Вашингтон, , 11:31 — REGNUM Недостаточное количество женщин и представителей расовых и этнических меньшинств на руководящих постах в армии США вызывает обеспокоенность у американского экспертного сообщества. Об этом свидетельствует доклад Совета по международным отношениям «Демография вооруженных сил США» (Demographics of the U.S. Military), опубликованном 14 июля на сайте Совета.

«За прошедшее десятилетие вооруженные силы США предприняли значительные шаги для создания более разнообразных и инклюзивных сил, которые привлекают талантливых людей страны. В частности, в последние годы войска открыли больше возможностей для женщин, сняв ограничения на участие их в боевых действиях», — указали авторы доклада.

«Однако женщины, расовые и этнические меньшинства по-прежнему представлены в недостаточной степени в рядах военных, особенно на высших руководящих должностях», — добавили они.

Согласно приведенной советом статистики, во всех родах войск большинство должностей занимают белые мужчины. Более того, расовое разнообразие сокращается на высших уровнях управления, где, опять же, ключевую роль играют белые мужчины.

«Расовое разнообразие уменьшается в высших эшелонах военного командования. В то время как офицерский корпус имеет такие же уровни расового разнообразия, как и население в целом, лица с более высокими рангами — генералы военно-воздушных сил, армии и корпуса морской пехоты, а также адмиралы береговой охраны и ВМФ — в диспропорциональной степени — белые», — указывают авторы.

В том же, что касается женщин в рядах вооруженных сил США, то они составляют одну пятую всего контингента в каждом роде войск. Исключение составляет морская пехота, где на долю женщин приходится всего 8% от общего числа. Лучше всего ситуация в береговой охране США.