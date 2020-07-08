Москва, , 11:48 — REGNUM Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят заявил, что преклонение колена в рамках акции против расизма противоречит его русскому менталитету. Об этом 8 июля он сказал в эфире Первого канала.

«Когда предложили встать на колено, мне это было непонятно, потому что это немного против моего русского менталитета, когда встают на колено перед родиной, флагом, богом», — сказал Квят.

Он добавил, что все гонщики были едины в борьбе против расизма и показали свою позицию, надев футболки с надписью End Racism (конец расизму).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шесть пилотов «Формулы-1» отказались вставать на колено перед началом Гран-при Австрии. Помимо Квята, это были Карлос Сайнс — младший, Кими Райкконен, Антонио Джовинацци, Макс Ферстаппен и Шарль Леклер.

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