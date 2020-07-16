Вашингтон, , 15:09 — REGNUM Национальный музей афроамериканской истории и культуры (NMAAHC) в Вашингтоне перечислил признаки понятия «белость» (whiteness). Об этом 16 июля сообщает Fox News.

Джон Трамбулл. Подписание Декларации независимости США. 1819

Отмечается, что в своей публикации музей связал «белость» с такими вещами, как нуклеарная семья и, например, «уверенность в себе».

Также обсуждается, что доминирующая культура белых, или «белость», привила в США много ценностей, которые действуют как стандарт и по которому сравниваются все другие группы.

«Поскольку белые люди всё ещё владеют большей частью институциональной власти в Америке, мы все приняли некоторые аспекты белой культуры», — говорится в публикации музея.

Отмечается, что к идеям, распространяемым белой культурой, относятся, такие аспекты, как «объективное, рациональное линейное мышление», «причинно-следственные связи», «тяжёлый труд, являющийся ключом к успеху», «уважение к авторитету», «надежда на собственные силы», «независимость и самостоятельность».

Что касается семьи, то, по мнению NMAAHC, белая культура навязывает в качестве идеала семью, состоящую из отца, матери и двух-трёх детей, где «муж — добытчик, глава семьи», а «жена — домохозяйка».

Кроме того, отмечается, что белая культура признаёт христианство как норму, признаёт примат западноевропейской (греческой, римской) культуры и иудео-христианской традиции.

«Белость» и нормализация белой расовой идентичности на протяжении всей истории Америки создали культуру, в которой небелые люди рассматриваются как неполноценные или ненормальные», — говорится в сообщении NMAAHC.