Париж, 14 июля 2020, 18:38 — REGNUM Акцию протеста устроили в Дня взятия Бастилии в центре Парижа врачи и жёлтые жилеты, сообщает 14 июля Sputnik France.
Врачи потребовали повысить заработную плату и в целом увеличить финансирование медицинских учреждений. Мероприятия состоялись на площадях Бастилии и Республики.
Наблюдались столкновения протестующих с полицией: демонстранты пытались пробить линию жандармов, и те применили слезоточивый газ.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 июля, Франция отмечает национальный праздник — День взятия Бастилии.
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