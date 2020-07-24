Грозный, , 08:23 — REGNUM Следы от убийства афроамериканца Джорджа Флойда ведут к верхушке власти США. Заказчиком преступления является государственный секретарь США Майк Помпео. Он организовал это убийство, чтобы сорвать выборы на второй срок президента США Дональда Трампа. Об этом в ходе заседания правительства ЧР 23 июля сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Комментируя очередные санкции, которые ввел Госдеп США в отношении него и членов его семьи, Кадыров сказал:

«Мы же не говорим, что Помпео организовал убийство человека из-за цвета кожи, чтобы сорвать выборы Дональда Трампа, хотя у нас есть информация от спецслужб Украины, что это 100% он заказал. Но мы не говорим этого, потому что нет доказательств».

В ходе этого же совещания чеченский лидер отозвал сделанное ранее Майку Помпео приглашение приехать в Чечню. Напротив, Кадыров объявил, что власти региона примут ответные меры после объявления очередных санкций в отношении него, в частности заблокируют все счета.

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Напомним, 25 мая в городе Миннеаполисе в США был убит полицейскими 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. Инцидент вызвал массовые протесты, переросшие в беспорядки, которые не утихают до сих пор.

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