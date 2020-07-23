Портленд, США, , 13:18 — REGNUM Участники акций протеста в Портленде загнали сотрудников федеральных правоохранительных органов, направленных на наведение порядка в городе, в здание суда и попытались его поджечь, сообщает 22 июля New York Post.

На выложенных в сеть видеозаписях можно увидеть, как некоторые протестующие блокируют входные двери в здание с помощью досок и мешков с песком. В какой-то момент один из участников протеста бросил в сотрудников правоохранительных органов, отстреливающихся шашками со слезоточивым газом, фейерверк, который взорвался у ног правоохранителей.

Кроме того, выложенные в сеть кадры свидетельствуют о том, что здание было частично подожжено, из-за чего правоохранители были вынуждены его покинуть.

Напомним, массовые акции протеста в Портленде продолжаются уже более 50 дней. После того как президент США Дональд Трамп направил в город сотрудников федеральных правоохранительных органов, ситуация в Портленде накалилась. В операции по наведению порядка в городе приняли участие 114 сотрудников Федеральной службы охраны, Иммиграционной и таможенной службы, Таможенно-пограничной службы США и Службы маршалов.