Москва, , 15:36 — REGNUM Причина беспорядков, которые сотрясают США, это раскол элит, считает депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия»). Об этом он заявил 20 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«К ноябрю, скорее всего, в силу инерции не рассосется, — сказал Затулин. — А вот рассосется где-нибудь к началу года, если все-таки элиты найдут какую-то форму компромисса. Расколотая элита Америки — причина того, что происходит. Демократы думают, что могут ездить на тигре и что те, кто сейчас разбивает витрины, потом пойдут и проголосуют, как надо. А Трамп заинтересован показать всем, что, кроме него, не на кого опираться, что он готов действовать, в то время как местные власти заигрались».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что если на предстоящих выборах главы государства победу одержит бывший вице-президент Джозеф Байден, то Демократическая партия уничтожит страну.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп рассказал о последствиях победы Байдена для США