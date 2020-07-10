Нью-Йорк, США, , 09:45 — REGNUM В Нью-Йорке появилась надпись Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»). Большими жёлтыми буквами её нарисовали на Пятой Авеню напротив небоскреба Trump Tower. Об этом сообщает газета The New York Times.

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К активистам присоединился и давний противник президента США Дональда Трампа мэр города Билл де Блазио. Вместе с супругой они взялись за валики и занялись раскраской букв.

«Жизни чернокожих имеют значение в нашем городе, жизни чернокожих имеют значение в Соединённых Штатах», — подчеркнул градоначальник.

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Как сообщало ИА REGNUM, волна протестов против произвола полиции и расизма вспыхнула в США после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Эти события также привели к активизации движения Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения.

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