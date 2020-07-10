Вашингтон, , 00:05 — REGNUM Соединенные Штаты Америки, празднуя каждый год свой День независимости, раз за разом заставляют и своих граждан и весь мир выслушивать, какая они замечательная страна, лучшая, самая великая и пр, и пр. Почему это хвастовство доведет таки США до беды, рассуждают корреспонденты ИА REGNUM Игорь Юдкевич и Дарья Алексеева.

Волчина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нынешний президент США Дональд Трамп, выступая по поводу Дня независимости у мемориала на горе Рашмор, сказал много красивых и правильных слов. И о любви к родине, и о священных символах, которые нельзя давать в обиду, и даже о каре для тех несознательных американцев, которые осмелились поднять руку на памятники героям американского прошлого сказал Трамп.

Только вот не сказал он о многолетнем вранье про «самую лучшую страну» — США и про оболванивание ее граждан, из-за чего и стало возможным массовое выступление вандалов, он тоже не сказал. А известно, что безудержное хвастовство, да еще сопровождаемое ложью, не доведет до добра ни отдельного человека, ни целую страну. Почему происходящее в США столь живо напоминает то, что творилось в СССР перед его распадом?

Читайте статью Игоря Юдкевича и Дарьи Алексеевой «Честно заслужили: США повторяют судьбу СССР».