Чьи жизни важнее? Беспорядки в США и мире — все новости
Волнения и массовые беспорядки в США, отправной точкой которых стала гибель негра Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе, не только перекинулись на многие другие страны, но и спровоцировали во всём мире вспышку болезненного внимания к расовому вопросу. Этот вопрос активно используется различными силами для достижения своих политических и даже коммерческих целей, что не отменяет, однако, важность борьбы с любыми формами расовой дискриминации, в чью бы сторону она ни была направлена.
Все новости о «расовом вопросе» в мире — в трансляции ИА REGNUM.
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский для помощи США предложил направить туда представителей от КПРФ, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июля.
Читайте также: Жириновский предложил направить в США представителей КПРФ для революции
Все памятники деятелям Конфедеративных Штатов Америки (КША) на территории города Ричмонда (штат Виргиния) подлежат демонтажу. Соответствующее постановление издал мэр города, демократ Левар Стоуни, сообщает газета The Washington Post.
Читайте подробнее: Мэр Ричмонда распорядился снести все памятники конфедератам
Как и Советский Союз в последние годы своего существования, США переживают один шок за другим: страну раздирают последствия ошибок ее политического руководства и давно подавленные и теперь выходящие наружу социально-экономические противоречия. Наиболее важным событием для остального мира является то, что гегемония доллара США, наконец, подходит к концу, пишет профессор истории и международных отношений в Принстонском университете Гарольд Джеймс в статье, вышедшей 1 июля в Project Syndicate.
Читайте также: Project Syndicate: США при Трампе всё больше напоминают СССР перед развалом
Шведская государственная железнодорожная компания Statens Järnvägar и производитель напитков Oatly присоединились к тем компаниям, руководство которых намерено требовать, чтобы администрация социальной сети Facebook противодействовала «ненависти и расизму». Свое решение бойкотировать Facebook они выразили посредством отказа размещать рекламу своих брендов в социальной сети. Об этом 1 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
Читайте подробнее: Шведские компании присоединились к бойкоту Facebook — SVT
Происходящее сегодня в США — это продукт исторического невежества, порожденного проникновением в учебные заведения левацких идей, пишет издание Washington Examiner.
«Наиболее «слабоумным» учащимся колледжей удалось «промыть мозги» и внедрить идею о том, что США в своем основании злы, построены исключительно на рабстве и расизме, и поэтому сама Америка не подлежит искуплению».
Читайте также: Washington Examiner: вандализм в США стал результатом провала образования
В Швеции правительство премьер-министра Стефана Лёвена намерено выделять больше ресурсов на борьбу со «структурным расизмом» и «афрофобией», то есть неприязни по отношению к лицам африканского происхождения. Перед всеми административными советами округов была поставлена задача покончить с «расизмом на рынке труда». Об этом 2 июля сообщила шведская газета Fria Tider.
Об этом: Власти Швеции намерены покончить с «расизмом на рынке труда» — Fria Tider
Глава Facebook Марк Цукерберг и исполнительный директор Шерил Сэндберг 7 июля встретятся с представителями трёх неправительственных правозащитных организаций, которые инициировали бойкот рекламодателями социальной сети этой американской компании. Об этом 2 июля сообщает агентство Bloomberg.
Об этом: Цукерберг встретится с вдохновителями бойкота Facebook
Расовые протесты и погромы в США имеют тесную связь с активно применяемой этой страной технологией цветных революций, которую сейчас «приложили себе», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев live».
Читайте также: Захарова заявила, что США «приложили к себе» схему цветных революций
В Соединенных Штатах резко выросли продажи огнестрельного оружия, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Small Arms Analytics & Forecasting.
Об этом: В США на фоне протестов резко выросли продажи оружия
Шквал беспорядков в американских городах и коронавирусная эпидемия были использованы оппозиционной прессой США для того, чтобы как можно ярче выделить несоответствия между «ужасами» и неспешной реакцией на них главы государства:
«Но что они запоют, если окажется, что «ужасы» были серьёзно преувеличены, а Трамп в своей неспешности оказался во всем прав?»
Читайте также: Трамп решил проиграть выборы или притворяется?
Конфликты, разгоревшиеся в последний месяц в США, можно было бы преобразовать с помощью Католической церкви, считают два чернокожих католика — декан Юридической школы Бостонского колледжа Винсент Ружо и профессор права Чикагского университета Гершелла Коньерс. Об опыте их столкновений с расизмом в Церкви пишет редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.
Читайте также: Католическая церковь могла бы сказать свое слово о расовых бунтах в США
Министерство обороны Франции представило книгу с рассказом о 100 африканцах, которые сражались за страну во Второй мировой войне. В представленной книге предлагается увековечить их имена в названиях улиц, сообщает агентство «Красная весна».
Читайте подробнее: Во Франции улицы могут назвать именами воевавших за страну африканцев
Американский банк JPMorgan Chase исключит из документации и программного кода общепринятые термины «blacklist» («черный список»), «whitelist» («белый список»), «master» («ведущий жесткий диск») и «slave» («ведомый жесткий диск»).
Читайте также: Twitter и JPMorgan отказались от терминов «раб» и «чёрный список»
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о своём скептическом отношении к жестам, подобным коленопопреклонению, в память о погибшем при задержании афроамериканце Джордже Флойде. Об этом он заявил 3 июля в эфире радиостанции LBC.
Джонсона спросили, согласился бы он опуститься на колено. «Я не верю в жесты, я верю в суть», — ответил британский премьер.
Подробности в материале: Джонсону не понравилась идея преклонить колено в память о Флойде
Автогонщик Льюис Хэмилтон представил публике свой новый шлем, на котором отображена фраза «black lives matter» («жизни чёрных важны»).
Транспортная компания Берлина BVG намерена переименовать станцию метро с названием «Моренштрассе» (Mohrenstraße) в станцию «Улица Глинки» («Глинкаштрассе»). В Средневековье немецкое слово Mohren употреблялось в отношении темнокожих людей.
Ранее другие компании, в частности Twitter и GitHub, приняли аналогичные изменения. JPMorgan стал первым представителем финансового сектора, отказавшимся от расово-недопустимого дискурса.
Читайте также: JPMorgan отказался от терминов «господин», «раб» и «черный список»
Автомобиль, за рулем которого находился мужчина, протаранил группу протестующих в американском штате Вашингтон. Об этом 4 июля сообщил официальный представитель полиции штата Вашингтон Рик Джонсон на своей странице в соцсети Twitter.
Подробности в материале: В штате Вашингтон автомобиль въехал в толпу протестующих
На волне протестов и беспорядков, связанных с убийством полицией Джорджа Флойда, Мемориал Линкольна и другие памятники великому освободителю подверглись вандализму. Были повреждены статуи Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона и Мемориал Второй мировой войны, посвященный величайшему поколению, победившему фашизм. Некоторые активисты теперь даже призывают избавиться от изображений Иисуса. Между тем большинство средств массовой информации, корпоративная Америка и многие политики не выступали с осуждением или даже поощряли толпу.
Для многих левых проблема заключается не в существовании статуй или мемориалов, а в существовании американской республики и самой иудео-христианской цивилизации.
В эти выходные американцы празднуют День основания нашей страны. Но для многих американцев главным будет не формирование нашей великой нации, а ее уничтожение.
Читайте также: Как уничтожить Америку изнутри: Washington Examiner
Группа протестующих в Вашингтоне сожгли американский флаг во время выступления президента США Дональда Трампа в честь Дня независимости, передает телеканал WUSA9.
Подробности в материале: Протестующие сожгли флаг США во время речи Трампа
Участники протестных акций в США снесли статую мореплавателю Христофору Колумбу в американском городе Балтимор (штат Мэриленд), сообщает газета The Baltimore Sun.
Об этом: Вандалы в Балтиморе снесли памятник Христофору Колумбу
Участники протестных акций в Вашингтоне сожгли возле Белого дома американский флаг после речи президента США Дональда Трампа, посвященной Дню независимости страны. Об этом 5 июля сообщает телеканал NBC.
Читайте также: Протестующие сожгли у Белого дома американский флаг после речи Трампа — NBC
Участники протестных акций в городе Балтимор (штат Мэриленд) снесли и выбросили в бухту памятник мореплавателю и первооткрывателю Америки Христофору Колумбу (1451−1506), которая был установлен в городском районе Маленькая Италия. Об этом 4 июля сообщает местная газета The Baltimore Sun.
Читайте подробнее: В Балтиморе участники акций протеста снесли ещё один памятник Колумбу
В США освобожден под залог один из бывших полицейских Ту Тао, проходящий по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает Fox 9.
Читайте подробнее: Обвиняемый по делу Флойда экс-полицейский освобожден под залог
В американском городе Портленд в штате Орегон в ходе протестных акций и столкновений со стражами порядка был задержан и арестован 21 человек. Об этом сообщается на сайте местной полиции.
Читайте также: Полиция Портленда задержала 21 манифестанта
Пятеро пилотов автогонок серии «Формула 1» отказались вставать на колено перед началом гонки Гран-при Австралии для поддержки борьбы с расизмом. Об этом 5 июля сообщает ВВС.
При этом все 20 пилотов «королевских автогонок» согласились провести гонку в футболках с надписью «End racism».
Читайте также: Пятеро пилотов «Формулы 1» отказались вставать на колено
Волна вооруженных нападений прокатилась по США на фоне празднования в стране Дня независимости, сообщает 6 июля ряд американских информагентств.
Читайте также: По США после Дня независимости прокатилась волна вооруженного насилия
Статую сбежавшему из рабства аболиционисту (движения за отмену рабства и освобождение рабов в США в 19 веке) Фредерику Дугласу повредили и снесли со своего пьедестала неизвестные в городе Рочестер (штат Нью-Йорк). Об этом 6 июля сообщает газета Washington Examiner.
Читайте подробнее: В штате Нью-Йорк неизвестные снесли памятник аболиционисту Дугласу
Позиция Дональда Трампа — этопозиция государственного деятеля, верная для любой страны, которая не хочет власти толпы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 6 июля, комментируя акты сжигания протестующими в США флагов собственной страны.
Читайте также: США России враждебны, но нельзя не поддержать борьбу Трампа с властью толпы
К США вернулось то зло, которое они выпустили на свободу несколько десятков лет назад, их прихвостней это возмездие тоже не минует — в Европе ситуация не лучше. Мистики здесь нет: это всего лишь проблема распространения идеологической заразы, вернувшейся к тем, кто ее выпустил на волю. Подробнее — в аналитическом материале ИА REGNUM.
Читайте также: Честно заслужили: США повторяют судьбу СССР
Решение объявить чрезвычайное положение в Атланте (американский штат Джорджия) и повторно ввести национальную гвардию в город из-за беспорядков принял губернатор региона Брайан Кемп. Об этом 6 июля сообщается на его сайте.
Читайте также: В Атланте объявили чрезвычайное положение из-за беспорядков
Происходящее сейчас в США заставляет тревожиться разные слои американского общества, и местных католиков в том числе. В чем они видят и риск, и выход из положения и при чем тут Россия, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.
Читайте подробнее: Беспорядки в США — предвестники «коммунизации» Америки?
Крушение мифа о свободе слова и свободе СМИ произошло в США, это свершившийся факт. Об этом заявила 7 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на онлайн-конференции, организованной МИА «Россия сегодня».
Крушение понятий, якобы формировавшихся годами, произошло подобно разрушению колосса. Всё, что предлагалось миру как образец — больше не работает, добавила она.
Об этом: МИД России: в США понятие свободы слова полностью обрушено
Вместо того чтобы прикрывать глубокие расовые противоречия в США с помощью обвинений России во вмешательстве, американским властям стоит обратить свое внимание на реальные межэтнические проблемы страны, пишет The Foreign Policy.
Читайте также: Не надо прикрывать расизм в США российским жупелом — Foreign Policy
В США в обозримом будущем могут начаться конфликты между вооруженными формированиями афроамериканцев и белых консерваторов. Об этом 7 июля заявил российский политолог-американист Дмитрий Михеев на телеканале «Россия 1».
Читайте также: Политолог предсказал вооруженные конфликты в США
Наибольшую опасность для государственности США в обстановке массовых беспорядков представляет отсутствие централизованной системы управления полиции на федеральном уровне. Об этом 7 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко на телеканале «Россия 1».
Читайте также: Военный эксперт назвал наиболее уязвимое место США
Президент США Дональд Трамп значительно повысил свои шансы на переизбрание и использовал беснующиеся толпы для предвыборной агитации. Манёвр, который напрашивался с того самого момента, когда «мирные митингующие» перешли к убийствам, грабежам и вандализму. Решение Трампа всыпать этим мерзавцам по первое число повысит его поддержку с учетом эффектной паузы, которую он выдержал, дав огню как следует разгореться. Тем не менее шансы Трампа на переизбрание хоть и наверняка повысились, еще далеки от оптимальных.
Читайте также: За эффектной речью Трампа видна тень будущего бункера
Правозащитные организации продолжат «рекламный» бойкот социальной сети Facebook, поддержанный компаниями по всему миру, поскольку не удовлетворены ответом руководства Facebook на их требования удалять из сети сообщения, носящие «расистский характер» или «вводящие в заблуждение». Заявление об этом было опубликовано 7 июля на сайте американской неправительственной организации Free Press.
Об этом: После встречи с главой Facebook правозащитники продолжат бойкот компании
Американская корпорация Facebook, владеющая одноимённой социальной сетью, заявила о намерении продолжать работать над удалением с её ресурсов разжигающих ненависть сообщений. Об этом говорится в заявлении компании, распространённом 7 июля после встречи с правозащитниками, инициировавшими её «рекламный» бойкот.
Читайте подробнее: Facebook обещает удалять «разжигающие ненависть» записи
Трамп, выступивший перед мемориалом Рашмор, где изображены Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Авраам Линкольн и Теодор Рузвельт, заверил сограждан, что все будет не так, как задумали те, кто хочет «отменить культуру», и у США хватит военных и полицейских сил, чтобы подавить погромщиков.
За убийствами чернокожего населения в городе Нью-Йорке в подавляющем большинстве случаев стоят меньшинства — чернокожее и сексуальное, написал 7 июля председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Об этом: Пушков прокомментировал убийства чернокожих в Нью-Йорке
Российский пилот «Формулы-1» ДаниилКвят заявил, что преклонение колена в рамках акции против расизма противоречит его русскому менталитету. Об этом 8 июля он сказал в эфире Первого канала.
Читайте также: Квят объяснил, почему не встал на колено: это против русского менталитета
Напомним, в июне 2020 года в США было продано более 2,3 млн единиц оружия, это на 145,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Читайте также: В США на фоне протестов резко выросли продажи оружия
В РПЦ считают, что любое церковное участие в движении Black Lives Matter носило бы политизированный характер.
«Мы считаем, что вне зависимости от того, каковой была причина начала этого движения, в настоящий момент оно приобрело совершенно определенную и несомненную политическую окраску. Поэтому мы полагаем, что любое церковное участие в этом движении носило бы тоже политизированный характер», — цитирует РИА Новости слова замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе.
Одним из лозунгов участников расовых беспорядков в США стала надпись «Гаити 1804», пишет издание ruposters.ru. Оно напомнило историю геноцида белого населения на острове Гаити в начале XIX века.
Политолог Сергей Михеев высмеял борцов с памятником Теодору Рузвельту в США. Он напомнил, что скульптурная композиция не понравилась лишь потому, что Рузвельт ехал на коне, а рядом шли пешком индеец и афроамериканец.
«Видимо, конь должен сидеть на Рузвельте, а сверху негр и индеец», — сказал Михеев в эфире «Царьград ТВ».
«Те беспорядки, которые произошли в США, они на самом деле выгодны больше всего Трампу. Он без вариантов переизбирается в ноябре. Нет никаких сомнений», — заявил член Зиновьевского клуба Алексей Плотников в эфире Первого канала.
Читайте также: Нет сомнений в том, что Трамп выиграет ноябрьские выборы — прогноз
В результате стрельбы, которую устроили неизвестные в городе Патерсон (штат Нью-Джерси, США), было ранено семь человек. По местных СМИ, стрельба произошла после 23:00 по местному времени (06:00 мск) и в результате нее четыре человека с места происшествия были госпитализированы с тяжелыми огнестрельными ранениями, а позднее ещё три человека самостоятельно обратились в больницу за медицинской помощью.
Читайте также: В результате стрельбы в Нью-Джерси пострадали семь человек
Водитель, протаранивший группу манифестантов в Сиэтле в ночь на 4 июля, обвинён в совершении ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает газета Seattle Times.
Читайте подробнее: Сбившему протестующих в Сиэтле предъявили обвинение в смертельном ДТП
Процессы, происходящие в США, — это не бунт, это не борьба за власть между демократами и республиканцами, это предсмертный хрип умирающей цивилизации, которая, быть может, впервые в истории умрет не под ножом вторгшихся завоевателей или под взрывом сверхновой мечты, а по причине собственного одряхления, приведшего к забвению заветов отцов — основателей американского государства. Подробнее — в аналитическом материале ИА REGNUM.
Читайте также: Закат американской империи: к чему приведут расовые беспорядки в США?
Участие в общенациональной забастовке 20 июля, которая призвана обратить внимание на проблемы расизма в США, намерены принять несколько десятков тысяч человек. Об этом 9 июля сообщает агентство Associated Press.
Читайте также: Тысячи жителей США хотят участвовать в забастовке против расизма — АР
Более полторы сотни либеральных интеллектуалов США поддержали открытое письмо, осуждающее нетерпимость представителей так называемых американских левых и прогрессистов, склонных с особой жестокостью расправляться с теми, кто с ними не согласен. Текст «Письма о справедливости и свободе дискуссий» 7 июля опубликовало издание Harpers.
Читайте также: Либеральные интеллектуалы выступили против нетерпимости «левых» в США
Бывший вице-президент США Джо Байден посетил город Скрантон, в котором он жил раньше, и преклонил колено, выражая поддержку темнокожим. Об этом 9 июля сообщил телеканал сообщил телеканал Fox News.
Об этом: Байден поддержал борьбу с расизмом, преклонив колено
Соединенные Штаты Америки, празднуя каждый год свой День независимости, раз за разом заставляют и своих граждан, и весь мир выслушивать, какая они замечательная страна — лучшая, самая великая и пр., и пр. Почему это хвастовство доведет таки США до беды, рассуждают обозреватели ИА REGNUM.
Читайте также: За былым величием США Трамп прячет их грядущее ничтожество
В Нью-Йорке появилась надпись Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»). Большими жёлтыми буквами её нарисовали на Пятой Авеню напротив небоскреба Trump Tower.
Читайте также: Надпись Black Lives Matter нарисовали большими буквами возле башни Трампа
Главный тренер клуба MLS «Монреаль Импэкт» Тьерри Анри простоял на колене более восьми минут во время матча с «Нью-Инглэнд Революшн». Кроме того, он вышел на игру в футболке с надписью Black Lives Matter.
Читайте также: Тьерри Анри простоял на колене более восьми минут во время матча MLS
Полицейский департамент Нью-Йорка вынужден ограничить прием заявлений на увольнение от своих сотрудников из-за слишком большого числа таковых на фоне протестов в США. Об этом 9 июля сообщает газета New York Post.
Об этом: Нью-Йоркский департамент полиции ограничил прием заявлений на увольнение
Американская рок-группа Bon Jovi посвятила песню American Reckoning памяти погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает издание Rolling Stone.
Подробности в материале: Bon Jovi посвятила новую песню Джорджу Флойду
В США 24-летнюю Джессику Доти Уитакер убили во время споров с участниками движения Black Lives Matter. Об этом пишет издание Daily Mail. Инцидент произошёл ещё 5 июля, но стало известно о нём только сейчас.
Российский автогонщик, чемпион серии GP3, пилот Формулы-1 Даниил Квят отказался вставать на колени перед стартом «Гран-при Штирии», потому что это противоречит русскому менталитету. Об этом 13 июля заявил сам гонщик в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Я уже выражал свою позицию на прошлой неделе, что все гонщики едины в борьбе с расизмом. И мы показали свою позицию надев футболки: мы против расизма. Но, опять же, вставать на колени — против русского менталитета. Мы не встаём на колени просто так. Я был против этого», — сказал Квят.
Читайте также: Квят о русском менталитете: «Мы не встаём на колени просто так»
Депутат Госдумы Виталий Милонов об автгонщинке Данииле Квяте, вновь не вставшем на колени перед гонкой.
«Квят — красавчик. Людей, которых называют красавчиками и отличными людьми, мало. В наше время нетрудно быть героем масс-маркета, быть, как все, вместе с козлами и баранами. А быть не таким, как все, не поддаться на выгодные предложения ложного героизма и стать настоящим героем — это редкий случай. Вот поэтому Квят заслужил это право, он молодец, это отличное заявление. Естественно, история рассудит, но он уже прав. А то, что он не захотел быть в стаде баранов, которые там лижут ботинки наркодилерам и прочим уродцам, он совершенно правильно сделал. Его, естественно, за это будут гнобить, потому что сейчас зачастили те, кто унижается. Извините меня, ведут себя как опущенные, некоторые ведут себя как последние деклассированные элементы. У всех есть мозги, одни делают это из-за подлости — типа Байдена и американских демократов. Для них это просто манипуляция массами и завоевания дешевой популярности у негров, гомосеков и социалистов, которые сейчас помогают в этом движении. Для других это следование тупому призыву, это люди масс-маркета, люди Макдоналдса, это люди, которые предпочитают следовать общим трендам. Квят, по сути дела, является типичным представителем героя антиутопии, человеком, который вырывается из системы быдлозависимости, поэтому таких людей должно быть больше», — цитирует депутата Sport24.
В США подожгли статую Богородицы, пишет в Telegram-канале американист Малек Дудаков. Запись он сопровождает ссылками на источники.
«Две статуи Девы Марии в США за одну ночь подверглись нападению. В Бостоне статую Богородицы просто подожгли, в Нью-Йорке другой монумент в её честь изрисовали надписями. А в городке Сан-Габриэль в пригороде Лос-Анджелеса сгорел (или был сожжен) 250-летний католический храм. Он был построен еще миссионером Хунипером Серра, чей памятник не так давно снесли активисты BLM в Сан-Франциско. Всего пару недель назад прогрессивная общественность в США заговорила об уничтожении статуй Иисуса Христа», — пишет автор.
Политолог Сергей Михеев о BLM в эфире канала «Царьград».
»Это попытка с помощью беспредела и насилия, совершенного с кем-то в прошлом, оправдать другое насилие. Другое унижение, на самом деле, ведет к провалу, к тупику. Потому что это будет вызывать только противодействие».
Американский футбольный клуб «Вашингтон Редскинс» (Краснокожие) сменит свое название и логотип, поскольку они считаются оскорбительными для коренных американцев. Об этом сообщается на странице команды в Twitter.
Об этом: В США футбольный клуб сменит название из-за обвинений в расизме
Участники антирасистских протестов в американском городе Аллентауне (штат Пенсильвания) потребовали провести расследование инцидента с задержанием человека полицией с применением удушающих приемов, передает телеканал ABC.
Читайте подробнее: В Пенсильвании протестующие потребовали расследования против полиции
Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах собрал почти шесть тысяч подписей против предложения убрать из американского города Ситки (штат Аляска) памятник правителю Русской Америки Александру Баранову (1747−1819). Об этом свидетельствует информация, представленная на сайте онлайн-петиции.
Читайте подробнее: Около 6 тыс. жителей Аляски выступили за сохранение памятника Баранову
Российский пилот «Формулы-1»Даниил Квят заявил, что не стоит драматизировать из-за решения некоторых гонщиков не вставать на колено.
Читайте также: Квят ещё раз объяснил, почему он против того, чтобы вставать на колено
Как минимум пять человек было ранено в результате стрельбы, которую открыл из автомобиля неизвестный по жителям округа Бруклин в Нью-Йорке. Об этом 14 июля сообщает телеканал NBC New York со ссылкой на городскую полицию.
Об этом: В Бруклине в результате стрельбы пострадали пять человек
По данным источника, вечером 13 июля неизвестный проезжал на автомобиле в районе улицы Рокуэй Паркуэй в Нью-Йорке и стрелял в местных жителей.
Протесты в сербских городах переходят в мирную фазу. Об истинных причинах недовольства сербских граждан ИА REGNUM рассказывает профессор филологического факультета Университета в Белграде, член президиума Движения в защиту Косово и Метохии Мило Ломпар.
Подробнее: Шантаж, насилие, манипуляции: как сербская власть душит общество
Акцию протеста устроили в Дня взятия Бастилии в центре Парижа врачи и жёлтые жилеты. Врачи потребовали повысить заработную плату и в целом увеличить финансирование медицинских учреждений. Мероприятия состоялись на площадях Бастилии и Республики.
Читайте подробнее: Жёлтые жилеты и медики устроили протесты в центре Парижа
Демонстрация боевого знамени Конфедеративных Штатов Америки (КША) времен Гражданской войны является проявлением свободы слова, заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала CBS.
Об этом: Трамп: демонстрация знамени конфедератов является проявлением свободы слова
В Атланте (штат Джорджия, США), 14 июля снесли ресторан американской сети быстрого питания Wendy’s, около которого полицейские застрелили чернокожего мужчину Рейшарда Брукса. Об этом сообщает телеканал Fox5.
Читайте подробнее: В Атланте снесли ресторан, вблизи которого полицейский застрелил Брукса
Ужасным назвал вопрос о гибели негров от рук полицейских в США американский президент Дональд Трамп 14 июля в интервью телеканалу CBS
По его словам, представители белого населения страны также гибнут от действий полиции, и это, по словам главы государства, происходит чаще, чем в случае с чернокожими.
Об этом: Трамп заявил, что в США из-за полицейских погибают не только чернокожие
Статуя первого главного правителя русских поселений в Северной Америке Александра Баранова будет перенесена в музей из центрального парка города Ситка на Аляске. Такое решение принято городским советом на заседании, которое транслировалось на его сайте.
Баранов якобы ответственен за жестокое обращение с коренными народами — тлинкитами и алеутами, и за их «порабощение». До сих пор, утверждается в резолюции, боль этих народов не утихла.
Читайте подробнее: На Аляске памятник правителю русских поселений решили убрать в музей
Недостаточное количество женщин и представителей расовых и этнических меньшинств на руководящих постах в армии США вызывает обеспокоенность у американского экспертного сообщества. Об этом свидетельствует доклад Совета по международным отношениям «Демография вооруженных сил США» (Demographics of the U.S. Military), опубликованном 14 июля на сайте совета.
Читайте также: Аналитики в США обеспокоены малым числом женщин и меньшинств в армии страны
В Бристоле на месте памятника работорговцу воздвигнут монументу участнице движения Black Lives Matter. Сама активиста движения защиты прав афроамериканцев сфотографировались на фоне поставленной в её честь скульптуры.
Об этом: В Великобритании при жизни поставили памятник активисту Black Lives Matter
В переносе памятникарусскому губернатору Аляскис центральной площади в городской музей позитивного мало, хотя для современных США такое решение — верх«толерантности», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя решение городского совета Ситки.
Читайте также: Памятник русскому губернатору Аляски не разрушили, и на том спасибо
Не менее трех полицейских получили травмы в ходе столкновений между двумя группами протестующих в американском Нью-Йорке, сообщает пресс-служба городского управления полиции.
Читайте также: Трое полицейских пострадали на протестной акции в Нью-Йорке
«Полицейские были атакованы протестующими, переходящими по Бруклинскому мосту. Сотрудники получили серьёзные травмы», — говорится в сообщении пресс-службы городского управления полиции Нью-Йорка.
Семья афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего после жесткого задержания сотрудниками полиции в городе Миннеаполис (США, штат Миннесота), подает в суд на власти города. Об этом сообщает Associated Press.
Читайте также: Семья Джорджа Флойда подала иск к властям города Миннеаполиса
Министерство обороны США переименовало вертолёт AH-64 Apache в AH-64 Haji Killer. Об этом 16 июля заявил глава Пентагона Эштон Картер.
«Мы хотим обеспечить, чтобы мы не оскорбляли группы людей именами наших летающих машин смерти», — сказал Картер.
Этот шаг был сделан на фоне давления со стороны правозащитных групп коренных американцев, которые требовали исключить из названий военной техники те, которые ассоциируются с расизмом.
Читайте также: Пентагон переименовал вертолёт Apache из-за расизма
Старший куратор живописи и скульптуры в Музее современного искусства Сан-Франциско (SFMOMA) Гари Гаррелс уволился после обвинений в «ядовитом расовом превосходстве». Ранее Гаррелс высказался в пользу белых художников, пишет газета The Washington Times.
Подробности в материале: В США куратора музея уволили за «ядовитое расовое превосходство»
Власти британского города Бристоль демонтировали статую «Вспышка силы» (A Surge of Power), выполненную по образу активистки Black Lives Matter и поставленную 15 июля без согласования с Городским советом.
Читайте подробнее: В Бристоле демонтировали незаконную статую активистке Black Lives Matter
Американский миллиардер Джордж Сорос намерен потратить $220 млн на «укрепление власти в чернокожих общинах и новую антирасистскую политику в США». Его действия — уже открытая война против Католической церкви, утверждает католическое издание Church Militant.
Читайте подробнее: Church Militant: Сорос вступил в открытую войну с Католической церковью
Национальная ассоциация полицейских организаций (NAPO) поддержит Дональда Трампа на ноябрьских выборах президента США. Об этом говорится в официальном заявлении ассоциации, опубликованном 15 июля.
Подробнее: Ассоциация полицейских США объявила о поддержке Трампа на выборах
Около 50 оружейных магазинов предложили семейной паре из Сент-Луиса бесплатно получить винтовку AR-15, пишет журнал Forbes со ссылкой на адвоката.
По теме: В США оружейники поддержали пару, пригрозившую демонстрантам винтовкой
Национальный музей афроамериканской истории и культуры (NMAAHC) в Вашингтоне перечислил признаки понятия «белость» (whiteness). Об этом 16 июля сообщает Fox News.
Об этом: В США назвали признаки понятия «белость» и рассказали о доминировании белых
Статуя первого Главного правителя русских поселений в Северной Америке Александра Баранова в городе Ситка на Аляске будет перенесена в музей в течение нескольких месяцев. Об этом заявил мэр города Гэри Пэкстон.
Городской совет Эшвилла в американском штате Северная Каролина проголосовал за выплату репараций темнокожему населению — потомкам африканских рабов. Об этом сообщает USA Today.
Читайте подробнее: Власти американского Эшвилла решили платить репарации темнокожим
И черным, и белым гражданам США нужно примирение — если не между собой, то по крайней мере с историей своей страны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя решение властей американского города Эшвилла.
Как сообщалось ранее, городской совет Эшвилла единогласно принял резолюцию о «репарациях» для афроамериканцев, при этом под репарациями подразумеваются не денежные выплаты, а инвестиции в развитие тех районов, где живут афроамериканцы и где они «сталкиваются с неравенством».
Читайте подробнее: США: черные не примирятся с белыми, но примириться с историей можно и нужно
Извинения принёс согражданам премьер-министр Мали Бубу Сиссе за «перегибы» в подавлении прошедших в Бамако неделю назад протестов в интервью France 24.
Подробности в материале: Власти Мали извинились за «перегибы» полиции во время акций протеста
Полторы сотни человек пострадали и 14 погибли в ходе протестов в Мали 10 июля, сообщила Лиз Троссел, официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека в опубликованном 17 июля заявлении.
Подробности в материале: В ООН назвали число погибших во время протестов в Мали
Скотланд-Ярд отстранил от работы полицейского, который наступил коленом на шею негру, 17 июля передает BBC.
В полиции Лондона выразили обеспокоенность в связи с инцидентом, попавшим на видео, и пообещали разобраться с жесткими методами задержания, которые «преподаются на полицейских курсах».
Известно, что арестованный негр, на шею которого наступил полицейский, жив. Он подозревается в незаконном обороте и хранении оружия и находится под стражей.
По меньшей мере четыре человека задержаны полицией после того, как они вылили синюю краску на надпись с главным лозунгом движения Black Lives Matter на Пятой авеню в Нью-Йорке, 17 июля сообщает издание The New York Post со ссылкой на полицейский департамент мегаполиса.
Читайте подробнее: В Нью-Йорке задержали лиц, испортивших надпись Black Lives Matter — СМИ
На территории США продолжаются беспорядки с участием активистов движения Black Lives Matter (BLM). Это следует 18 июля из сообщений в американских соцсетях и СМИ.
Об этом: В США продолжаются беспорядки с участием протестующих
При защите от участников протестов движения Black Lives Matter (BLM) памятника Христофору Колумбу в Чикаго пострадали 18 сотрудников полиции. Об этом 18 июля сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местное полицейское управление.
Подробности в материале: При защите памятнику Колумбу в Чикаго пострадало 18 полицейских — Fox News
Новый глобальный договор предложил сделать основой для борьбы с неравенством генсек ООН Антониу Гутерреш в публичном выступлении 18 июля.
Читайте подробнее: Генсек ООН предложил новый механизм борьбы с неравенством
Требование роспуска Национальной ассамблеи выдвинули протестующие в столице Таиланда, пишет 18 июля Bangkok Post.
Подробности в материале: Протестующие в Таиланде потребовали роспуска парламента
В американском городе Портленд (США, штат Орегон) протестующие против расизма сожгли здание полицейского профсоюза.
Об этом: В американском Портленде сожгли здание полицейского профсоюза
Контроль над протестующими в американском городе Портленд потеряли местные власти. Об этом 19 июля написал президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.
Читайте также: Трамп о протестах в Портленде: «Мы пытаемся помочь»
Компания The Walt Disney Company значительно сократила расходы на рекламу в Facebook на фоне продолжающегося бойкота социальной сети из-за недостаточно жесткой борьбы с проявлением расизма. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Читайте подробнее: Disney присоединилась к бойкоту Facebook, сократив расходы на рекламу
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь выступил против переименования военных баз, названных в честь героев Конфедерации, заявив, что благодаря этим базам США одержали победу в двух «прекрасных мировых войнах».
Подробности в материале: Трамп заявил о победе США в двух «прекрасных» мировых войнах
Президент США Дональд Трамп отказался назвать боевое знамя Конфедеративных Штатов Америки (КША) оскорбительным символом и назвал его символом гордости американского юга. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.
Об этом: Трамп назвал знамя конфедератов «символом гордости юга США»
Американские военные базы, названные именами военачальников Конфедерации, не должны быть переименованы. С ними связаны победы Соединённых Штатов, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.
«Мы выиграли <…> две прекрасные мировых войны, жестокие и ужасные, и мы выиграли их из «Форта Брэгг», — подчеркнул он.
Об этом: Трамп: США выиграли две мировые войны под именами конфедератов
Между современными США и предреволюционной Российской империей существуют прямые параллели, которые можно отследить на основании произведений великой русской литературы, об этом заявил Питер Саводник в статье, вышедшей 15 июля в издании Tablet.
Об этом: Tablet: США сегодня всё больше напоминают предреволюционную Россию
Вооруженный боевик обстрелял дом в Нью-Джерси и застрелил сына федерального судьи США, 20 июля передает CNN.
По теме: В Нью-Джерси обстреляли дом и застрелили сына федерального судьи
Причина беспорядков, которые сотрясают США, это раскол элит, считает депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия»). Об этом он заявил 20 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Подробнее: «К ноябрю не рассосется!» — Затулин о расовых беспорядках в Америке
Криминальная ситуация в крупном американском мегаполисе Чикаго «хуже, чем в Афганистане» и виноваты в этом городские власти, состоящие из сторонников Демократической партии, заявил 20 июля журналистам президент США Дональд Трамп.
Об этом: Трамп заявил, что в Чикаго дела с криминалом хуже, чем в Афганистане
Многотысячные акции протеста с требованием отставки правительства страны проходят у здания Народного собрания Болгарии в Софии, сообщает 20 июля Болгарское национальное радио.
Об этом: Акции протеста начались в Софии и целом ряде городов Болгарии
Собирать информацию о лицах, угрожающих уничтожить или повредить любые расположенные в общественных местах памятники или статуи. Об этом со ссылкой на внутренний документ ведомства 20 июля сообщает газета The Washington Post (WP).
Об этом: В США начинают сбор информации об угрозах сноса памятников — WP
Суд в штате Миннесота 21 июля снял ранее установленный запрет на разглашение информации о деле обвиняемых в связи со смертью чернокожего Джорджа Флойда бывших полицейских. Об этом сообщает газета Star Tribune.
Читайте также: Суд в США разрешил публикацию информации по делу о смерти Флойда
Министерство обороны США не вводило свои подразделения в город Портленд штата Орегон, и они не участвовали в пресечении беспорядков, заявил 21 июля официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.
Читайте также: Пентагон: наши военные не причастны к массовым задержаниям в Портленде
В корпорации Facebook проверят используемые в работе её социальных сетей алгоритмы на предмет ущемления интересов представителей расовых и этнических меньшинств. Об этом 21 июля сообщает газета The Wall Street Journal.
Об этом: Facebook проверит алгоритмы своей соцсети на расизм — WSJ
Напомним, 20 июля президент США Дональд Трамп заявил, что он готов отправить ещё больше федеральных правоохранителей в Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфию, Детройт, Балтимор, Окленд и ряд других городов, чтобы уже наконец справиться с беспорядками.
Читайте также: Трамп готовится отправить федеральных правоохранителей в крупные города США
Администрацию Facebook ранее обвиняли в том, что из-за специфических особенностей работы алгоритмов в её системах чернокожим пользователям не показывались некоторые рекламные объявления, доступные представителям других рас. В первую очередь, такая дискриминация касалась поиска работы или покупки жилья в ряде районов.
В компании подтвердили, что для проведения анализа алгоритмов в Facebook и Instagram будут сформированы специальные комиссии, в которые также войдут представители объединений в защиту прав чернокожих.
Сотрудники съёмочной группы Первого канала, которые освещали проходящие в Портленде акции протеста против полицейского насилия, пострадали от действий американской полиции. Известно, что стражи порядка разбили камеру и ударили журналистов.
Читайте подробнее: В США полицейские напали на журналистов Первого канала
В Портленде в американском штате Орегон массовые акции протеста приобретают всё более агрессивный характер. Так, ещё относительно мирные и спокойные демонстрации в начале недели переросли в беспорядки. Об этом 22 июля сообщает телеканал NBC News.
Подробности в материале: Полиция Портленда применила слезоточивый газ против протестующих
Компетентным органам США следует обеспечить надлежащее отношение к прессе в соответствии с международными обязательствами в области прав человека и свободы СМИ. С таким призывом сегодня, 22 июля, в американской стороне обратилась официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя нападения на российских журналистов в Портленде.
Читайте также: В МИД РФ осудили нападение на российских журналистов в США
Нота протеста направлена в Госдеп из-за нападения сотрудников полиции в городе Портленде (штат Оригон, США) на журналистов Первого канала, сообщили 22 июля в пресс-службе посольства РФ в Соединённых Штатах.
Об этом: В Госдеп направлен протест из-за нападения на журналистов РФ в США
Законопроект, который предполагает демонтаж статуй деятелей Конфедерации в здании Капитолия, одобрен палатой представителей Конгресса США, 22 июля передает телеканал CNN.
Об этом: Нижняя палата Конгресса США одобрила демонтаж ряда статуй из Капитолия
«Первым расистом, который стал президентом» США является Дональд Трамп. Об этом заявил его возможный соперник на предстоящих президентских выборах демократ Джо Байден, 22 июля в ходе онлайн-конференции с избирателями.
Читайте также: Байден обвинил Трампа в расизме, отвечая на вопрос о коронавирусе
Президент США Дональд Трамп распорядился направить сотрудников федеральных правоохранительных органов в Чикаго и другие города страны, чтобы подавить разгул преступности в них. Об этом он объявил 22 июля на пресс-конференции в Белом доме.
Подробнее: Трамп направил федеральные силы для подавления преступности в городах
Власти 14 городов США призвали администрацию президента США Дональда Трампа не отправлять к ним дополнительные федеральные силы для подавления преступности. Об этом сообщает The Hill.
Свой призыв мэры изложили в письме, адресованном генеральному прокурору США Уильяму Барру и исполняющему обязанности министра национальной безопасности Чеду Вольфу. Обращение подписали мэры Сиэтла, Портленда, Атланты, Чикаго, Вашингтона, Канзас-Сити, Бостона, Денвера, Лос-Анджелеса, Сан-Хосе, Окленда, Тусона и Сакраменто.
Об этом: Мэры 14 городов США призвали Трампа прекратить отправку федеральных сил
Полиции американского Портленда (штат Орегон) запрещено сотрудничать с федеральными правоохранителями, направленными в охваченный протестами город. Такое решение принято городским советом, сообщает издание Portland Mercury.
Горсовет принял резолюцию в знак протеста против «насильственной федеральной военизированной оккупации Портленда».
Читайте также: Горсовет Портленда запретил полиции работать с федеральными силовиками
В Соединенных Штатах федеральные правоохранительные органы применили слезоточивый газ против протестующих в Портленде, пострадал в том числе мэр города Тед Уилер. Об этом сообщает The New York Times.
Об этом: В США во время демонстрации от слезоточивого газа пострадал мэр Портленда
Участники акций протеста в Портленде загнали сотрудников федеральных правоохранительных органов, направленных на наведение порядка в городе, в здание суда и попытались его поджечь, сообщает 22 июля New York Post.
По теме: В Портленде федеральных силовиков загнали в здание и пытались поджечь
Новый военный бюджет США имеет не только внешнеполитическую составляющую, но и внутриполитическую. Об этом 23 июля заявил ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олегович на телеканале «Россия 24».
Читайте подробнее: Повестка BLM добралась до военного бюджета США — эксперт
Губернатор штата Миннесота (США) Тим Уолз 23 июля подписал закон, который наряду с другими ограничительными мерами запрещает полицейским штата применять при задержании удушающие приёмы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Об этом: В Миннесоте приняли закон о полиции с запретом удушения
Почти 75 тысяч сотрудников федеральных правоохранительных органов могут быть направлены в американские города для борьбы с преступностью, заявил президент США Дональд Трамп 23 июля в интервью телеканалу Fox News.
Читайте также: Трамп назвал число силовиков, которые могут быть направлены в города США
Следы от убийства афроамериканца Джорджа Флойда ведут к верхушке власти США. Заказчиком преступления является государственный секретарь США Майк Помпео. Он организовал это убийство, чтобы сорвать выборы на второй срок президента США Дональда Трампа. Об этом в ходе заседания правительства ЧР 23 июля сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Читайте также: Кадыров назвал госсекретаря США Помпео заказчиком убийства Джорджа Флойда
Решение об отправке в Сиэтл (штат Вашингтон) дополнительных федеральных сил для борьбы с преступностью принято администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает 23 июля The Washington Post со ссылкой на источники в министерстве внутренней безопасности (МВБ).
Об этом: Администрация Трампа направляет в Сиэтл дополнительные силы
В американском Портленде возобновились столкновения между демонстрантами и сотрудниками полиции, представители федеральных силовых служб применили слезоточивый газ.
Об этом: В Портленде полицейские применили против протестующих слезоточивый газ
Напомним, на прошлой неделе в Портленде прошли акции протестующих против расизма. Они переросли в погромы и мародерства, в частности, протестующие сожгли здание полицейского профсоюза. Для подавления беспорядков Вашингтон привлек силы федеральных ведомств.
Памятник первооткрывателю Америки мореплавателю Христофору Колумбу в Чикаго, из-за которого ранее произошли протесты, убран из парка города по решению муниципальных властей. Об этом 24 июля сообщает местное издание Chicago-Sun Times.
Читайте подробнее: В Чикаго на фоне протестов убрали памятник Христофору Колумбу
«То, что происходит сегодня в США, во-первых, в мире никто не ожидал. Во-вторых, это тяжелая катастрофа для всего мира. Если президент США выдержит это давление, это будет хороший знак и для нас. Потому что, если наклонится, а не дай бог, рухнет эта империя, миру будет несладко», — заявил 24 июля Александр Лукашенко во время инспекции 5-й отдельной бригады специального назначения в Марьиной Горке (Пуховичский район Минской области).
Дональд Трамп был вынужден выводить на улицу армию США, отметил белорусский лидер. Рассказывая об этом, он указал на перспективы такого же применения армии и в постсоветской республике.
Подробно: «Если империя наклонится, миру будет несладко»: Лукашенко пожалел Трампа
В Вирджинии (США) убрали из здания законодательного собрания штата в Ричмонде бюсты и статуи деятелей Конфедерации времен Гражданской войны в 1861—1865 годах. В том числе вывезли статую американского военного деятеля 19 века Роберта Ли. Об этом пишет газета The Washington Post.
Депутат Мосгордумы Андрей Медведевсравнил разборки представителей Азербайджана и Армении в Москве с BLM.
«Правильнее будет, если в ближайшие дни полиция и прочие структуры проведут массовые профилактические мероприятия. Беседы, встречи, задержания особо буйных и крикливых. Чтобы купировать заболевание в корне. Потому что иначе невозможно. Там, где нет государства, начинается власть улицы. Нам тут BLM совсем не нужен. Ни в каком виде», — пишет телеграм-канал депутата.
В Сети появилосьвидео, где мужчина в футболке с надписью Migrants lives matter чистит ноги рабочему в униформе коммунальных служб.
Автор записи, 39-летний житель Москвы Александр А., представившийся креативным директором, генератором идей и писателем, заявил, что создаёт движение Migrants lives matter (созвучно с американским Black lives matter).
Читайте также: Москвич создал движение Migrants lives matter и почистил обувь дворнику
С начала недели в ходе протестов в городе Портленде (штат Орегон, США) были задержаны 18 человек, сообщается в опубликованном 24 июля заявлении американского министерства юстиции.
Об этом: Названо число задержанных в ходе протестов в Портленде
В американском Портленде во время протестов один человек получил ножевые ранения, говорится в заявлении, опубликованном на сайте полицейского управления города.
Подробности в материале: В Портленде во время протестов одного человека ранили ножом
Не менее 16 протестующих были задержаны в ходе уличных беспорядков в американском Сиэтле (штат Вашингтон), сообщает пресс-служба городской полиции на официальной странице в Twitter.
Об этом: Более десяти человек задержали в ходе беспорядков в Сиэтле
Число задержанных демонстрантов в ходе уличных беспорядков в американском Сиэтле (штат Вашингтон) выросло до 25, сообщает пресс-служба городской полиции.
Об этом: Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле выросло до 25
Почти 60 полицейских пострадали в ходе уличных столкновений с протестующими в американском Сиэтле, сообщает пресс-служба городской полиции.
Читайте подробнее: Почти 60 полицейских пострадали при уличных беспорядках в Сиэтле
В американском городе Окленд (США, штат Калифорния) протестующие подожгли здание местного суда, а также разбили окна полицейского участка и напали на офицеров полиции.
Читайте также: В Калифорнии протестующие подожгли здание суда
В американском городе Портленд (США, штат Орегон) сотрудники федеральных правоохранительных органов разогнали толпу демонстрантов. Об этом 26 июля сообщают местные СМИ.
Читайте также: В Портленде федеральные правоохранители разогнали протестующих
Памятник первой супруге Наполеона Бонапарта Жозефине Богарне уничтожен на острове Мартиника. Об этом сообщает 27 июля портал France-Antilles.
Беспорядки в Портленде (Орегон) длятся уже почти два месяца. Местные жители пишут, что в городе надо быть очень аккуратным и не въезжать в некоторые районы, но многие всё равно едут, считая это «красивым», — снимают сгоревшие автомобили, дымящиеся здания.
«Как после апокалипсиса» — в соцсетях публикуют видео последствий протестов.
Независимый журналист Джоуи Вайсер рассказал RT, как в Сиэтле, когда он освещал протесты, полиция распылила прямо в него слезоточивый газ. После этого другой полицейский ещё раз сбил его с ног.
К тому моменту журналист уже несколько дней появлялся на акциях протеста в яркой куртке и, как он сам говорит, мог примелькаться.
«Мы шли по улице. Я громко кричал, что мы стараемся ничего не нарушать, что мы отступаем, что мы пытаемся протестовать мирно. И в определённый момент полиция начала наступать на толпу. Они подходили всё ближе ко мне. Я говорил им: «Я веду себя мирно, я иду назад». И после этого вы можете видеть, как сотрудник полиции Сиэтла толкнул меня в толпу. Конечно, меня сбили с ног, я повернулся и стал его снимать, а он прыснул мне перцовым баллончиком в глаза и рот. Я не мог дышать и ничего не видел — я просто пытался бежать в противоположном направлении, чтобы себя обезопасить», — рассказал RT независимый журналист Джоуи Вайсер.
Данные СМИ о масштабах беспорядков в Сиэтле и Портленде преувеличены, написал 27 июля американский президент Дональд Трамп в Twitter.
Читайте подробнее: Трамп прокомментировал ситуацию с беспорядками в Портленде и Сиэтле
Администрация президента США Дональда Трампа направила еще 100 федеральных офицеров сил безопасности в охваченный массовыми беспорядками Портленд, 27 июля сообщает агентство Reuters.
Подробно: Трамп направил подкрепление в Портленд
Дополнительный контингент федеральных сил полиции и спецназа направлен в город Портленд (штат Орегон, США) для подавления беспорядков, пишет 27 июля The Washington Post.
Об этом: В Портленд направили дополнительные федеральные силы США
В ходе уличных беспорядков в городе Ричмонд (штат Вирджиния, США) в прошедшие выходные полиция задержала 17 человек. Об этом 27 июля со ссылкой на пресс-конференцию главы полиции города Джеральда Смита сообщает местный телеканал WRIC.
Читайте также: В ходе беспорядков в Ричмонде полиция задержала 17 человек
Президент США Дональд Трамп пообещал наносящим ущерб правительственным зданиям протестующим «вандалам» десять лет тюрьмы. Об этом 27 июля он написал на своей странице в Twitter.
Читайте также: Трамп пригрозил тюрьмой оскверняющим правительственные здания протестующим
Австралийская полиция разогнала антирасистский митинг в поддержку движения «Жизни черных важны» (Black Lives Matter) в Сиднее, сообщает агентство Reuters.
Об этом: Австралийская полиция разогнала антирасистский митинг
Президент США Дональд Трамп в своём аккаунте в Twitter обрушился с критикой на протестующих в США, а также на своего наиболее вероятного соперника на выборах президента страны Джозефа Байдена.
«Лживые СМИ пытаются изобразить «протестующих» в Портленде и Сиэтле прекрасными, милыми и невинными людьми, которые просто вышли прогуляться. На самом деле они больные и безумные анархисты и агитаторы, которых наши прекрасные <…> правоохранительные органы легко контролируют, но которые уничтожили бы наши американские города и того хуже, если сонный Джо Байден — марионетка левых — когда-либо победил бы [на выборах президента]. Рынки рухнули бы, а города сгорели бы. Наша страна пострадала бы как никогда», — написал Трамп.
В распоряжении британского телеканала Sky News оказались статистические данные, из которых следует, что представители этнических меньшинств крайне мало представлены на высших постах в государственных учреждениях и компаниях страны.
Читайте подробнее: На руководящих постах в Великобритании слишком мало меньшинств — Sky News
Руководитель пресс-службы Министерства юстиции США Керри Кьюпек заявила, что в Портленде задержаны более 70 человек, которые причастны к беспорядкам.
Могут ли США устоять как государство под грузом навалившихся на них внешних и внутренних проблем? С проблемами внешними или внутренними по отдельности страна бы справилась — и справлялась до сих пор. Но сейчас, когда в фокусе сошлись и необходимость менять экономическую структуру, и политический конфликт элит, и используемые этими элитами втёмную массы, устойчивость этой страны оставляет желать лучшего.
Елена Кондратьева-Сальгеро: «В Чехии случаются даже скандалы, серьёзно задевающие основные принципы повсеместно внедрённой и пожизненно обязательной политкорректности».
Читайте также: В Чехии сохранилась разумная жизнь!
Американские власти рассматривают вариант о выводе федеральных силовиков из города Портленда (штат Орегон), сообщает Associated Press со ссылкой на источник в Белом доме.
Об этом: Власти США не исключают вывода федеральных сил из Портленда
Мэр города Сиэтл (штат Вашингтон, США) Дженни Дюркан сообщает о выводе подразделений федеральных силовых ведомств, которые ранее были направленны в город для борьбы с преступностью. Об этом 28 июля она написала на своей странице в Twitter.
Об этом: Мэр Сиэтла сообщила о выводе из города федеральных сил
Мэр города Сиэтл Дженни Дюркан критически прокомментировала действия президента США Дональда Трампа по направлению федеральных сил в американские города, назвав их «усиливающими насилие в Портленде, Сиэтле и других городах».
Президент США Дональд Трамп призвал лишать свободы на срок как минимум в десять лет для тех протестующих, которые оскверняют правительственные здания.
Читайте также: Трамп предложил сажать на 10 лет за вандализм против федерального имущества
В июле специальный представитель правительства Швеции, занимающийся вопросами и продвижением политики в отношении малых народов страны, Леннарт Рохдин опубликовал статью в престижной шведской газете Dagens Nyheter. Новостной материал Рохдин представил под броским заголовком «Колониальное наследие Швеции продолжает жить».
Читайте также: Колониальное наследие Швеции продолжает жить — Dagens Nyheter
В американском городе Портленд в результате нападения неизвестного с ножом пострадали несколько человек. Об этом сообщили на сайте городской полиции.
Читайте также: В Портленде неизвестный напал с ножом на людей
В городе Мак-Доно, находящемся в американском штате Джорджия, снесли ещё один памятник деятелям Конфедеративных штатов США. Об этом 29 июля сообщает местный телеканал WSB-TV.
Об этом: В штате Джорджия демонтировали ещё один памятник конфедератам
Агентство Reuters со ссылкой на заявление губернатора Орегона Кейта Брауна сообщает о постепенном выводе федеральных силовиков из Портленда, где продолжаются беспорядки.
Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные силы вернутся в Портленд, если местные власти не прекратят беспорядки на улицах.
Порядок призвал навести местные власти в городе Портленде (штат Орегон, США) американский президент Дональд Трамп.
Подробности в материале: Трамп: власти Портленда чуть не погубили город
«Если бы федеральное правительство и его замечательные правоохранительные органы из министерства внутренней безопасности не вошли в Портленд неделю назад, сейчас никакого Портленда бы не было — его сожгли бы и сровняли с землёй», — заявил Дональд Трамп.
Ранее звучало мнение о том, что протесты могут привести к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией в США. 30 июля Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число выявленных с начала пандемии случаев заражения коронавирусом в США превысило 4,4 миллиона.
Читайте также: В США число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 4,4 млн