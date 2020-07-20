София, , 22:34 — REGNUM Многотысячные акции протеста с требованием отставки правительства страны проходят у здания Народного собрания Болгарии в Софии, сообщает 20 июля Болгарское национальное радио.

К основной массе протестующих против экономической политики кабмина присоединились недовольные мерами контроля за бизнесом и сторонники изменений закона об азартных играх.

Уже затруднено движение транспорта, к зданию Народного собрания подтянуты дополнительные силы полиции.

По утверждению радиостанции, аналогичные акции протеста проходят в Бургасе, Варне, Велико Тырново, Добриче, Пазарджике, Смоляне, Старой Загоре и Ямболе.

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