Вашингтон, , 01:03 — REGNUM Происходящее сейчас в США заставляет тревожиться разные слои американского общества, и местных католиков в том числе. В чем они видят и риск, и выход из положения и при чем тут Россия, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Люсия Сантуш и Жасинта Марту. 1917

Рассуждения о том, возможно ли совместить американский проект с католическим представлением о человеке, содержат много интересного, но не дают конкретики. А в период неопределенности, такой, как сейчас, хочется именно конкретики и устойчивости. На этом фоне среди консервативных католиков, причем не только в США, вновь стала актуальной книга Уильяма Томаса Уолша «Фатимская богоматерь» (1947 год). Книга посвящена рассказу сестры Люсии Сантуш о том, как Дева Мария рассказала ей о будущем мира. В том числе, сказала Люсия Сантуш, «наша Госпожа хочет, чтобы папа и все епископы мира посвятили Россию Ее Непорочному Сердцу в один особый день. Если это будет сделано, Она обратит Россию и наступит мир. Если этого не сделать, то российские заблуждения распространятся по всем странам», — то есть, как уточнил у Сантуш Уолш, коммунизм победит во всех без исключений странах, включая США.

Консервативные католики в США из этого делают вывод возможной коммунизации их страны, а нынешние беспорядки считают ее предвестниками. Для того, чтобы мир не поддался разрушительным тенденциям, нужно молиться и настаивать на том, чтобы было совершено полное, ясное и правильное освящение России. К сожалению, не уточняются критерии такого посвящения, как и его исход для русской религиозности (не должны ли русские обратиться в католицизм)? Как бы то ни было, судьбы России и Америки оказываются взаимосвязаны.

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Пророчества Фатимы: судьба США зависит от России».