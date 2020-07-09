Вашингтон, , 12:01 — REGNUM Более полторы сотни либеральных интеллектуалов США поддержали открытое письмо, осуждающее нетерпимость представителей так называемых американских левых и прогрессистов, склонных с особой жестокостью расправляться с теми, кто с ними не согласен. Текст «Письма о справедливости и свободе дискуссий», 7 июля опубликовало издание Harpers.

«Массовые акции протеста против расовой и социальной несправедливости уже привели к тому, что был поднят давно назревший вопрос реформирования полиции, а также в целом явлена необходимость обеспечения более широкого равенства и инклюзивности в нашем обществе, не в последнюю очередь в сфере образования журнализма, филантропии и искусстве», — гласит письмо американских интеллектуалов.

По их словам, проходящие в США процессы стали причиной интенсификации определенных моральных отношений и политических рефлексов, из-за которых установившиеся в стране нормы открытых дебатов и терпимости к разногласиям оказались под ударом, а более привлекательным путем стал идеологический конформизм.

«Мы крайне рады первому, но решительным образом выступаем против второго», — подчеркнули интеллектуалы, указывая на то, что антилиберальные силы, нашедшие в президенте США Дональде Трампе влиятельного союзника, набирают силы по всему миру и представляют реальную угрозу демократии.

«Однако сопротивление этому не должно ужесточать собственные бренд догмы и принуждения, что уже эксплуатируют правые демагоги. Желаемой всеми демократической инклюзивности можно добиться, только если выступить против нетерпимости, которая установилась с обеих сторон», — отметили они.

Обращая внимание на то, что ограничение свободного обмена информацией и идеями, который является «источником силы» либерального общества, происходит ежедневно, при этом не только в правой политической среде, но и в левой культуре: там наблюдаются нетерпимость к противоположным взглядам, мода на то, чтобы подвергать публичному позору и остракизм неугодных, а также тенденция смешивать сложные политические вопросы со слепой моральной уверенностью.

«Мы поддерживаем ценность здравой и даже едкой контраргументации со всех сторон. Но сейчас слишком часто можно услышать призывы к быстрой и суровой расправе над теми, кто допустил грех, что-то не так сказав или подумав», — продолжают интеллектуалы.

Они указывают на то, что часто руководство тех или иных учреждений в стремлении сократить ущерб идет на резкие и неоправданные карательные меры, вместо обдуманных реформ: за публикацию спорных материалов увольняют редакторов, книги изымаются из продажи и библиотек якобы за недостоверность, журналистам не дают писать на определенные темы, профессора становятся объектами проверок за то, что они цитируют на уроках литературные произведения и многое другое.

«Какая бы аргументация ни приводилась в каждом конкретном случае, каждый раз рамки того, что можно сказать без страха быть наказанным, сужаются», — подчеркнули они.

Сложившаяся «удушающая» атмосфера, в которой писатели, журналисты и художники, вынуждены опасаться за свой источник заработка лишь за отступление от генеральной линии или недостаток рвения в их аргументации, уже наносит огромный вред важнейшим направлением борьбы современности. Ограничения дискуссий, будь то со стороны репрессивного правительства или нетерпимого общества, неизбежно негативно сказывается на тех, у кого нет власти и лишает их возможности принимать действенно участие в демократических процессах.

Читайте также: Washington Examiner: вандализм в США стал результатом провала образования

«Недостойные идеи нужно побеждать в рамках выявления их, спора с ними и убеждения в их ошибочности, а не пытаться замолчать их или закрыть на них глаза», — указывают интеллектуалы. — Мы отвергает ложный выбор между справедливостью и свободой, которые не могут существовать одна без другой».По их словам, им, как авторам, необходима культура, в которой у них остается пространство для эксперимента, риска и даже ошибок.

«У нас должна сохраниться возможность добросовестного несогласия, которое не повлечет за собой катастрофических карьерных последствий. Если мы не будем защищать то самое, от чего зависит наша работы, мы не должны ожидать, что общественность или государство будет защищать это за нас», — заключили они.

Среди подписавших это письмо такие писатели представители целого ряда профессий, в том числе журналисты, профессора высших учебных заведений США, а также писатели.

Напомним, одним из примеров такой нетерпимости можно считать ситуацию, в которой оказалась автор популярных книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг. Она стала объектом жесточайшей критики за отказ признать трансгендерной женщиной мужчину, не прошедшего для этого необходимых процедур.

Читайте также: Нетолерантную «ведьму» Джоан Роулинг надо сжечь? — American Conservative