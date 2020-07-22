Вашингтон, , 07:53 — REGNUM В корпорации Facebook проверят используемые в работе её социальных сетей алгоритмы на предмет ущемления интересов представителей расовых и этнических меньшинств. Об этом 21 июля сообщает газета The Wall Street Journal.

Администрацию Facebook ранее обвиняли в том, что из-за специфических особенностей работы алгоритмов в её системах чернокожим пользователям не показывались некоторые рекламные объявления, доступные представителям других рас. В первую очередь такая дискриминация касалась поиска работы или покупки жилья в ряде районов.

В компании подтвердили, что для проведения анализа алгоритмов в Facebook и Instagram будут сформированы специальные комиссии, в которые также войдут представители объединений в защиту прав чернокожих. Они сравнят обработку данных для пользователей из различных групп, в частности, из числа белых, чернокожих и испаноязычных жителей США.

Если какие-либо элементы дискриминации будут выявлены — в компании примут надлежащие меры.

Как сообщало ИА REGNUM, компания The Walt Disney Company значительно сократила расходы на рекламу в Facebook на фоне продолжающегося бойкота социальной сети из-за недостаточно жесткой борьбы с проявлением расизма. Отмечается, что по итогам первых шести месяцев компания заняла первое место по расходам на рекламу в Facebook, потратив за указанный период $200 млн.

Читайте также: Шведское СМИ запретило использовать слова «индеец» и «эскимос»

Читайте ранее в этом сюжете: Disney присоединилась к бойкоту Facebook, сократив расходы на рекламу