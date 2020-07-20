Москва, 20 июля 2020, 15:36 — REGNUM Причина беспорядков, которые сотрясают США, это раскол элит, считает депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия»). Об этом он заявил 20 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что если на предстоящих выборах главы государства победу одержит бывший вице-президент Джозеф Байден, то Демократическая партия уничтожит страну.
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