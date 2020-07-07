Вашингтон, , 14:20 — REGNUM Вместо того, чтобы прикрывать глубокие расовые противоречия в США с помощью обвинений России во вмешательстве, американским властям стоит обратить свое внимание на реальные межэтнические проблемы страны, пишет Нана Осей-Опаре в статье, вышедшей 6 июля в The Foreign Policy.

Автор отмечает, что когда в конце мая в Соединенных Штатах начали проходить массовые акции протеста против полицейского насилия, России не стала медлить: ее СМИ поспешили освещать серьезные расовые противоречия, которыми страдают США. Члены разного рода разведывательных комитетов США стали призвали американские власти принять меры против вмешательства Москвы, которая желает воспользоваться ситуацией в стране. Все эти попытки представить афроамериканцев податливой для манипуляций группой людей не новы. Нельзя с помощью российского жупела забалтывать вопрос о справедливом недовольстве афроамериканцев.

Возлагая всю ответственность на российские спецслужбы, американские власти закрывают возможность изучить ключевую причину, по которой афроамериканцы очень слабо представлены в американской политической системе и разочарованы ею. Эта причина, по мнению Осей-Опаре, заключается в «господстве белых».

Более того, в основе выводов разного рода сенатских комиссий лежат неверные представлении о способностях афроамериканцев, а также пренебрежение существующими условиями для неравенства.

«Афроамериканцы не нуждались и не нуждаются в российских ботах, чтобы узнать о жестокости полиции и системном расизме в Соединенных Штатах. Это их повседневная реальность», — указала она.

Простая борьба с российскими или иными ботам не устранит той благодатной почвы, который и пользуется Москва. Так, республиканцы несут ответственность за сокращение явки с помощью закрытия избирательных участков в тех районах, где их проживают преимущественно афроамериканцы.

Верховный суд консервативного большинства выхолостил Закон об избирательных правах 1965 года. Избранные республиканские чиновники одновременно вымарали сотни тысяч человек из списков избирателей, стремясь ограничить или прекратить голосование по почте и заочное голосование — эти меры негативно влияют прежде всего на афроамериканцев. По сути, многие избранные республиканские чиновники и назначенцы даже не признают, что в Америке существует системный расизм. Ничуть не лучше с ситуация там, где во главе стоят демократы. Там тоже нет адекватного доступа к здравоохранению, психологической помощи и социальных услуг, хороших школ и качественных продуктов питания.

«Если Соединенные Штаты хотят выйти из нынешнего кризиса более сильными, они не должны смешивать реальные и исторические проблемы афроамериканцев с внешнеполитическими целями России», — подчеркивает Осей-Опаре.

Борьба с системным расизмом и господством белых в Соединенных Штатах — это проблема национальной безопасности, и к ней нужно подходить как таковой. Пока США создает и поддерживает расистскую политику, для взрыва страны изнутри не нужна будет иностранная держава, желающая эксплуатировать существующие проблемы.