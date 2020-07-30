Вашингтон, , 02:22 — REGNUM В США число выявленных с начала пандемии случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 превысило 4,4 миллиона. Об этом 30 июля сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

По данным университета на 02:07 мск 30 июля, с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией в США заразились 4 401 599 человек. Число умерших пациентов с диагнозом COVID-19 в США составляет 150 090 человек.

На втором месте после США по числу заражений находится Бразилия с 2 483 191 выявленным случаем инфицирования. На третьем — Индия с 1 531 669 случаями.

Как сообщало ИА REGNUM, в США число скончавшихся пациентов с диагнозом COVID-19 превысило 150 тысяч человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В США скончались уже более 150 тысяч человек с COVID-19