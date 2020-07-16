Вашингтон, , 15:17 — REGNUM Национальная ассоциация полицейских организаций (NAPO) поддержит Дональда Трампа на ноябрьских выборах президента США. Об этом говорится в официальном заявлении ассоциации, опубликованном 15 июля.

«Мы рады официально объявить поддержку NAPO в переизбрании президента США», — говорится в сообщении.

Напомним, выборы президента США состоятся 3 ноября. В настоящее время опросы показывают, что рейтинг Трампа уступает рейтингу его главного оппонента от Демократической партии Джо Байдена.