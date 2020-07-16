Вашингтон, , 11:33 — REGNUM Министерство обороны США переименовало вертолёт AH-64 Apache в AH-64 «Haji Killer». Об этом 16 июля заявил глава Пентагона Эштон Картер.

«Мы хотим обеспечить, чтобы мы не оскорбляли группы людей именами наших летающих машин смерти», — сказал Картер.

Этот шаг был сделан на фоне давления со стороны правозащитных групп коренных американцев, которые требовали исключить из названий военной техники те, которые ассоциируются с расизмом.

Отмечается, что изменение в названии последует также для вертолёта Kiowas OH-58, который будет переименован в «Mangle Manglers», а ракеты BGM-109 Tomahawk будут называться «Turban Torpedoes».

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