прошлой неделе, что все гонщики едины в борьбе с расизмом. И мы показали свою позицию надев футболки: мы против расизма. Но, опять же, вставать на колени — против русского менталитета. Мы не встаём на колени просто так. Я был против этого», — сказал Квят. Читайте также: Квят о русском менталитете: «Мы не встаём на колени просто так»

18:29 13.07.2020 Полицейский в маске Black Lives Matter. (сс) Elvert Barnes

18:57 13.07.2020 Депутат Госдумы Виталий Милонов об автгонщинке Данииле Квяте, вновь не вставшем на колени перед гонкой. «Квят — красавчик. Людей, которых называют красавчиками и отличными людьми, мало. В наше время нетрудно быть героем масс-маркета, быть, как все, вместе с козлами и баранами. А быть не таким, как все, не поддаться на выгодные предложения ложного героизма и стать настоящим героем — это редкий случай. Вот поэтому Квят заслужил это право, он молодец, это отличное заявление. Естественно, история рассудит, но он уже прав. А то, что он не захотел быть в стаде баранов, которые там лижут ботинки наркодилерам и прочим уродцам, он совершенно правильно сделал. Его, естественно, за это будут гнобить, потому что сейчас зачастили те, кто унижается. Извините меня, ведут себя как опущенные, некоторые ведут себя как последние деклассированные элементы. У всех есть мозги, одни делают это из-за подлости — типа Байдена и американских демократов. Для них это просто манипуляция массами и завоевания дешевой популярности у негров, гомосеков и социалистов, которые сейчас помогают в этом движении. Для других это следование тупому призыву, это люди масс-маркета, люди Макдоналдса, это люди, которые предпочитают следовать общим трендам. Квят, по сути дела, является типичным представителем героя антиутопии, человеком, который вырывается из системы быдлозависимости, поэтому таких людей должно быть больше», — цитирует депутата Sport24.

19:39 13.07.2020 В США подожгли статую Богородицы, пишет в Telegram-канале американист Малек Дудаков. Запись он сопровождает ссылками на источники. «Две статуи Девы Марии в США за одну ночь подверглись нападению. В Бостоне статую Богородицы просто подожгли, в Нью-Йорке другой монумент в её честь изрисовали надписями. А в городке Сан-Габриэль в пригороде Лос-Анджелеса сгорел (или был сожжен) 250-летний католический храм. Он был построен еще миссионером Хунипером Серра, чей памятник не так давно снесли активисты BLM в Сан-Франциско. Всего пару недель назад прогрессивная общественность в США заговорила об уничтожении статуй Иисуса Христа», — пишет автор.

20:13 13.07.2020 Надпись Black Lives Matter нарисовали большими буквами возле башни Трампа Нью-Йорке. (сс) Anthony Quintano

20:47 13.07.2020 Политолог Сергей Михеев о BLM в эфире канала «Царьград». »Это попытка с помощью беспредела и насилия, совершенного с кем-то в прошлом, оправдать другое насилие. Другое унижение, на самом деле, ведет к провалу, к тупику. Потому что это будет вызывать только противодействие».

21:25 13.07.2020 Мужчину арестовали из-за протестных акций. США. portlandoregon.gov

21:43 13.07.2020 Американский футбольный клуб «Вашингтон Редскинс» (Краснокожие) сменит свое название и логотип, поскольку они считаются оскорбительными для коренных американцев. Об этом сообщается на странице команды в Twitter. Об этом: В США футбольный клуб сменит название из-за обвинений в расизме

22:28 13.07.2020 Полиция на акциях протеста в Майями. (сс) Mike Shaheen

01:37 14.07.2020 Участники антирасистских протестов в американском городе Аллентауне (штат Пенсильвания) потребовали провести расследование инцидента с задержанием человека полицией с применением удушающих приемов, передает телеканал ABC. Читайте подробнее: В Пенсильвании протестующие потребовали расследования против полиции

03:11 14.07.2020 Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах собрал почти шесть тысяч подписей против предложения убрать из американского города Ситки (штат Аляска) памятник правителю Русской Америки Александру Баранову (1747−1819). Об этом свидетельствует информация, представленная на сайте онлайн-петиции. Читайте подробнее: Около 6 тыс. жителей Аляски выступили за сохранение памятника Баранову

08:44 14.07.2020 Российский пилот «Формулы-1»Даниил Квят заявил, что не стоит драматизировать из-за решения некоторых гонщиков не вставать на колено. Читайте также: Квят ещё раз объяснил, почему он против того, чтобы вставать на колено

10:13 14.07.2020 Флаги ЛГБТ и Black Lives Matter. (сс) Elvert Barnes

11:48 14.07.2020 Как минимум пять человек было ранено в результате стрельбы, которую открыл из автомобиля неизвестный по жителям округа Бруклин в Нью-Йорке. Об этом 14 июля сообщает телеканал NBC New York со ссылкой на городскую полицию. Об этом: В Бруклине в результате стрельбы пострадали пять человек

12:43 14.07.2020 По данным источника, вечером 13 июля неизвестный проезжал на автомобиле в районе улицы Рокуэй Паркуэй в Нью-Йорке и стрелял в местных жителей.

14:09 14.07.2020 Полиция и протестующие в Коламбусе. (сс) Becker1999

17:49 14.07.2020 Протесты в сербских городах переходят в мирную фазу. Об истинных причинах недовольства сербских граждан ИА REGNUM рассказывает профессор филологического факультета Университета в Белграде, член президиума Движения в защиту Косово и Метохии Мило Ломпар. Подробнее: Шантаж, насилие, манипуляции: как сербская власть душит общество

18:48 14.07.2020 Акцию протеста устроили в Дня взятия Бастилии в центре Парижа врачи и жёлтые жилеты. Врачи потребовали повысить заработную плату и в целом увеличить финансирование медицинских учреждений. Мероприятия состоялись на площадях Бастилии и Республики. Читайте подробнее: Жёлтые жилеты и медики устроили протесты в центре Парижа

05:26 15.07.2020 Демонстрация боевого знамени Конфедеративных Штатов Америки (КША) времен Гражданской войны является проявлением свободы слова, заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала CBS. Об этом: Трамп: демонстрация знамени конфедератов является проявлением свободы слова

06:48 15.07.2020 В Атланте (штат Джорджия, США), 14 июля снесли ресторан американской сети быстрого питания Wendy’s, около которого полицейские застрелили чернокожего мужчину Рейшарда Брукса. Об этом сообщает телеканал Fox5. Читайте подробнее: В Атланте снесли ресторан, вблизи которого полицейский застрелил Брукса

07:10 15.07.2020 Полиция и протестующие. (сс) Mike Shaheen

08:05 15.07.2020 Ужасным назвал вопрос о гибели негров от рук полицейских в США американский президент Дональд Трамп 14 июля в интервью телеканалу CBS По его словам, представители белого населения страны также гибнут от действий полиции, и это, по словам главы государства, происходит чаще, чем в случае с чернокожими. Об этом: Трамп заявил, что в США из-за полицейских погибают не только чернокожие

09:17 15.07.2020 Участники марша протеста за права негров. (сс) Anthony Crider

10:16 15.07.2020 Статуя первого главного правителя русских поселений в Северной Америке Александра Баранова будет перенесена в музей из центрального парка города Ситка на Аляске. Такое решение принято городским советом на заседании, которое транслировалось на его сайте. Баранов якобы ответственен за жестокое обращение с коренными народами — тлинкитами и алеутами, и за их «порабощение». До сих пор, утверждается в резолюции, боль этих народов не утихла. Читайте подробнее: На Аляске памятник правителю русских поселений решили убрать в музей

11:05 15.07.2020 Полицейский обеспечивает порядок на марше протеста за права негров. (сс) Anthony Crider

11:55 15.07.2020 Недостаточное количество женщин и представителей расовых и этнических меньшинств на руководящих постах в армии США вызывает обеспокоенность у американского экспертного сообщества. Об этом свидетельствует доклад Совета по международным отношениям «Демография вооруженных сил США» (Demographics of the U.S. Military), опубликованном 14 июля на сайте совета. Читайте также: Аналитики в США обеспокоены малым числом женщин и меньшинств в армии страны

12:27 15.07.2020 В Бристоле на месте памятника работорговцу воздвигнут монументу участнице движения Black Lives Matter. Сама активиста движения защиты прав афроамериканцев сфотографировались на фоне поставленной в её честь скульптуры. Об этом: В Великобритании при жизни поставили памятник активисту Black Lives Matter

13:19 15.07.2020 Протестующие в Нью-Йорке [(сс) Eden, Janine and Jim from New York City]

13:56 15.07.2020 В переносе памятникарусскому губернатору Аляскис центральной площади в городской музей позитивного мало, хотя для современных США такое решение — верх«толерантности», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя решение городского совета Ситки. Читайте также: Памятник русскому губернатору Аляски не разрушили, и на том спасибо

14:22 15.07.2020 Марш солидарности BLM в США [(сс) Becker1999]

22:08 15.07.2020 Протестующие в Коламбусе [(сс) Becker1999]

01:43 16.07.2020 Не менее трех полицейских получили травмы в ходе столкновений между двумя группами протестующих в американском Нью-Йорке, сообщает пресс-служба городского управления полиции. Читайте также: Трое полицейских пострадали на протестной акции в Нью-Йорке

08:01 16.07.2020 «Полицейские были атакованы протестующими, переходящими по Бруклинскому мосту. Сотрудники получили серьёзные травмы», — говорится в сообщении пресс-службы городского управления полиции Нью-Йорка.

09:22 16.07.2020 Семья афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего после жесткого задержания сотрудниками полиции в городе Миннеаполис (США, штат Миннесота), подает в суд на власти города. Об этом сообщает Associated Press. Читайте также: Семья Джорджа Флойда подала иск к властям города Миннеаполиса

10:38 16.07.2020 «Важны» — это минимум! (сс) Anthony Crider

11:43 16.07.2020 Министерство обороны США переименовало вертолёт AH-64 Apache в AH-64 Haji Killer. Об этом 16 июля заявил глава Пентагона Эштон Картер. «Мы хотим обеспечить, чтобы мы не оскорбляли группы людей именами наших летающих машин смерти», — сказал Картер. Этот шаг был сделан на фоне давления со стороны правозащитных групп коренных американцев, которые требовали исключить из названий военной техники те, которые ассоциируются с расизмом. Читайте также: Пентагон переименовал вертолёт Apache из-за расизма

12:47 16.07.2020 Старший куратор живописи и скульптуры в Музее современного искусства Сан-Франциско (SFMOMA) Гари Гаррелс уволился после обвинений в «ядовитом расовом превосходстве». Ранее Гаррелс высказался в пользу белых художников, пишет газета The Washington Times. Подробности в материале: В США куратора музея уволили за «ядовитое расовое превосходство»

12:57 16.07.2020 Власти британского города Бристоль демонтировали статую «Вспышка силы» (A Surge of Power), выполненную по образу активистки Black Lives Matter и поставленную 15 июля без согласования с Городским советом. Читайте подробнее: В Бристоле демонтировали незаконную статую активистке Black Lives Matter

13:41 16.07.2020 Американский миллиардер Джордж Сорос намерен потратить $220 млн на «укрепление власти в чернокожих общинах и новую антирасистскую политику в США». Его действия — уже открытая война против Католической церкви, утверждает католическое издание Church Militant. Читайте подробнее: Church Militant: Сорос вступил в открытую войну с Католической церковью

14:36 16.07.2020 Протестующие в Коламбусе [(сс) Becker1999].

15:19 16.07.2020 Национальная ассоциация полицейских организаций (NAPO) поддержит Дональда Трампа на ноябрьских выборах президента США. Об этом говорится в официальном заявлении ассоциации, опубликованном 15 июля. Подробнее: Ассоциация полицейских США объявила о поддержке Трампа на выборах

15:33 16.07.2020 Около 50 оружейных магазинов предложили семейной паре из Сент-Луиса бесплатно получить винтовку AR-15, пишет журнал Forbes со ссылкой на адвоката. По теме: В США оружейники поддержали пару, пригрозившую демонстрантам винтовкой

18:20 16.07.2020 Национальный музей афроамериканской истории и культуры (NMAAHC) в Вашингтоне перечислил признаки понятия «белость» (whiteness). Об этом 16 июля сообщает Fox News. Об этом: В США назвали признаки понятия «белость» и рассказали о доминировании белых

22:17 16.07.2020 Статуя первого Главного правителя русских поселений в Северной Америке Александра Баранова в городе Ситка на Аляске будет перенесена в музей в течение нескольких месяцев. Об этом заявил мэр города Гэри Пэкстон. По теме: В США назвали сроки переноса памятника Баранову

07:09 17.07.2020 Надпись на плакате: COVID не единственный убийца. (сс) Featous

08:54 17.07.2020 Городской совет Эшвилла в американском штате Северная Каролина проголосовал за выплату репараций темнокожему населению — потомкам африканских рабов. Об этом сообщает USA Today. Читайте подробнее: Власти американского Эшвилла решили платить репарации темнокожим

10:02 17.07.2020 Протестующие в Мебане (США). (сс) Anthony Crider

14:47 17.07.2020 И черным, и белым гражданам США нужно примирение — если не между собой, то по крайней мере с историей своей страны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя решение властей американского города Эшвилла. Как сообщалось ранее, городской совет Эшвилла единогласно принял резолюцию о «репарациях» для афроамериканцев, при этом под репарациями подразумеваются не денежные выплаты, а инвестиции в развитие тех районов, где живут афроамериканцы и где они «сталкиваются с неравенством». Читайте подробнее: США: черные не примирятся с белыми, но примириться с историей можно и нужно

14:53 17.07.2020 Протестующие в Вене. Австрия. (сс) Ivan Radic

18:03 17.07.2020 Извинения принёс согражданам премьер-министр Мали Бубу Сиссе за «перегибы» в подавлении прошедших в Бамако неделю назад протестов в интервью France 24. [[[quote-0]]]

Подробности в материале: Власти Мали извинились за «перегибы» полиции во время акций протеста