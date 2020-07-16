Ситка, США, , 22:00 — REGNUM Статуя первого Главного правителя русских поселений в Северной Америке Александра Баранова в городе Ситка на Аляске будет перенесена в музей в течение нескольких месяцев. Об этом заявил мэр города Гэри Пэкстон.

Александр Баранов. Портрет работы Михаила Тиханова. 1818

«Вероятно, в течение нескольких следующих месяцев», — сказал РИА Новости Пэкстон, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, статуя Александра Баранова, правившего русскими поселениями на Аляске в конце XVIII — начале XIX века, была установлена в Ситке в 1989 году. Предложение о её демонтаже появилось на волне антирасистских протестов в США.

Координационный совет организаций российских соотечественников в США собрал почти шесть тысяч подписей против предложения убрать из города Ситки памятник Александру Баранову.

Читайте также: Около 6 тыс. жителей Аляски выступили за сохранение памятника Баранову