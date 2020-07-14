Бруклин, США, , 11:48 — REGNUM Как минимум пять человек были ранены в результате стрельбы, которую открыл из автомобиля неизвестный в Бруклине. Об этом 14 июля сообщает телеканал NBC New York со ссылкой на городскую полицию.

По данным источника, вечером 13 июля неизвестный проезжал на автомобиле в районе улицы Рокуэй Паркуэй и стрелял в местных жителей.

Также уточняется, что в результате этого были ранены 23-летняя девушки, получившая четыре огнестрельных ранения в грудь и четыре 19-летних юноши, причем один из них ехал на скутере с девушкой и последняя поучила при падении, произошедшем из-за стрельбы, травмы.

Кроме этого, сообщается, что все пострадавшие в настоящее время госпитализированы и правоохранители ведут поиск стрелявшего.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что десятилетний ребенок погиб в результате стрельбы, произошедшей в американском Новом Орлеане (штат Луизиана).