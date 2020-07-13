Москва, , 15:15 — REGNUM Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят заявил, что не стоит драматизировать из-за решения некоторых гонщиков не вставать на колено. Об этом 13 июля он сказал эфире телеканала «Россия-1».

Квят отметил, что уже говорил о своей позиции на прошлой неделе. Она заключается в том, что все гонщики едины в борьбе против расизма: все надевали футболки с надписью «Конец расизму».

«Но я против того, чтобы вставать на колено, это против русского менталитета, мы не встаем на колено просто так, всегда должна быть очень веская причина», — сказал Квят.

Читайте также: Квят объяснил, почему не встал на колено: это против русского менталитета

Он добавил, что в «Формуле-1» никто никого ни к чему не подталкивает, и в этом нет драматизма.

«Мы все боремся против расизма, но каждый делает это по-разному», — заключил Квят.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошедших двух гонках 5 и 12 июля Квят и ещё пятеро гонщиков отказались вставать на колено в рамках акции по борьбе с расизмом.

Читайте ранее в этом сюжете: Квят вновь не встал на колено перед гонкой «Формулы-1»