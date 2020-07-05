Мельбурн, Австралия, , 15:28 — REGNUM Пятеро пилотов автогонок серии «Формула 1» отказались вставать на колено перед началом гонки Гран-при Австралии для поддержки борьбы с расизмом. Об этом 5 июля сообщает ВВС.

При этом все 20 пилотов «королевских автогонок» согласились провести гонку в футболках с надписью «End racism».

Также известно, что ранее команда «Мерседес» в знак поддержки в борьбе с расизмом покрасила свои болиды в черный цвет, а команда «Макларен» нанесла по этой же причине на свои автомобили цвета радуги.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что гонка Гран-при Австралии, которая состоится 5 июля, будет первой в текущем сезоне и пройдет при пустых трибунах из-за пандемии SARS-CoV-2.