Москва, , 16:34 — REGNUM Новый военный бюджет США имеет не только внешнеполитическую составляющую, но и внутриполитическую. Об этом 23 июля заявил ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олегович на телеканале «Россия 24».

«В данном случае мы видим и политическую составляющую — в военном бюджете, и внутриполитическую, на которую обратил внимание Белый дом. Демократы в нижней палате американского Конгресса, в палате представителей, включили требование переименовать все американские военные базы, которые названы именами генералов Конфедерации на юге США», — заявил Олегович.

22 июля палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2021 год 2021 на сумму 740,5 млрд долларов. Наибольшее внимание на себя обращают политические компоненты бюджета — он, например, предполагает расширение санкций против российского газового трубопровода «Северный поток — 2».

Между тем, президент США Дональд Трамп угрожает вето принятому конгрессменами военному бюджету.