Монреаль, Канада, , 10:55 — REGNUM Главный тренер клуба MLS «Монреаль Импэкт» Тьерри Анри простоял на колене более восьми минут во время матча с «Нью-Инглэнд Революшн». Об этом 10 июля сообщает пресс-служба лиги.

Анри провёл на одном колене 8 минут 46 секунд. Кроме того, он вышел на игру в футболке с надписью Black Lives Matter (Жизни чёрных важны).

По итогам встречи «Монреаль» проиграл со счётом 0:1.

Напомним, в конце мая в США начались массовые беспорядки после убийства чернокожего Джорджа Флойда. После этого многие известные фигуры, в том числе спортсмены, взяли за привычку вставать на колено.

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