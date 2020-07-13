Москва, , 14:11 — REGNUM Российский автогонщик, чемпион серии GP3, пилот Формулы-1 Даниил Квят отказался вставать на колени перед стартом «Гран-при Штирии», потому что это противоречит русскому менталитету. Об этом 13 июля заявил сам гонщик в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Я уже выражал свою позицию на прошлой неделе, что все гонщики едины в борьбе с расизмом. И мы показали свою позицию надев футболки: мы против расизма. Но, опять же, вставать на колени — против русского менталитета. Мы не встаём на колени просто так. Я был против этого», — сказал Квят.

По его словам, вставать на колени или нет — личный выбор каждого. При этом никого из гонщиков не принуждали к этому.