Вашингтон, 9 июля 2020, 12:01 — REGNUM Более полторы сотни либеральных интеллектуалов США поддержали открытое письмо, осуждающее нетерпимость представителей так называемых американских левых и прогрессистов, склонных с особой жестокостью расправляться с теми, кто с ними не согласен. Текст «Письма о справедливости и свободе дискуссий», 7 июля опубликовало издание Harpers.
По их словам, проходящие в США процессы стали причиной интенсификации определенных моральных отношений и политических рефлексов, из-за которых установившиеся в стране нормы открытых дебатов и терпимости к разногласиям оказались под ударом, а более привлекательным путем стал идеологический конформизм.
Обращая внимание на то, что ограничение свободного обмена информацией и идеями, который является «источником силы» либерального общества, происходит ежедневно, при этом не только в правой политической среде, но и в левой культуре: там наблюдаются нетерпимость к противоположным взглядам, мода на то, чтобы подвергать публичному позору и остракизм неугодных, а также тенденция смешивать сложные политические вопросы со слепой моральной уверенностью.
Они указывают на то, что часто руководство тех или иных учреждений в стремлении сократить ущерб идет на резкие и неоправданные карательные меры, вместо обдуманных реформ: за публикацию спорных материалов увольняют редакторов, книги изымаются из продажи и библиотек якобы за недостоверность, журналистам не дают писать на определенные темы, профессора становятся объектами проверок за то, что они цитируют на уроках литературные произведения и многое другое.
Сложившаяся «удушающая» атмосфера, в которой писатели, журналисты и художники, вынуждены опасаться за свой источник заработка лишь за отступление от генеральной линии или недостаток рвения в их аргументации, уже наносит огромный вред важнейшим направлением борьбы современности. Ограничения дискуссий, будь то со стороны репрессивного правительства или нетерпимого общества, неизбежно негативно сказывается на тех, у кого нет власти и лишает их возможности принимать действенно участие в демократических процессах.
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Среди подписавших это письмо такие писатели представители целого ряда профессий, в том числе журналисты, профессора высших учебных заведений США, а также писатели.
Напомним, одним из примеров такой нетерпимости можно считать ситуацию, в которой оказалась автор популярных книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг. Она стала объектом жесточайшей критики за отказ признать трансгендерной женщиной мужчину, не прошедшего для этого необходимых процедур.
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