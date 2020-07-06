Вашингтон, , 09:59 — REGNUM Волна вооруженных нападений прокатилась по США на фоне празднования в стране Дня независимости, сообщает 6 июля сообщает ряд американских информагентств.

По данным CBS Chicago, в Чикаго в общей сложности жертвами насилия в стали 13 человек, ранения получили 77 человек. Среди погибших семилетняя девочка Наталия Уоллес.

В Нью-Йорке, как заявили в полиции, были ранены 42 человека, девять из которых скончались. Об этом сообщает NBC New York.

Обострение криминогенной ситуации в городе заметил и президент США Дональд Трамп, который заявил о готовности федерального правительства вмешаться в случае необходимости.

«Число вооруженных нападений в Нью-Йорке значительно выросло. Люди там требуют от губернатора Эндрю Куомо и мэра принять незамедлительные действия», — написал Трамп.

«Федеральное правительство готово, сможет и хочет оказать помощь в случае, если к нему обратятся», — добавил глава Белого дома.

По данным полиции, число актов насилия в этот году существенно выросло по сравнению с теми показателями, которые были зарегистрированы годом раньше.