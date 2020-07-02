Москва, , 23:26 — REGNUM Расовые протесты и погромы в США имеют тесную связь с активно применяемой этой страной технологией цветных революций, которую сейчас «приложили себе», заявила 2 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев live».

«Вам не кажется, что просто они сейчас формулу цветных революций и всю технологию, которую они когда-либо задействовали где-либо по всему миру применили у себя?», — отметила Мария Захарова.

«Это мое внутреннее убеждение, внутреннее прочтение того, что там происходит: они просто эту матрицу приложили себе. Чем это закончится, сложно сказать, учитывая масштабы», — добавила она.

По словам официального представителя МИД России, властям США надо заняться своими внутренними проблемами вместо бесконечной раздачи советов другим странам.

«Нравится им так жить, пусть живут так — это их дело, их страна, это народ США, который по достоинству оценивает то, что там происходит», — заключила Мария Захарова.

Напомним, почти все штаты США охвачены расовыми беспорядками и погромами. Власти до сих пор даже не пытаются наводить порядок в стране.

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