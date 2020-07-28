Вашингтон, 28 июля 2020, 09:52 — REGNUM Президент США Дональд Трамп призвал лишать свободы на срок как минимум в десять лет для тех протестующих, которые оскверняют правительственные здания. Соответствующее заявление глава Белого дома опубликовал 28 июля на своей странице в Twitter.
Напомним, в Портленде продолжаются массовые акции протеста. 27 июля в городе был направлен дополнительный контингент федеральных сил полиции и спецназа.
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