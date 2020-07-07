Москва, , 15:23 — REGNUM Наибольшую опасность для государственности США в обстановке массовых беспорядков представляет отсутствие централизованной системы управления полиции на федеральном уровне. Об этом 7 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Этот процесс очень опасен для США. Для США катастрофична ситуация, когда нет централизованной системы управления полиции», — сказал Коротченко.

По его словам, сейчас в США полиция управляется на уровне штата. Централизованные меры по подавлению беспорядка и сепаратизма в текущих условиях невозможны.

«Мы видим беспомощность ФБР, которое занималось оперативной разработкой преступного элемента, который угрожал национальной безопасности. Превентивных задержаний нет, поэтому радикалы получают власть, оружие и очевидно дальше будут бесчинствовать», — заявил Коротченко.