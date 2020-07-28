Вашингтон, , 09:52 — REGNUM Президент США Дональд Трамп призвал лишать свободы на срок как минимум в десять лет для тех протестующих, которые оскверняют правительственные здания. Соответствующее заявление глава Белого дома опубликовал 28 июля на своей странице в Twitter.

«Анархистов, агитаторов или демонстрантов, которые оскверняют или наносят ущерб нашему федерального суда в городе Портленд или любое другое федеральное здание в любом из наших городов или штатов, ждет уголовное наказание в соответствии с недавно принятым Законом о статуях и памятниках», — подчеркнул глава Белого дома.

«По меньшей мере десять лет тюрьмы. Не стоит этого делать!» — добавил Трамп.

Напомним, в Портленде продолжаются массовые акции протеста. 27 июля в городе был направлен дополнительный контингент федеральных сил полиции и спецназа.

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