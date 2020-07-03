Вашингтон, , 08:45 — REGNUM В Соединенных Штатах резко выросли продажи огнестрельного оружия, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Small Arms Analytics & Forecasting.

Так, в июне в США было продано более 2,3 млн единиц оружия, это на 145,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что в первый месяц лета 2020 года в стране продано 1,5 млн пистолетов, 690 тыс. длинноствольного оружия.

По словам экспертов, это связано с протестами после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

Как сообщало ИА REGNUM, гибель Джорджа Флойда при задержании его полицией вызвала волну акций протеста против расизма и жестокости полиции сначала в США, затем и во всём мире. Девизом движения стал лозунг Black Lives Matter («Жизни чёрных имеют значение»).

Кроме того, на фоне массовых протестов против расизма в США наблюдается массовый снос памятников южанам и уничтожение символов Гражданской войны.

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