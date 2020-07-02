Ватикан, , 06:40 — REGNUM Конфликты, разгоревшиеся в последний месяц в США, можно было бы преобразовать с помощью Католической церкви, считают два чернокожих католика — декан Юридической школы Бостонского колледжа Винсент Ружо и профессор права Чикагского университета Гершелла Коньерс. Об опыте их столкновений с расизмом в Церкви пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Афроамериканцы в католическом храме

Сестру Винсента Ружо отказался крестить приходской священник, а Коньерс от собственного пастора слышала, что «черные дети — необразованные». По словам Ружо, проблема может корениться в том, что Католическая церковь в США добилась действительно больших успехов в ассимиляции европейских иммигрантов, настолько больших, что возникла культура, в которой многие американские католики были озабочены тем, чтобы стать, прежде всего, американцами, а уж затем католиками.

Это обернулось игнорированием главных католических учений, которые противоречили расистским взглядам. Даже сейчас католики нередко отказываются принять, например, африканский танец или бразильскую музыку как часть церковной жизни. Католическое общество — это общество белого европейского идеала, по выражению Ружо. И тем не менее и Ружо, и Коньерс полагают вполне реальным шанс на позитивные перемены в Католической церкви, более того, полагают, что ее социальное учение об интеллектуальном весе и моральных ценностях может помочь американской нации справиться с расизмом.

Читайте о других темах, которые обсуждает католическая пресса, в обзоре Станислава Стремидловского «Турция бомбит в Ираке курдов и христиан».