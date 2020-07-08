Патерсон, , 15:15 — REGNUM В результате стрельбы, которую устроили неизвестные в городе Патерсон (штат Нью-Джерси, США), было ранено семь человек. Об этом 8 июля сообщает телеканал WABC.

По информации источника, стрельба произошла после 23:00 по местному времени (06:00 мск) и в результате нее четыре человека с места происшествия были госпитализированы с тяжелыми огнестрельными ранениями, а позднее ещё три человека самостоятельно обратились в больницу за медицинской помощью.

Также указывается, что стрелявшие скрылись на автомобиле с места инцидента и что их мотив не известен.

Кроме этого, известно, что сотрудники полиции ведут работу на месте происшествия, а прокуратура начала расследование данного факта.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 6 июля стало известно, что волна вооруженных нападений прокатилась по США на фоне празднования в стране Дня независимости.