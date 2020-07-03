Вашингтон, , 12:01 — REGNUM В США после убийства полицией в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда крупные компании и бренды начали активную борьбу с расизмом. Так, американский банк JPMorgan Chase исключит из документации и программного кода общепринятые термины «blacklist» («черный список»), «whitelist» («белый список»), «master» («ведущий жесткий диск») и «slave» («ведомый жесткий диск»). В свете последних событий в Соединённых Штатах они стали расово некорректными. Об этом со ссылкой на несколько источников сообщает агентство Reuters.

Читайте также: Трамп после публикации удалил видео с расистским лозунгом

Отмечается, что эти термины используются в языках программирования и на сегодняшний день пока неизвестно, чем они будут заменены. Как отметил профессор школы бизнеса Колумбийского университета Мэттан Гриффел, внесение подобных изменений «будет стоить миллионов долларов» и потребует месяцев работы.

Добавим, что на аналогичные шаги на фоне возросшего внимания к расизму после смерти Джорджа Флойда пошли и другие компании, такие как Twitter и GitHub Inc. Так, в Twitter решили заменить термин «белый список» на «список разрешений» и «ведущий/ведомый» на «лидер/последователь».

Также по теме: Штат Миссисипи может сменить флаг на фоне протестов

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в американском городе Миннеаполисе чернокожий гражданин США Джордж Флойд скончался в результате жестокого обращения со стороны сотрудника полиции в ходе задержания. Этот инцидент вызвал массовые протесты по всей стране, переросшие в беспорядки. Девизом движения против расизма и жестокости стал лозунг «Black Lives Matter» («Жизни чёрных имеют значение»).

Читайте ранее в этом сюжете: В США актер обвинил в расизме создателей фильма «Черная пантера»